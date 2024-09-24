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Ворог хоче оточити Вугледар та рівняє його з землею. Ситуація критична, - DeepState. ВIДЕО

Ситуація навколо Вугледара Донецької області критична та продовжує ускладнюватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Як зазначається, війська РФ пробують оточити населений пункт, а паралельно з цим, вони його просто рівняють його із землею артилерією і КАБАми.

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"І це чергові кадри, які необхідно показувати нашим партнерам - поки ведуться політичні дискусії про обмеження і дозволи, кацапи просто знищують цілі міста і села авіаційними бомбами з літаків, які б мали знищуватися, але немає чим", - наголошують у DeepState.

Як пише Forbes, 72-га механізована бригада може опинитися в оточенні під Вугледаром.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків DeepState станом на 23 вересня ворог просунувся біля Нью-Йорку, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару, Пречистівки та в Торецьку. Також повідомлялося, що загарбники намагаються оточити Вугледар.

Зазначимо, що зранку 24 вересня у соцмережах пишуть про нібито прорив ворога з флангу у районі Вугледару, втім офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. 

Вугледар скріни


Вугледар скріни

"Вугледар. З п’ятої ранку фіксуємо активну російську авіацію в напряму Вугледар/Курахово. Пуски над Маріупольським та Волновахським районами", - пише своєю чергою у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Станом на ранок 24 вересня у Генштабі інформували, що неподалік Павлівки та Вугледара Донецької області на Времівському напрямку противник здійснив вісім спроб захопити наші позиції.

Автор: 

бойові дії (3857) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+19
Где хваленые Ф-16?Самое время,по моему...
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24.09.2024 12:13
+15
Ворог уже зайшов у міську забудову, тепер вивести гарнізон без великих втрат нереально, а все тому що замість посилення даної ділянки брагадами що зараз на курщині, дирки закривають свіжобусифікованими прямо з полігонів та трошниками.
Ми ближче до миру ніж багато хто думає (с)
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24.09.2024 12:32
+13
Основна проблема в кацапській авіації . ЗСУ нічого не можуть вдіяти з кабами , на жаль .. Саме вони змушують відступати по всіх ділянках фронту ..
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24.09.2024 12:17
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Все нормально, у нас є план!
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24.09.2024 14:51 Відповісти
непаникуйте у зеленого швондера є мирний план....забориста штукенція...
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24.09.2024 15:13 Відповісти
Та не просто "мирний" - а ще й ПЕРЕМОЖНИЙ!
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24.09.2024 15:55 Відповісти
Пацан з Кривого Рогу сказав здасть Донбас до кінця 2024 - значить здасть.
Бо "мирний план" без здачі Донбасу росії не спрацює.
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24.09.2024 17:13 Відповісти
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