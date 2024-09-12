Военным, защищающим Угледар, катастрофически не хватает дронов. Ситуация - критическая и ухудшается каждый день, - воин ВСУ Ворошнов

Ситуация вокруг Угледара критическая. И с каждым днем ухудшается. Военным не хватает дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил военнослужащий ВСУ Николай Ворошнов.

"На карту вокруг Угледара можно и не смотреть. Как показало время - нам нечего возлагать надежды на полтора миллиона дронов от власти, или на "стабилизацию ситуации" согласно интервью высших чинов. Рассчитывать можно на себя, на тех, кто рядом, и тех, кто читает это сообщение. Потребности на более чем 200 тыс. грн. Все надо "на вчера", - говорится в заметке.

Ворошнов отметил, что враг бьет по военным, перебивая кабели, уничтожая антенны.

"Мы выгребли все финансовые резервы, как свои личные, так и донаты", - отметил военнослужащий.

Он добавил, что высококлассные опытные пилоты не задействованы в уничтожении врага исключительно из-за того что нет дронов.

"Помогите нам. Скоро может быть поздно", - призвал Ворошнов.

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