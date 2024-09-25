Війська РФ намагалися просунутися біля Георгіївки і Цукуриного та вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, - Генштаб
Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення.
Удари по території України
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 75 авіаударів, зокрема скинув 123 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, з них 178 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1700 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Малушине, Річки, Яструбине, Соснівка, Суми, Бруски, Кіндратівка, Павлівка, Нова Слобода, Козаче, Шалигине, Біловоди, Бездрик, Запоріжжя, Харків, Вовчанськ, Петропавлівськ, Куп’янськ, Сенькове, Кругляківка, Богуславка, Миколаївка, Новоєгорівка, Андріївка, Торецьк, Щербинівка, Катеринівка, Дружба, Костянтинівка, Олександропіль, Зоряне, Зелене Поле, Ключове, Богоявленка, Новокам’янка, Суханове, Хрещенівка.
Удари по ворогу
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, 20 районів зосередження особового складу, три засоби ППО та одну артилерійську систему противника.
Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1250 осіб. Також українські воїни знищили 15 танків, 12 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, одну РСЗВ, 115 БпЛА оперативно-тактичного рівня 73 автомобілі та 13 одиниць спеціальної техніки.
Обстановка на Харківщині
За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог тричі намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів сімома КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.
Обстановка на Сході
Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Новосадового та Зарічного.
На Сіверському напрямку українські захисники відбили три штурми російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів у районах Калинівки, Миньківки, Ступочок та Білої Гори.
"На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак у бік Торецька, Щербинівки та поблизу Нью-Йорка", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене Поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного. Окрім цього, ворог атакував у бік Дальнього, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.
"На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію", - додають у Генштабі.
Обстановка на Півдні
На Гуляйпільському напрямку російські загарбники обстріляли НАРАми Білогір’я.
Тричі безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.
"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали тринадцять авіударів дев’ятнадцятьма КАБми по власній території" - йдеться у повідомленні.
Обстановка на Півночі
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
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Покровський напрямок.
На південно-західній та південній околицях н.п. Крутий Яр противник продовжує штурмові дії маневреними групами.
📍48.230378, 37.337325
Північніше і західніше шахти «Селидівська» тривають бойові зіткнення вздовж балки та лісосмуги на схід від залізниці.
Курахівський напрямок.
На північ від Красногорівки російські війська просунулися вздовж ряду лісосмуг від балки Суха Лозова до балки Вовча на ділянці шириною до 4.8 км.
Вугледарський напрямок.
У районі Вугледару тривають важкі бої та інтенсивна робота ворожої артилерії. Вночі супротивник підтягнув додаткові сили для штурму. Обстановка на уточненні.
Куп'янсько-Лиманський напрямок.
На схід від Колесниківки та Кругляківки тривають важкі бої. Противник підтягує сили для тиску широким фронтом.
Противник просунувся на глибину до 500 метрів у центральній частині Невського, де потрапив під удар дроноводів ЗСУ.
📍49.160498, 37.975846
Курська область.
У Кореньовському районі тривають бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності в районі урочищ на північний захід від н.п. Любімовка, на південь від Шептуховки та в районі Камишовки. Ситуація без суттєвих змін.
В Суджанському районі тривають бойові зіткнення на захід від Дяковки, в районі Руского Порєчного, Мартиновки та Борок.