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Донецька область (7587) Вугледар (141)

Загарбники намагаються оточити Вугледар, - DeepState (КАРТА)

Окупанти намагаються здійснити оточення міста Вугледар, що на Донеччині. Останніми днями ситуація навколо міста погіршилася.

Про це пише моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

За словами аналітиків, днями ситуація довкола Вугледара суттєво погіршилася, оскільки відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли впоратися з натиском ворога.

Окупанти намагаються оточити Вугледар

"Присутній у смузі штурмовий батальйон, через це змушений був розширити смугу батальйонного району оборони", - йдеться у повідомленні.

Аналітики пишуть, що раніше також послабилася оборона 58 ОМПБр в Пречистівці. 

"Через незапланований відхід на "кращі рубежі", відбувається огинання ворогом правого флангу Вугледарського угрупування", - пише DeepState.

Паблік додає, що росіяни на БМП почали прориватися через бойові порядки вище Пречистівки у напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику в місто.

Читайте також: Військовим, які захищають Вугледар, катастрофічно не вистачає дронів. Ситуація критична і погіршується щодня, - воїн ЗСУ Ворошнов
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Топ коментарі
+8
Ну нах, Буба сдает Украину? Быть таво не может, он же в вышиванке ходил... с косым воротом. ВЫ що?
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23.09.2024 00:05
+6
Що з ЦН!!! Я не можу матюки в свій бік прочитати!! Більше 120 шт..
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22.09.2024 23:51
+6
Тоді загальна ситуація була трохи іншою. Якщо вже так прив'язуватися до прізвища командувача - то чим закінчився контрнаступ без переваги в повітрі - всі пам'ятаємо, навіть Залужний це визнав
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23.09.2024 00:01
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падіння Вугледару це питання кількох тижнів, не дарма сирок зняв комбрига.
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22.09.2024 23:46 Відповісти
з такими темпами, скоріше, навіть тижня...

це що, здача "нових регіонів" пуйлу ?
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22.09.2024 23:48 Відповісти
Ну нах, Буба сдает Украину? Быть таво не может, он же в вышиванке ходил... с косым воротом. ВЫ що?
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23.09.2024 00:05 Відповісти
чого саме здача, те що сирок керує ніяко і ставить на ключові пости своїх ручних офіцерчиків то таке, але ж кацапи не тупі алкаші, вони вчаться і ресурсів мають у рази більше ніж ми як людських так технічних.
п.с. у тг попався відос щось типу "наш розвіддрон пережив атаку кацапським фпв", кацапи подивились наші відоси і тепер самі використовують фпв для збивання наших розвіддронів...
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23.09.2024 00:07 Відповісти
пісєц !!!!!
при Залужному Вугледар стояв !

.
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22.09.2024 23:47 Відповісти
Тоді загальна ситуація була трохи іншою. Якщо вже так прив'язуватися до прізвища командувача - то чим закінчився контрнаступ без переваги в повітрі - всі пам'ятаємо, навіть Залужний це визнав
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23.09.2024 00:01 Відповісти
Заслужений був проти контрнаступу з тими ресурсами. Він чітко написав, що саме і в якій кількості потрібно для успіху. Але клоун продовжував через усі праски наполягати на цьому. Так Залужний потім підтвердив це, але ви подали це трохи з іншого боку.
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23.09.2024 00:20 Відповісти
Проти - это когда рапорт на стол + обращение к народу.

А раз Валерiй Непридатний сейчас посол в Великобритании, значит он из той же группы, что и Володимир Сонцесяйний.
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23.09.2024 00:36 Відповісти
Я не був на тих нарадах, не знаю, що там було. Можливо і так. Але Залужний повністю підтримав закон 8271. Я не ліплю собі кумирів
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23.09.2024 02:25 Відповісти
а яка Торопа його до цього сонцесяйно торопила?
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23.09.2024 00:21 Відповісти
Що з ЦН!!! Я не можу матюки в свій бік прочитати!! Більше 120 шт..
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22.09.2024 23:51 Відповісти
Та сама проблема.
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23.09.2024 00:01 Відповісти
Темпи просування ворога набрали стрімкого характеру і Донецька область - це питання 2 років.
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22.09.2024 23:55 Відповісти
За два роки багато чого може відбутися
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23.09.2024 00:04 Відповісти
поки ЗЄля тпа сирок бавляться на Курщині, ми втрачаємо НАШІ українські землі на Донбасі та Запоріжжі !!!!

курви !!!!
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22.09.2024 23:59 Відповісти
Выходить нужно немедленно. Окажутся же в котле. Будут шантажировать потом. Если теоретически и будут переговоры, то у кремлёвского опять будет козырь в рукаве. Он по моему, вообще, на переговоры не соглашается, пока у него нет какого-нибудь котла, как аргумент, заставляющий диктовать условия оппоненту.
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23.09.2024 00:02 Відповісти
У нього курщина палає і частина окупована. Йому на це начхати. Вірно каже Портніков: він зупиниться тільки тоді, коли побачить, що його зусилля марні, українці більше не виїжджають з країни і він не може далі просуватися
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23.09.2024 00:06 Відповісти
Журналисты узнали, что кремлёвские знали давно про операцию в Курской области. Тогда получается, что они специально запустили ВСУ вглубь области. Чтобы силы ВСУ были скованны и задействованы совсем не там, где они сейчас так нужны Украине. А именно на Донбассе. В Курской операции был бы смысл, если бы он стал типа на что-то похожее на "Марш Пригожина". Минимум со взятием Курска, и АЭС. А так? Смысл там стоять под обстрелами? Вошли ведь как нож в масло в начале. Это косвенно подтверждает, что курская операция была ловушкой с самого начала.
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23.09.2024 00:19 Відповісти
Вспоминается осень 22. Перед тем как ударить в Харьковской области ВСУ несколько раз атаковали на разных участках, вынуждая РФ раздёргать резервы, и только после того как резервы истощились нанесли главный удар.

