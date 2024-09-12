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Военным, защищающим Угледар, катастрофически не хватает дронов. Ситуация - критическая и ухудшается каждый день, - воин ВСУ Ворошнов

Вугледар

Ситуация вокруг Угледара критическая. И с каждым днем ухудшается. Военным не хватает дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил военнослужащий ВСУ Николай Ворошнов.

"На карту вокруг Угледара можно и не смотреть. Как показало время - нам нечего возлагать надежды на полтора миллиона дронов от власти, или на "стабилизацию ситуации" согласно интервью высших чинов. Рассчитывать можно на себя, на тех, кто рядом, и тех, кто читает это сообщение. Потребности на более чем 200 тыс. грн. Все надо "на вчера", - говорится в заметке.

Ворошнов отметил, что враг бьет по военным, перебивая кабели, уничтожая антенны.

"Мы выгребли все финансовые резервы, как свои личные, так и донаты", - отметил военнослужащий.

Он добавил, что высококлассные опытные пилоты не задействованы в уничтожении врага исключительно из-за того что нет дронов.

"Помогите нам. Скоро может быть поздно", - призвал Ворошнов.

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Автор: 

помощь (7800) дроны (3912) Угледар (127)


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Топ комментарии
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12.09.2024 13:15
+7
а шмигаль оборони Дибіл Умєров буде розказувати скільки він законтрактував дронів, може контракти на Вугледар надіслати.
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12.09.2024 13:43
+4
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12.09.2024 13:28
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12.09.2024 13:15 Ответить
Прохання до модераторів новин розміщати номер рахунку монобанку,після дедос атак кацапів у мене видає помилку,можу донатити тільки за номером рахунку.
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12.09.2024 14:05 Ответить
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12.09.2024 13:24 Ответить
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12.09.2024 13:28 Ответить
+.
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12.09.2024 13:34 Ответить
а шмигаль оборони Дибіл Умєров буде розказувати скільки він законтрактував дронів, може контракти на Вугледар надіслати.
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12.09.2024 13:43 Ответить
То як виявилось Вова в грудні 2023 обіцяв мільйон законтрактованих, а всі думали вже готові будуть у 2024-му...
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12.09.2024 14:21 Ответить
Хм, а що ж волонтери мовчать що до такої ситуації дійшло?
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12.09.2024 13:47 Ответить
Мабуть, вільної преси (крім Бутусова) вже не залишилось. Усі мовчать, телеканали і видання. А треба прямо говорити, що втрачаємо території через відсутність дронів. І винні в цьому ті, хто обіцяв мільйони і не виконав.
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12.09.2024 14:27 Ответить
треба притулу-крадія спитати скільки грошів він тримає на рахунку в монобанку гороховського замість того щоб купувати дрони
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12.09.2024 15:16 Ответить
Головне удари по Московії.
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12.09.2024 14:02 Ответить
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12.09.2024 14:18 Ответить
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12.09.2024 14:32 Ответить
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12.09.2024 14:54 Ответить
+2000 на карту Приват
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12.09.2024 15:06 Ответить
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13.09.2024 01:32 Ответить
 
 