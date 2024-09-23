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Новости Война
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Донецкая область (8780)

Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Угледара и в Торецке, - DeepState. КАРТА

На Харківщині окупанти активізували застосування бронетехніки

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект DeepState

"Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукурино, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке", - говорится в сообщении.

Напомним, аналитики DeepState накануне сообщили, что оккупанты пытаются осуществить окружение города Угледар. На днях ситуация вокруг Угледара существенно ухудшилась, поскольку отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТрО, которые не смогли справиться с натиском врага.

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Карти DeepState на 23 вересня
Карти DeepState на 23 вересня
Карти DeepState на 23 вересня
Карти DeepState на 23 вересня
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Топ комментарии
+12
Оманський потужний план...
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23.09.2024 08:50
+11
Спеціальна операція в Курськой області йде по плану.
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23.09.2024 07:01
+11
Які б високі слова не говорив зе про мирний план, ворог зносить вщент українські міста і села. Папірець не замінить міць ЗСУ.
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23.09.2024 07:01
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Спеціальна операція в Курськой області йде по плану.
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23.09.2024 07:01 Ответить
Які б високі слова не говорив зе про мирний план, ворог зносить вщент українські міста і села. Папірець не замінить міць ЗСУ.
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23.09.2024 07:01 Ответить
Де точаться ******** інтенсивні боі ставлять ТрО - навіщо?
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23.09.2024 07:40 Ответить
Оманський потужний план...
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23.09.2024 08:50 Ответить
Оманський давно вже виконаний.Це здача півдня (сухопутний шлях до Криму).
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23.09.2024 22:10 Ответить
@ "Вугледарський напрямок.

Фіксується закріплення противника в ряді лісосмуг на північ від річки Кашлагач від Пречистівки до Вугледару на ділянці завширшки до 5.7 км на глибину до 2.65 км.

Також противник зайняв територію підприємства в північній частині Павлівки на північ від річки Кашлагач, просунувся на території східних дач і на південь на ділянці шириною до 2.4 км на глибину до 1.7 км, і зайняв ділянку від шахти «Південнодонбаська № 3» до шахти «Південнодонбаська № 1» завширшки до 3.4 км.".
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23.09.2024 07:50 Ответить
Вугледару - гаплик...
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23.09.2024 07:58 Ответить
Там західніше Вугледару стоїть наш укріплений опорник, що закриває дорогу на Богоявленку і не дає рашистам до неї просунутись.Тому зараз головне завдання - не дати мобільним групам ворога зайти за каскад ставків і річечок північніше, щоби обійти цей рубіж оборони. А також, не дати ворожій піхоті захопити там лісосмугу, що тягнеться до дороги, і закріпитись в ній.
Але це тимчасові заходи. Бо для того, щоб Вугледар встояв потрібно зо-два свіжі мехбатальйони з артилерійською підтримкою, щоби контратакувати ворожі позиції в Пречистівці зі сторони Золотої Ниви.
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23.09.2024 08:56 Ответить
Стратеєх.
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23.09.2024 09:24 Ответить
Нерівноцінно - операція в курській області в обмін на Донбас.
Залужний це знав.
Ладно ще б ракетні удари по москві, кремлю, Лубянці, а то возня біля кордонів України без котлів і великих перемог ЗСУ.
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23.09.2024 12:55 Ответить
@ "Офіцер артилерійської розвідки ЗСУ, військовий експерт Арті Грін (справжнє ім'я Євген Бекреньов) в одному з https://www.youtube.com/live/KEW5vo2XU7k?si=c_97Ztf0qdFs9YSP інтерв'ю розповів, чим колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відрізняється від нинішнього Головкому Олександра Сирського.
Так, одного він назвав «патріотом України», а іншого - «патріотом своєї кар'єри». При цьому Арті Грін підкреслив, що обох генералів знає особисто і досить добре, щоби формувати свою думку впевнено.
«За якістю вони приблизно на одному рівні, за знаннями. Залужний має таку особливість - він срібний долар, всім подобається, "зайка" прямо. Він своєрідний, але лідер. І він щирий. Знаєте, у чому? Він - український офіцер. Він же служити пішов в українську армію ще курсантом. Він має долю патріотичної мотивації. Він все життя служив Україні та за Україну готовий загинути. Це єдиний офіцер такого високого рівня, якого я бачив там, куди й комбати рідко заїжджають. Він патріот. Але якщо йому дадуть команду якусь погану, Залужний цього не зробить. Він занедужає, зникне зі зв'язку. Він не бруднить руки об брудну справу. Не толерантно ставиться до корупції», - пояснив Арті Грін.
Натомість, Сирський, за словами офіцера, виконає будь-яку команду.
«Сирський - самурай, він є патріотом не України, а своєї кар'єри. Але він не зрадник. Доказом цього є Харківська та Курська операції, які виявилися несподіваними для росіян. Сирського не дуже *******, він тримає дистанцію, великий начальник. Він ніколи нікого не слухає, розповідає всім, що робити. Його треба змусити послухати. Він чоловік, що забронзовів. Залужний у цьому плані простіший, тому він і популярний. Сирський - серйозний. Якщо приїжджає кудись ордени вручати, стоятиме у бронежилеті, обвішаному магазинами, ніби зараз в атаку піде», - сказав офіцер."
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23.09.2024 13:18 Ответить
 
 