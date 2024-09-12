Військовим, які захищають Вугледар, катастрофічно не вистачає дронів. Ситуація критична і погіршується щодня, - воїн ЗСУ Ворошнов

Ситуація навколо Вугледару критична. І щодня погіршується. Військовим не вистачає дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив військовослужбовець ЗСУ Микола Ворошнов.

"На мапу довкола Вугледару можна й не дивитись. Як показав час - нам нема шо покладати надії на півтора мільйона дронів від влади, або на "стабілізацію ситуації" згідно з інтерв'ю вищих чинів. Розраховувати можна на себе, на тих хто поруч і тих, хто читає цей допис. Потреби на більше як 200 тис. грн. Все треба "на вчора", - йдеться в дописі.

Ворошнов наголосив, що ворог б'є по військових перебиваючи кабелі, знищуючи антени.

"Ми вигребли всі фінансові резерви, як свої особисті, так і донати", - зазначив військовослужбовець.

Він додав, що висококласні досвідчені пілоти не задіяні в знищенні ворога виключно через те що немає дронів.

"Допоможіть нам. Скоро може бути пізно", - закликав Ворошнов.

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