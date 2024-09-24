Ворог хоче оточити Вугледар та рівняє його з землею. Ситуація критична, - DeepState. ВIДЕО

Ситуація навколо Вугледара Донецької області критична та продовжує ускладнюватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Як зазначається, війська РФ пробують оточити населений пункт, а паралельно з цим, вони його просто рівняють його із землею артилерією і КАБАми.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 72-ї ОМБр показали результати роботи за серпень на Вугледарському напрямку. ВIДЕО

"І це чергові кадри, які необхідно показувати нашим партнерам - поки ведуться політичні дискусії про обмеження і дозволи, кацапи просто знищують цілі міста і села авіаційними бомбами з літаків, які б мали знищуватися, але немає чим", - наголошують у DeepState.

Як пише Forbes, 72-га механізована бригада може опинитися в оточенні під Вугледаром.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків DeepState станом на 23 вересня ворог просунувся біля Нью-Йорку, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару, Пречистівки та в Торецьку. Також повідомлялося, що загарбники намагаються оточити Вугледар.

Зазначимо, що зранку 24 вересня у соцмережах пишуть про нібито прорив ворога з флангу у районі Вугледару, втім офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.





"Вугледар. З п’ятої ранку фіксуємо активну російську авіацію в напряму Вугледар/Курахово. Пуски над Маріупольським та Волновахським районами", - пише своєю чергою у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Станом на ранок 24 вересня у Генштабі інформували, що неподалік Павлівки та Вугледара Донецької області на Времівському напрямку противник здійснив вісім спроб захопити наші позиції.