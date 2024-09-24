Враг хочет окружить Угледар и cровнять его с землей. Ситуация критическая - DeepState. ВИДЕО

Ситуация вокруг Угледара Донецкой области критическая и продолжает усложняться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

Как отмечается, войска РФ пробуют окружить населенный пункт, а параллельно с этим, они его просто сравнивают его с землей артиллерией и КАБАми.

Также смотрите: Бойцы 72-й ОМБр показали результаты работы за август на Угледарском направлении. ВИДЕО

"И это очередные кадры, которые необходимо показывать нашим партнерам - пока ведутся политические дискуссии об ограничениях и разрешениях, кацапы просто уничтожают целые города и села авиационными бомбами с самолетов, которые должны уничтожаться, но нечем", - отмечают в DeepState.

Как пишет Forbes, 72-я механизированная бригада может оказаться в окружении под Угледаром.

Напомним, по информации аналитиков DeepState по состоянию на 23 сентября враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукурино, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке. Также сообщалось, что захватчики пытаются окружить Угледар.

Отметим, что утром 24 сентября в соцсетях пишут о якобы прорыве врага с фланга в районе Угледара, впрочем официального подтверждения этой информации пока нет.





"Угледар. С пяти утра фиксируем активную российскую авиацию в направлении Угледар/Курахово. Пуски над Мариупольским и Волновахским районами", - пишет в свою очередь в телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По состоянию на утро 24 сентября в Генштабе информировали, что неподалеку Павловки и Угледара Донецкой области на Времовском направлении противник совершил восемь попыток захватить наши позиции.