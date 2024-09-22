Захватчики пытаются окружить Угледар, - DeepState. КАРТА
Оккупанты пытаются осуществить окружение города Угледар, что в Донецкой области. В последние дни ситуация вокруг города ухудшилась.
Об этом пишет мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
По словам аналитиков, на днях ситуация вокруг Угледара существенно ухудшилась, поскольку отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТрО, которые не смогли справиться с натиском врага.
"Присутствующий в полосе штурмовой батальон, из-за этого вынужден был расширить полосу батальонного района обороны", - говорится в сообщении.
Аналитики пишут, что ранее также ослабла оборона 58 ОМПБр в Пречистовке.
"Из-за незапланированного отхода на "лучшие рубежи", происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки", - пишет DeepState.
Паблик добавляет, что россияне на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявленки, перерезая логистику в город.
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це що, здача "нових регіонів" пуйлу ?
п.с. у тг попався відос щось типу "наш розвіддрон пережив атаку кацапським фпв", кацапи подивились наші відоси і тепер самі використовують фпв для збивання наших розвіддронів...
при Залужному Вугледар стояв !
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А раз Валерiй Непридатний сейчас посол в Великобритании, значит он из той же группы, что и Володимир Сонцесяйний.
курви !!!!
Тут же ВСУ наносят первый удар. Вместо какой то упорной обороны буквально проваливаются в пустоту. Приходит даже некоторая растерянность. Официальные лица Украины в растерянности молчат, пытаясь понять: "Какого хрена?!". Тут в Телеграмме поднимается истерика пророссийских военкоров: "Всё плохо! Нас сдают!! Караул!!!". Что тут же просачивается и в Украинский сектор, поднимая там победные настроения у общественности. Если это был отвлекающий удар - что теперь делать командованию ВСУ? Остановиться, сказать: "Пока рано, у нас другой план!" и отойти назад, далее бить в следующее место? Да народ охренеет. На второй третий день - риторика резко меняется: теперь это уже гениально исполненная операция ВСУ. Начинают вводиться резервы. Теперь ВСУ очевидно вкладывает все силы в этот удар (первый же). А такой план вообще предусматривался изначально?
Не возникает ли у вас ощущения что ВСУ вынудили бить в то место, где было нужно РФ, а не туда куда предполагал план контрнаступления?
Выйти то теперь можно, но РФ собрала там сильную группировку, если ВСУ отступят, она пойдёт следом уже на территорию Украины (просто чтоб связать силы ВСУ, и не дать их перебросить куда то ещё)
Казали ж вам, ДУМАЙТЕ.
дебілоїд коли Вугледар буде втрачено що будеш калякати? хто буде винен ? діпи чи ухилянти ?
Енурезник на почитай що пише та говорить Бутусов.