72-я механизированная бригада может оказаться в окружении под Угледаром, - Forbes
Российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвида Акс.
В январе и феврале 2023 года 72-я ОМБр разгромила в районе Угледара вражескую армию, которая вдвое превосходила ее по численности. С того момента Угледар и его окрестности защищают украинские защитники из этой бригады. Однако бригада, численностью около двух тысяч военных, находится на грани истощения из-за длительных боевых действий.
Почти два года ВСУ пытается вытеснить вражескую 40-ю бригаду морпехов ВС РФ из Угледара.
Аналитик Акс отмечает, что сейчас на многих других участках фронта в Украине боевые действия замедляются. Но в районе Угледара они могут наоборот ускориться. В частности, это подтверждает украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.
Заминированные дороги и поля вокруг этого города в Донецкой области стали смертельной ловушкой для россиян, которые продвигаются на бронированных машинах, мотоциклах и гольф-карах. Украинские защитники также часто уничтожают большинство оккупантов минами, беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракетами. Впрочем, дороги через Водяное, в нескольких милях к северу, менее опасны. Именно здесь россияне продвигаются под прикрытием военных самолетов, которые наносят мощные бомбовые удары.
"72-я механизированная бригада достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но даже лучше всего оснащенная бригада не может держать оборону вечно, а два года - это большой срок для ведения боевых действий без передышки", - пишет Акс в своем материале.
Напомним, по информации аналитиков DeepState по состоянию на 23 сентября враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукурино, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке.
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рівень експертності писак з помийку руснявого олігарха (Форбс) вражає.
вкраїнчики, бігом читати і вити про зраду!
Перекладача на пляшку.
А ще маємо офіс, адженду і кластери від найвеличнішого.
А командувати цією дрг буде беzумна
Зеленський про завершення війни: Ми ближче до миру, ніж багато хто думає
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Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Источник:
Избранные цитаты. Строка № 8 "Размышления "О том как мы думаем""
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