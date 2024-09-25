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Новини Війна
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Ворог намагається оточити Вугледар, у місті залишається близько 100 цивільних, - ОВА

Донецька ОВА: У Вугледарі залишається близько 100 людей

У місті Вугледар Донецької області, поблизу якого тривають бойові дії, залишаються близько 100 цивільних українців. Вони відмовляються від евакуації.

Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже загострилася ситуація довкола Вугледара. Росіяни намагаються оточити місто, яке стало справжньою фортецею для Збройних сил України. Там тривають великі танкові бої, ворог намагається прорвати оборону, але зараз росіяни переходять до спроб оточити місто", - зазначив він.

Філашкін зауважив, що українські сили відбивають спроби російських диверсійно-розвідувальних груп прорватися в місто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові, - Сухопутні війська 

Ситуація у Вугледарі станом 25 вересня

Начальник ОВА розповів, що завозити в місто гуманітарну допомогу складно, оскільки росіяни прострілюють усі шляхи. 

"У місті залишається близько ста людей, які не хочуть евакуюватися. Завезти гуманітарну допомогу дуже важко, оскільки ворог обстрілює всі доступні шляхи. Вони використовують всі види озброєння: танки, артилерію, дрони".

Читайте також: Росіяни тиснуть на Вугледар з трьох сторін, - британська розвідка

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледара з трьох сторін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог хоче оточити Вугледар та рівняє його з землею. Ситуація критична, - DeepState. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8529) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+6
Через сотню ждунів ризикувати сміливими волонтерами.
Гуманістичному світу загрожує вимирання через надмірну гуманність.
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25.09.2024 16:19
+6
замінувати, підірвати після відступу.
Здається так всі постапають, правильно?
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25.09.2024 16:23
+3
зелена мразото усе здає...ії земля це ізраєль
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25.09.2024 16:28
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Через сотню ждунів ризикувати сміливими волонтерами.
Гуманістичному світу загрожує вимирання через надмірну гуманність.
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25.09.2024 16:19 Відповісти
замінувати, підірвати після відступу.
Здається так всі постапають, правильно?
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25.09.2024 16:23 Відповісти
Що "підірвати"?
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25.09.2024 16:41 Відповісти
зелена мразото усе здає...ії земля це ізраєль
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25.09.2024 16:28 Відповісти
в Ізраїлі зелених арештували б як посібників і "слуг" палестинського Хамас.
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25.09.2024 16:48 Відповісти
Залазити у котел - злочин. Воювати треба не героїзмом, а вмінням
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25.09.2024 16:53 Відповісти
Всем понятна судьба Угледара, не понятна судьба защитников Угледара. Лишь бы это не было политическим решением, во время встречи ООН. Сейчас и два дня имеют значение
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25.09.2024 17:00 Відповісти
Вугледар приречений..тут нічого не вдієш...головне щоб не було оточення
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25.09.2024 17:19 Відповісти
здохни, гнида продажна подоляцька, сереш тут
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25.09.2024 17:51 Відповісти
Все поверниться. Головне, щоб було кому повертатись
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25.09.2024 18:00 Відповісти
 
 