72-я механизированная бригада может оказаться в окружении под Угледаром, - Forbes

Российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвида Акс.

В январе и феврале 2023 года 72-я ОМБр разгромила в районе Угледара вражескую армию, которая вдвое превосходила ее по численности. С того момента Угледар и его окрестности защищают украинские защитники из этой бригады. Однако бригада, численностью около двух тысяч военных, находится на грани истощения из-за длительных боевых действий.

Почти два года ВСУ пытается вытеснить вражескую 40-ю бригаду морпехов ВС РФ из Угледара.

Аналитик Акс отмечает, что сейчас на многих других участках фронта в Украине боевые действия замедляются. Но в районе Угледара они могут наоборот ускориться. В частности, это подтверждает украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Заминированные дороги и поля вокруг этого города в Донецкой области стали смертельной ловушкой для россиян, которые продвигаются на бронированных машинах, мотоциклах и гольф-карах. Украинские защитники также часто уничтожают большинство оккупантов минами, беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракетами. Впрочем, дороги через Водяное, в нескольких милях к северу, менее опасны. Именно здесь россияне продвигаются под прикрытием военных самолетов, которые наносят мощные бомбовые удары.

Также читайте: Захватчики пытаются окружить Угледар, - DeepState. КАРТА

"72-я механизированная бригада достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но даже лучше всего оснащенная бригада не может держать оборону вечно, а два года - это большой срок для ведения боевых действий без передышки", - пишет Акс в своем материале.

Напомним, по информации аналитиков DeepState по состоянию на 23 сентября враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукурино, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке.