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допомога (7869) дрони (4292) Вугледар (141)

Військовим, які захищають Вугледар, катастрофічно не вистачає дронів. Ситуація критична і погіршується щодня, - воїн ЗСУ Ворошнов

Вугледар

Ситуація навколо Вугледару критична. І щодня погіршується. Військовим не вистачає дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив військовослужбовець ЗСУ Микола Ворошнов.

"На мапу довкола Вугледару можна й не дивитись. Як показав час - нам нема шо покладати надії на півтора мільйона дронів від влади, або на "стабілізацію ситуації" згідно з інтерв'ю вищих чинів. Розраховувати можна на себе, на тих хто поруч і тих, хто читає цей допис. Потреби на більше як 200 тис. грн. Все треба "на вчора", - йдеться в дописі.

Ворошнов наголосив, що ворог б'є по військових перебиваючи кабелі, знищуючи антени.

"Ми вигребли всі фінансові резерви, як свої особисті, так і донати", - зазначив військовослужбовець.

Він додав, що висококласні досвідчені пілоти не задіяні в знищенні ворога виключно через те що немає дронів.

"Допоможіть нам. Скоро може бути пізно", - закликав Ворошнов.

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Топ коментарі
+7
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12.09.2024 13:15
+7
а шмигаль оборони Дибіл Умєров буде розказувати скільки він законтрактував дронів, може контракти на Вугледар надіслати.
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12.09.2024 13:43
+4
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12.09.2024 13:28
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12.09.2024 13:15 Відповісти
Прохання до модераторів новин розміщати номер рахунку монобанку,після дедос атак кацапів у мене видає помилку,можу донатити тільки за номером рахунку.
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12.09.2024 14:05 Відповісти
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12.09.2024 13:24 Відповісти
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12.09.2024 13:28 Відповісти
+.
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12.09.2024 13:34 Відповісти
а шмигаль оборони Дибіл Умєров буде розказувати скільки він законтрактував дронів, може контракти на Вугледар надіслати.
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12.09.2024 13:43 Відповісти
То як виявилось Вова в грудні 2023 обіцяв мільйон законтрактованих, а всі думали вже готові будуть у 2024-му...
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12.09.2024 14:21 Відповісти
Хм, а що ж волонтери мовчать що до такої ситуації дійшло?
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12.09.2024 13:47 Відповісти
Мабуть, вільної преси (крім Бутусова) вже не залишилось. Усі мовчать, телеканали і видання. А треба прямо говорити, що втрачаємо території через відсутність дронів. І винні в цьому ті, хто обіцяв мільйони і не виконав.
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12.09.2024 14:27 Відповісти
треба притулу-крадія спитати скільки грошів він тримає на рахунку в монобанку гороховського замість того щоб купувати дрони
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12.09.2024 15:16 Відповісти
Головне удари по Московії.
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12.09.2024 14:02 Відповісти
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12.09.2024 14:18 Відповісти
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12.09.2024 14:32 Відповісти
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12.09.2024 14:54 Відповісти
+2000 на карту Приват
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12.09.2024 15:06 Відповісти
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13.09.2024 01:32 Відповісти
 
 