Тут же ВСУ наносят первый удар. Вместо какой то упорной обороны буквально проваливаются в пустоту. Приходит даже некоторая растерянность. Официальные лица Украины в растерянности молчат, пытаясь понять: "Какого хрена?!". Тут в Телеграмме поднимается истерика пророссийских военкоров: "Всё плохо! Нас сдают!! Караул!!!". Что тут же просачивается и в Украинский сектор, поднимая там победные настроения у общественности. Если это был отвлекающий удар - что теперь делать командованию ВСУ? Остановиться, сказать: "Пока рано, у нас другой план!" и отойти назад, далее бить в следующее место? Да народ охренеет. На второй третий день - риторика резко меняется: теперь это уже гениально исполненная операция ВСУ. Начинают вводиться резервы. Теперь ВСУ очевидно вкладывает все силы в этот удар (первый же). А такой план вообще предусматривался изначально?

Не возникает ли у вас ощущения что ВСУ вынудили бить в то место, где было нужно РФ, а не туда куда предполагал план контрнаступления?
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23.09.2024 00:46 Відповісти
Спутниковые данные выявили, что самое слабое, малозащищённое место на границе - это Курская область. Поэтому и наступление осуществилось именно там. Специально ли они её сделали слабой, чтобы выбор командования ВСУ пал именно на этот участок. Не знаю. Конечно, можно такое провернуть, если сделать в глубине области вторую линию обороны. Мощную и сильную. Таким образом, понимая, что соперник упрётся в неё и встанет в границах второй линии. Слишком рискованно, безжалостно к своим гражданам (гражданским и срочникам, которые оказались между слабой и сильной линией обороны). Но по факту пока выглядит именно так. Сегодня я не вижу ни одного плюса нахождения ВСУ в Курской области. Но вижу несколько очень выгодных моментов для Москвы в этой "курской операции". Оттуда нужно выходить и объявить что-нибудь типа- "какие-то задачи были выполнены. Пополнен обменный фонд. Многие наши защитники уже дома, благодаря этой операции. Мы щёлкнули их по носу, показав их слабость и уязвимость. Какие-то задачи выполнены частично. В целом, операция признана успешной". Всё. Но нужно выходить и не затягивать там. Иначе буден бесславный выход, как в Крынках. Когда не понятно за что погибло столько солдат. И уже так не отмажешься, как я написал, бо это будет звучать как абсурд со временем.
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23.09.2024 01:10 Відповісти
Русские в своё время даже Москвой пожертвовали без сожаления, чтоб нанести Наполеону поражение. В какое сравнение идёт пол сотни деревень провинции РФ?

Выйти то теперь можно, но РФ собрала там сильную группировку, если ВСУ отступят, она пойдёт следом уже на территорию Украины (просто чтоб связать силы ВСУ, и не дать их перебросить куда то ещё)
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23.09.2024 02:45 Відповісти
Насрати йому на той Курськ, як і Бєлгород. Це лисе чмо починало своє президентство зі стендапівських жартів про свій підводний човен - «вона потонула»
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23.09.2024 00:38 Відповісти
не на часі, зараз генасамблея оон, можна ***** кучу відосиків зняти для вечірніх уринотерапій
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23.09.2024 00:09 Відповісти
Як дежавю. У кацапів одна й та сама тактика - охоплюють із флангів і наступають. Вугледар, Слов'янськ - це ж міста, які стали символами. Не можна їх втрачати апріорі
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23.09.2024 00:36 Відповісти
Після повної окупації Донецької , Запоріжської, Херсонської та Луганської областей будуть перемови.Далі- Або Бубочка :президент республіки, або ;украинская кампанія два; .
Казали ж вам, ДУМАЙТЕ.
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23.09.2024 00:51 Відповісти
Знову иксперди дікстейту переповідають нам кацапськіх ваєнкорав. Коли вже їх, таких досвідчених полководців, зустріне тецека...
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23.09.2024 01:20 Відповісти
а ось і кончений пенс якому знову насрали в штани ухилянти на діпи які показують реальну ситуацію.
дебілоїд коли Вугледар буде втрачено що будеш калякати? хто буде винен ? діпи чи ухилянти ?
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23.09.2024 08:16 Відповісти
Скільки української території захопила Росія після звільнення Залужного? Джерело:
Енурезник на почитай що пише та говорить Бутусов.
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23.09.2024 08:39 Відповісти
10 днів тому знайомий загинув під Вугледаром, як раз з 72 омб.
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23.09.2024 06:32 Відповісти
Вічна Слава Герою !
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23.09.2024 07:43 Відповісти
Ты на колiна не стала , Героям твоим Слава !
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23.09.2024 08:10 Відповісти
Сырский выходи ..........
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23.09.2024 06:45 Відповісти
 
 