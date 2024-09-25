РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10179 посетителей онлайн
Новости Война
1 859 10

Враг пытается окружить Угледар, в городе остаются около 100 гражданских, - ОВА

Донецька ОВА: У Вугледарі залишається близько 100 людей

В городе Угледар Донецкой области, вблизи которого продолжаются боевые действия, остаются около 100 гражданских украинцев. Они отказываются от эвакуации.

Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень обострилась ситуация вокруг Угледара. Россияне пытаются окружить город, который стал настоящей крепостью для Вооруженных сил Украины. Там идут большие танковые бои, враг пытается прорвать оборону, но сейчас россияне переходят к попыткам окружить город", - отметил он.

Филашкин отметил, что украинские силы отражают попытки российских диверсионно-разведывательных групп прорваться в город.

Также читайте: ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке, - Сухопутные войска

Ситуація у Вугледарі станом 25 вересня

Начальник ОВА рассказал, что завозить в город гуманитарную помощь сложно, поскольку россияне простреливают все пути.

"В городе остается около ста человек, которые не хотят эвакуироваться. Завезти гуманитарную помощь очень трудно, поскольку враг обстреливает все доступные пути. Они используют все виды вооружения: танки, артиллерию, дроны".

Читайте также: Россияне давят на Угледар с трех сторон, - британская разведка

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

Также читайте: 72-я механизированная бригада может оказаться в окружении под Угледаром, - Forbes

Автор: 

Донецкая область (9718) Угледар (129)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Через сотню ждунів ризикувати сміливими волонтерами.
Гуманістичному світу загрожує вимирання через надмірну гуманність.
показать весь комментарий
25.09.2024 16:19
+6
замінувати, підірвати після відступу.
Здається так всі постапають, правильно?
показать весь комментарий
25.09.2024 16:23
+3
зелена мразото усе здає...ії земля це ізраєль
показать весь комментарий
25.09.2024 16:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Через сотню ждунів ризикувати сміливими волонтерами.
Гуманістичному світу загрожує вимирання через надмірну гуманність.
показать весь комментарий
25.09.2024 16:19 Ответить
замінувати, підірвати після відступу.
Здається так всі постапають, правильно?
показать весь комментарий
25.09.2024 16:23 Ответить
Що "підірвати"?
показать весь комментарий
25.09.2024 16:41 Ответить
зелена мразото усе здає...ії земля це ізраєль
показать весь комментарий
25.09.2024 16:28 Ответить
в Ізраїлі зелених арештували б як посібників і "слуг" палестинського Хамас.
показать весь комментарий
25.09.2024 16:48 Ответить
Залазити у котел - злочин. Воювати треба не героїзмом, а вмінням
показать весь комментарий
25.09.2024 16:53 Ответить
Всем понятна судьба Угледара, не понятна судьба защитников Угледара. Лишь бы это не было политическим решением, во время встречи ООН. Сейчас и два дня имеют значение
показать весь комментарий
25.09.2024 17:00 Ответить
Вугледар приречений..тут нічого не вдієш...головне щоб не було оточення
показать весь комментарий
25.09.2024 17:19 Ответить
здохни, гнида продажна подоляцька, сереш тут
показать весь комментарий
25.09.2024 17:51 Ответить
Все поверниться. Головне, щоб було кому повертатись
показать весь комментарий
25.09.2024 18:00 Ответить
 
 