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72-га механізована бригада може опинитися в оточенні під Вугледаром, - Forbes

Вугледар

Російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише аналітик Forbes Девіда Акс.

У січні та лютому 2023 року 72-а ОМБр розгромила у районі Вугледару ворожу армію, яка вдвічі перевершувала її за чисельністю. З того моменту Вугледар та його околиці захищають українські захисники із цієї бригади. Проте  бригада, чисельністю близько двох тисяч військових, перебуває на межі виснаження через тривалі бойові дії.

Майже два роки ЗСУ намагається витіснити ворожу 40-ту бригаду морпіхів ЗС РФ з Вугледару.

Аналітик Акс зазначає, що наразі на багатьох інших ділянках фронту в Україні бойові дії сповільнюються. Але у районі Вугледара вони можуть навпаки прискоритися. Зокрема, це підтверджує українська аналітична група Frontelligence Insight.

Заміновані дороги й поля навколо цього міста на Донеччині стали смертельною пасткою для росіян, які просуваються на броньованих машинах, мотоциклах і гольф-карах. Українські захисники також часто знищують більшість окупантів мінами, безпілотниками, артилерією та протитанковими ракетами. Втім дороги через Водяне, за кілька миль на північ, менш небезпечні. Саме тут росіяни просуваються під прикриттям військових літаків, що завдають потужних бомбових ударів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загарбники намагаються оточити Вугледар, - DeepState (КАРТА)

"72-га механізована бригада досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно, а два роки – це великий термін для ведення бойових дій без перепочинку", - пише Акс у своєму матеріалі.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків DeepState станом на 23 вересня ворог просунувся біля Нью-Йорку, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару, Пречистівки та в Торецьку

Автор: 

бойові дії (3857) 72 окрема механізована бригада (242) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+12
Малюка із татаровим туди, терміново!
А командувати цією дрг буде беzумна
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24.09.2024 11:57
+11
Як сказав один геніальний полководець **********-ми ближче до миру, ніж багато хто думає.
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24.09.2024 11:57
+10
Зеленский їх в біді не кине. "Азовці" підтвердять.
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24.09.2024 12:21
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Забудьте за генерналів, сьогодні всим керує "ставка", де іивільні приймають рішення. А хто "цивільні" в уряді, Верховній Ралі і ОПі Зеленського всім давно відомо.
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24.09.2024 12:03 Відповісти
"Майже два роки ЗСУ намагається витіснити ворожу 40-ту бригаду морпіхів ЗС РФ з Вугледару. "

рівень експертності писак з помийку руснявого олігарха (Форбс) вражає.
вкраїнчики, бігом читати і вити про зраду!
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24.09.2024 11:55 Відповісти
Having tried and failed for nearly two years to force the Ukrainian brigade out of Vuhledar, the Russian 40th Marine Brigade and other brigades and regiments are now trying to bypass it and cut it off.
Перекладача на пляшку.
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24.09.2024 12:03 Відповісти
Натомість всюди повно бездумно запозичених "хейтити", "хайп", "кейси", "івенти" тощо, до того ж у всіх відмінках - так мабуть вихваляються "знанням" англійської.
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24.09.2024 13:21 Відповісти
...причому дебіли не знають, що насправді гейт (hate), гайп (hype). Почули, напевно, десь у кацапів і теж, як мавпи, почали вимовляти так само, не поглянувши навіть як слово пишеться в оригіналі.

