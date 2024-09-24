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боевые действия (3480) 72 отдельная механизированная бригада (231) Угледар (127)

72-я механизированная бригада может оказаться в окружении под Угледаром, - Forbes

Вугледар

Российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвида Акс.

В январе и феврале 2023 года 72-я ОМБр разгромила в районе Угледара вражескую армию, которая вдвое превосходила ее по численности. С того момента Угледар и его окрестности защищают украинские защитники из этой бригады. Однако бригада, численностью около двух тысяч военных, находится на грани истощения из-за длительных боевых действий.

Почти два года ВСУ пытается вытеснить вражескую 40-ю бригаду морпехов ВС РФ из Угледара.

Аналитик Акс отмечает, что сейчас на многих других участках фронта в Украине боевые действия замедляются. Но в районе Угледара они могут наоборот ускориться. В частности, это подтверждает украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Заминированные дороги и поля вокруг этого города в Донецкой области стали смертельной ловушкой для россиян, которые продвигаются на бронированных машинах, мотоциклах и гольф-карах. Украинские защитники также часто уничтожают большинство оккупантов минами, беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракетами. Впрочем, дороги через Водяное, в нескольких милях к северу, менее опасны. Именно здесь россияне продвигаются под прикрытием военных самолетов, которые наносят мощные бомбовые удары.

Также читайте: Захватчики пытаются окружить Угледар, - DeepState. КАРТА

"72-я механизированная бригада достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но даже лучше всего оснащенная бригада не может держать оборону вечно, а два года - это большой срок для ведения боевых действий без передышки", - пишет Акс в своем материале.

Напомним, по информации аналитиков DeepState по состоянию на 23 сентября враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукурино, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке.
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Топ комментарии
+12
Малюка із татаровим туди, терміново!
А командувати цією дрг буде беzумна
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24.09.2024 11:57
+11
Як сказав один геніальний полководець **********-ми ближче до миру, ніж багато хто думає.
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24.09.2024 11:57
+10
Зеленский їх в біді не кине. "Азовці" підтвердять.
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24.09.2024 12:21
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Правила форума Совет форумчан
Забудьте за генерналів, сьогодні всим керує "ставка", де іивільні приймають рішення. А хто "цивільні" в уряді, Верховній Ралі і ОПі Зеленського всім давно відомо.
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24.09.2024 12:03 Ответить
"Майже два роки ЗСУ намагається витіснити ворожу 40-ту бригаду морпіхів ЗС РФ з Вугледару. "

рівень експертності писак з помийку руснявого олігарха (Форбс) вражає.
вкраїнчики, бігом читати і вити про зраду!
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24.09.2024 11:55 Ответить
Having tried and failed for nearly two years to force the Ukrainian brigade out of Vuhledar, the Russian 40th Marine Brigade and other brigades and regiments are now trying to bypass it and cut it off.
Перекладача на пляшку.
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24.09.2024 12:03 Ответить
Натомість всюди повно бездумно запозичених "хейтити", "хайп", "кейси", "івенти" тощо, до того ж у всіх відмінках - так мабуть вихваляються "знанням" англійської.
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24.09.2024 13:21 Ответить
...причому дебіли не знають, що насправді гейт (hate), гайп (hype). Почули, напевно, десь у кацапів і теж, як мавпи, почали вимовляти так само, не поглянувши навіть як слово пишеться в оригіналі.

