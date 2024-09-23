Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Угледара и в Торецке, - DeepState. КАРТА
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект DeepState
"Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукурино, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке", - говорится в сообщении.
Напомним, аналитики DeepState накануне сообщили, что оккупанты пытаются осуществить окружение города Угледар. На днях ситуация вокруг Угледара существенно ухудшилась, поскольку отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТрО, которые не смогли справиться с натиском врага.
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Фіксується закріплення противника в ряді лісосмуг на північ від річки Кашлагач від Пречистівки до Вугледару на ділянці завширшки до 5.7 км на глибину до 2.65 км.
Також противник зайняв територію підприємства в північній частині Павлівки на північ від річки Кашлагач, просунувся на території східних дач і на південь на ділянці шириною до 2.4 км на глибину до 1.7 км, і зайняв ділянку від шахти «Південнодонбаська № 3» до шахти «Південнодонбаська № 1» завширшки до 3.4 км.".
Але це тимчасові заходи. Бо для того, щоб Вугледар встояв потрібно зо-два свіжі мехбатальйони з артилерійською підтримкою, щоби контратакувати ворожі позиції в Пречистівці зі сторони Золотої Ниви.
Залужний це знав.
Ладно ще б ракетні удари по москві, кремлю, Лубянці, а то возня біля кордонів України без котлів і великих перемог ЗСУ.
Так, одного він назвав «патріотом України», а іншого - «патріотом своєї кар'єри». При цьому Арті Грін підкреслив, що обох генералів знає особисто і досить добре, щоби формувати свою думку впевнено.
«За якістю вони приблизно на одному рівні, за знаннями. Залужний має таку особливість - він срібний долар, всім подобається, "зайка" прямо. Він своєрідний, але лідер. І він щирий. Знаєте, у чому? Він - український офіцер. Він же служити пішов в українську армію ще курсантом. Він має долю патріотичної мотивації. Він все життя служив Україні та за Україну готовий загинути. Це єдиний офіцер такого високого рівня, якого я бачив там, куди й комбати рідко заїжджають. Він патріот. Але якщо йому дадуть команду якусь погану, Залужний цього не зробить. Він занедужає, зникне зі зв'язку. Він не бруднить руки об брудну справу. Не толерантно ставиться до корупції», - пояснив Арті Грін.
Натомість, Сирський, за словами офіцера, виконає будь-яку команду.
«Сирський - самурай, він є патріотом не України, а своєї кар'єри. Але він не зрадник. Доказом цього є Харківська та Курська операції, які виявилися несподіваними для росіян. Сирського не дуже *******, він тримає дистанцію, великий начальник. Він ніколи нікого не слухає, розповідає всім, що робити. Його треба змусити послухати. Він чоловік, що забронзовів. Залужний у цьому плані простіший, тому він і популярний. Сирський - серйозний. Якщо приїжджає кудись ордени вручати, стоятиме у бронежилеті, обвішаному магазинами, ніби зараз в атаку піде», - сказав офіцер."