А ще маємо офіс, адженду і кластери від найвеличнішого.
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24.09.2024 13:26 Відповісти
А ось в цьому ви не праві, англійський звук [h] набагато ближче до українського "х" ніж "г". Це що привітання "hi", "hello" звучить як "гай"? Не треба виправдовувати оце калічення англомовних слів "аби не так як російською", достатньо, якщо є слух, в інтернеті повно аудіо зразків вимови. Спробуйте навчити американця чи англійця вимовляти звук "г". До речі в російській "Гамлет", "Гітлер" теж мали б писати через "Х". що ближче до англіййського і німецького звучання. Всі ці "правила" правопису, "фемінітиви" де треба і не треба - не що інше, як радше за все "впровадження" наших філологів в кандидитсяьких і докторських дисертаціїях.
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24.09.2024 14:00 Відповісти
Малюка із татаровим туди, терміново!
А командувати цією дрг буде беzумна
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24.09.2024 11:57 Відповісти
Вони "специ" виключно по чеченцях, а там моррпіхи кацапів, а кадирівці в основному внутрішні війська "ахмат".
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24.09.2024 12:09 Відповісти
Як сказав один геніальний полководець **********-ми ближче до миру, ніж багато хто думає.
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24.09.2024 11:57 Відповісти
Нічого страшного.

Зеленський про завершення війни: Ми ближче до миру, ніж багато хто думає
Джерело:
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24.09.2024 11:58 Відповісти
Не надо перевирать цитаты великих полководцев.
Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Источник:
Избранные цитаты. Строка № 8 "Размышления "О том как мы думаем""
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24.09.2024 12:47 Відповісти
зелені зрадники ,починалі з Залужного

Звільнено командира 72-ї ОМБр, яка обороняє Вугледар: в ОК "Північ" назвали причину

https://novynarnia.com/2024/09/21/zvilneno-komandyra-72-yi-ombr-yaka-oboronyaye-vugledar-v-ok-pivnich-nazvaly-prychynu/#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%2072%2D%D1%97%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97,%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%E2%80%9C%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%E2%80%9D%2020%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F .
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24.09.2024 12:02 Відповісти
Пехно тоже так считает https://www.youtube.com/watch?v=XXEVWGAVUCo&t=273s
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24.09.2024 12:03 Відповісти
Все йде по кремлівській методичні.
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24.09.2024 12:07 Відповісти
Ну, в них більше ресурсів, більше *********** і озброєння, більше людей. Що дивного?
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24.09.2024 12:19 Відповісти
Можливо, але якщо вже почали, то треба нанести такого ураження, щоб вони вже теж не вибралися з цієї ями.
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24.09.2024 12:29 Відповісти
Щодо Курського напряму, є ще один непримітний нюанс. Це ж не тільки розтягування лінії фронту і витрата ресурсів, при переважанні сил ворога, а й те, що кацапи ввели в дію своїх строчників, свою національну гвардію, поліцію та інші формування, які за жодних обставин не можна було використовувати за межами Росії, а тут раптом з'явилася така можливість.
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24.09.2024 12:09 Відповісти
Зеленский їх в біді не кине. "Азовці" підтвердять.
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24.09.2024 12:21 Відповісти
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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24.09.2024 12:36 Відповісти
А що орки уже в місті два роки? Вугледар був їм не по зубам і не мав втрати позиції. Звідки стаття? До того ж ротацію не провели,а ось бригади доя поповнення ввели . Навіщо це сміття тут?! Може досить глумитися над ЗСУ
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24.09.2024 12:41 Відповісти
Фігня яка..... Розслабтесь. З'їздіть в Суджу, випейте кави на набережній.
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24.09.2024 12:47 Відповісти
А де Сирський? У Курській обл? Може час повернути Залужного? Чи стоїть завдання поразками схилити Україну до перемовин?
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24.09.2024 12:56 Відповісти
"Як інформує , про це https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/09/23/the-same-deadly-ukrainian-brigade-has-defended-vuhledar-for-two-years-its-at-risk-of-getting-cut-off/ пише аналітик Forbes Девіда Акс. "
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24.09.2024 13:38 Відповісти
Якщо це станеться, тоді все військове керівництво має постати перед військовим судом. 20 місяців - це достатній термін, щоб скласти план, як не тільки не допустити оточення, але й мінімізувати втрати.
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24.09.2024 14:20 Відповісти
План був. А тепер, схоже, замість плану "сирок". Плавлений...
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01.10.2024 07:57 Відповісти
 
 