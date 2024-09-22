Захватчики пытаются окружить Угледар, - DeepState. КАРТА

Оккупанты пытаются осуществить окружение города Угледар, что в Донецкой области. В последние дни ситуация вокруг города ухудшилась.

Об этом пишет мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

По словам аналитиков, на днях ситуация вокруг Угледара существенно ухудшилась, поскольку отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТрО, которые не смогли справиться с натиском врага.

"Присутствующий в полосе штурмовой батальон, из-за этого вынужден был расширить полосу батальонного района обороны", - говорится в сообщении.

Аналитики пишут, что ранее также ослабла оборона 58 ОМПБр в Пречистовке.

"Из-за незапланированного отхода на "лучшие рубежи", происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки", - пишет DeepState.

Паблик добавляет, что россияне на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявленки, перерезая логистику в город.

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