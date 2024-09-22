Загарбники намагаються оточити Вугледар, - DeepState (КАРТА)
Окупанти намагаються здійснити оточення міста Вугледар, що на Донеччині. Останніми днями ситуація навколо міста погіршилася.
Про це пише моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
За словами аналітиків, днями ситуація довкола Вугледара суттєво погіршилася, оскільки відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли впоратися з натиском ворога.
"Присутній у смузі штурмовий батальйон, через це змушений був розширити смугу батальйонного району оборони", - йдеться у повідомленні.
Аналітики пишуть, що раніше також послабилася оборона 58 ОМПБр в Пречистівці.
"Через незапланований відхід на "кращі рубежі", відбувається огинання ворогом правого флангу Вугледарського угрупування", - пише DeepState.
Паблік додає, що росіяни на БМП почали прориватися через бойові порядки вище Пречистівки у напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику в місто.
Будь ласка, зачекайте...
це що, здача "нових регіонів" пуйлу ?
п.с. у тг попався відос щось типу "наш розвіддрон пережив атаку кацапським фпв", кацапи подивились наші відоси і тепер самі використовують фпв для збивання наших розвіддронів...
при Залужному Вугледар стояв !
.
А раз Валерiй Непридатний сейчас посол в Великобритании, значит он из той же группы, что и Володимир Сонцесяйний.
курви !!!!
Тут же ВСУ наносят первый удар. Вместо какой то упорной обороны буквально проваливаются в пустоту. Приходит даже некоторая растерянность. Официальные лица Украины в растерянности молчат, пытаясь понять: "Какого хрена?!". Тут в Телеграмме поднимается истерика пророссийских военкоров: "Всё плохо! Нас сдают!! Караул!!!". Что тут же просачивается и в Украинский сектор, поднимая там победные настроения у общественности. Если это был отвлекающий удар - что теперь делать командованию ВСУ? Остановиться, сказать: "Пока рано, у нас другой план!" и отойти назад, далее бить в следующее место? Да народ охренеет. На второй третий день - риторика резко меняется: теперь это уже гениально исполненная операция ВСУ. Начинают вводиться резервы. Теперь ВСУ очевидно вкладывает все силы в этот удар (первый же). А такой план вообще предусматривался изначально?
Не возникает ли у вас ощущения что ВСУ вынудили бить в то место, где было нужно РФ, а не туда куда предполагал план контрнаступления?
Выйти то теперь можно, но РФ собрала там сильную группировку, если ВСУ отступят, она пойдёт следом уже на территорию Украины (просто чтоб связать силы ВСУ, и не дать их перебросить куда то ещё)
Казали ж вам, ДУМАЙТЕ.
дебілоїд коли Вугледар буде втрачено що будеш калякати? хто буде винен ? діпи чи ухилянти ?
Енурезник на почитай що пише та говорить Бутусов.