А ще маємо офіс, адженду і кластери від найвеличнішого.
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24.09.2024 13:26 Ответить
А ось в цьому ви не праві, англійський звук [h] набагато ближче до українського "х" ніж "г". Це що привітання "hi", "hello" звучить як "гай"? Не треба виправдовувати оце калічення англомовних слів "аби не так як російською", достатньо, якщо є слух, в інтернеті повно аудіо зразків вимови. Спробуйте навчити американця чи англійця вимовляти звук "г". До речі в російській "Гамлет", "Гітлер" теж мали б писати через "Х". що ближче до англіййського і німецького звучання. Всі ці "правила" правопису, "фемінітиви" де треба і не треба - не що інше, як радше за все "впровадження" наших філологів в кандидитсяьких і докторських дисертаціїях.
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24.09.2024 14:00 Ответить
Малюка із татаровим туди, терміново!
А командувати цією дрг буде беzумна
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24.09.2024 11:57 Ответить
Вони "специ" виключно по чеченцях, а там моррпіхи кацапів, а кадирівці в основному внутрішні війська "ахмат".
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24.09.2024 12:09 Ответить
Як сказав один геніальний полководець **********-ми ближче до миру, ніж багато хто думає.
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24.09.2024 11:57 Ответить
Нічого страшного.

Зеленський про завершення війни: Ми ближче до миру, ніж багато хто думає
Джерело:
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24.09.2024 11:58 Ответить
Не надо перевирать цитаты великих полководцев.
Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Источник:
Избранные цитаты. Строка № 8 "Размышления "О том как мы думаем""
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24.09.2024 12:47 Ответить
зелені зрадники ,починалі з Залужного

Звільнено командира 72-ї ОМБр, яка обороняє Вугледар: в ОК "Північ" назвали причину

https://novynarnia.com/2024/09/21/zvilneno-komandyra-72-yi-ombr-yaka-oboronyaye-vugledar-v-ok-pivnich-nazvaly-prychynu/#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%2072%2D%D1%97%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97,%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%E2%80%9C%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%E2%80%9D%2020%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F .
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24.09.2024 12:02 Ответить
Пехно тоже так считает https://www.youtube.com/watch?v=XXEVWGAVUCo&t=273s
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24.09.2024 12:03 Ответить
Все йде по кремлівській методичні.
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24.09.2024 12:07 Ответить
Ну, в них більше ресурсів, більше *********** і озброєння, більше людей. Що дивного?
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24.09.2024 12:19 Ответить
Можливо, але якщо вже почали, то треба нанести такого ураження, щоб вони вже теж не вибралися з цієї ями.
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24.09.2024 12:29 Ответить
Щодо Курського напряму, є ще один непримітний нюанс. Це ж не тільки розтягування лінії фронту і витрата ресурсів, при переважанні сил ворога, а й те, що кацапи ввели в дію своїх строчників, свою національну гвардію, поліцію та інші формування, які за жодних обставин не можна було використовувати за межами Росії, а тут раптом з'явилася така можливість.
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24.09.2024 12:09 Ответить
Зеленский їх в біді не кине. "Азовці" підтвердять.
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24.09.2024 12:21 Ответить
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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24.09.2024 12:36 Ответить
А що орки уже в місті два роки? Вугледар був їм не по зубам і не мав втрати позиції. Звідки стаття? До того ж ротацію не провели,а ось бригади доя поповнення ввели . Навіщо це сміття тут?! Може досить глумитися над ЗСУ
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24.09.2024 12:41 Ответить
Фігня яка..... Розслабтесь. З'їздіть в Суджу, випейте кави на набережній.
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24.09.2024 12:47 Ответить
А де Сирський? У Курській обл? Може час повернути Залужного? Чи стоїть завдання поразками схилити Україну до перемовин?
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24.09.2024 12:56 Ответить
"Як інформує , про це https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/09/23/the-same-deadly-ukrainian-brigade-has-defended-vuhledar-for-two-years-its-at-risk-of-getting-cut-off/ пише аналітик Forbes Девіда Акс. "
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24.09.2024 13:38 Ответить
Якщо це станеться, тоді все військове керівництво має постати перед військовим судом. 20 місяців - це достатній термін, щоб скласти план, як не тільки не допустити оточення, але й мінімізувати втрати.
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24.09.2024 14:20 Ответить
План був. А тепер, схоже, замість плану "сирок". Плавлений...
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01.10.2024 07:57 Ответить
 
 