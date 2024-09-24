72-га механізована бригада може опинитися в оточенні під Вугледаром, - Forbes

Російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише аналітик Forbes Девіда Акс.

У січні та лютому 2023 року 72-а ОМБр розгромила у районі Вугледару ворожу армію, яка вдвічі перевершувала її за чисельністю. З того моменту Вугледар та його околиці захищають українські захисники із цієї бригади. Проте бригада, чисельністю близько двох тисяч військових, перебуває на межі виснаження через тривалі бойові дії.

Майже два роки ЗСУ намагається витіснити ворожу 40-ту бригаду морпіхів ЗС РФ з Вугледару.

Аналітик Акс зазначає, що наразі на багатьох інших ділянках фронту в Україні бойові дії сповільнюються. Але у районі Вугледара вони можуть навпаки прискоритися. Зокрема, це підтверджує українська аналітична група Frontelligence Insight.

Заміновані дороги й поля навколо цього міста на Донеччині стали смертельною пасткою для росіян, які просуваються на броньованих машинах, мотоциклах і гольф-карах. Українські захисники також часто знищують більшість окупантів мінами, безпілотниками, артилерією та протитанковими ракетами. Втім дороги через Водяне, за кілька миль на північ, менш небезпечні. Саме тут росіяни просуваються під прикриттям військових літаків, що завдають потужних бомбових ударів.

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"72-га механізована бригада досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно, а два роки – це великий термін для ведення бойових дій без перепочинку", - пише Акс у своєму матеріалі.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків DeepState станом на 23 вересня ворог просунувся біля Нью-Йорку, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару, Пречистівки та в Торецьку