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Враг хочет окружить Угледар и cровнять его с землей. Ситуация критическая - DeepState. ВИДЕО

Ситуация вокруг Угледара Донецкой области критическая и продолжает усложняться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

Как отмечается, войска РФ пробуют окружить населенный пункт, а параллельно с этим, они его просто сравнивают его с землей артиллерией и КАБАми.

Также смотрите: Бойцы 72-й ОМБр показали результаты работы за август на Угледарском направлении. ВИДЕО

"И это очередные кадры, которые необходимо показывать нашим партнерам - пока ведутся политические дискуссии об ограничениях и разрешениях, кацапы просто уничтожают целые города и села авиационными бомбами с самолетов, которые должны уничтожаться, но нечем", - отмечают в DeepState.

Как пишет Forbes, 72-я механизированная бригада может оказаться в окружении под Угледаром.

Напомним, по информации аналитиков DeepState по состоянию на 23 сентября враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукурино, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке. Также сообщалось, что захватчики пытаются окружить Угледар.

Отметим, что утром 24 сентября в соцсетях пишут о якобы прорыве врага с фланга в районе Угледара, впрочем официального подтверждения этой информации пока нет.

Вугледар скріни


Вугледар скріни

"Угледар. С пяти утра фиксируем активную российскую авиацию в направлении Угледар/Курахово. Пуски над Мариупольским и Волновахским районами", - пишет в свою очередь в телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По состоянию на утро 24 сентября в Генштабе информировали, что неподалеку Павловки и Угледара Донецкой области на Времовском направлении противник совершил восемь попыток захватить наши позиции.

Автор: 

боевые действия (4134) Угледар (129)


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Топ комментарии
+19
Где хваленые Ф-16?Самое время,по моему...
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24.09.2024 12:13
+15
Ворог уже зайшов у міську забудову, тепер вивести гарнізон без великих втрат нереально, а все тому що замість посилення даної ділянки брагадами що зараз на курщині, дирки закривають свіжобусифікованими прямо з полігонів та трошниками.
Ми ближче до миру ніж багато хто думає (с)
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24.09.2024 12:32
+13
Основна проблема в кацапській авіації . ЗСУ нічого не можуть вдіяти з кабами , на жаль .. Саме вони змушують відступати по всіх ділянках фронту ..
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24.09.2024 12:17
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Все нормально, у нас є план!
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24.09.2024 14:51 Ответить
непаникуйте у зеленого швондера є мирний план....забориста штукенція...
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24.09.2024 15:13 Ответить
Та не просто "мирний" - а ще й ПЕРЕМОЖНИЙ!
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24.09.2024 15:55 Ответить
Пацан з Кривого Рогу сказав здасть Донбас до кінця 2024 - значить здасть.
Бо "мирний план" без здачі Донбасу росії не спрацює.
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24.09.2024 17:13 Ответить
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