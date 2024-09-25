Враг пытается окружить Угледар, в городе остаются около 100 гражданских, - ОВА

В городе Угледар Донецкой области, вблизи которого продолжаются боевые действия, остаются около 100 гражданских украинцев. Они отказываются от эвакуации.

Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень обострилась ситуация вокруг Угледара. Россияне пытаются окружить город, который стал настоящей крепостью для Вооруженных сил Украины. Там идут большие танковые бои, враг пытается прорвать оборону, но сейчас россияне переходят к попыткам окружить город", - отметил он.

Филашкин отметил, что украинские силы отражают попытки российских диверсионно-разведывательных групп прорваться в город.

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Начальник ОВА рассказал, что завозить в город гуманитарную помощь сложно, поскольку россияне простреливают все пути.

"В городе остается около ста человек, которые не хотят эвакуироваться. Завезти гуманитарную помощь очень трудно, поскольку враг обстреливает все доступные пути. Они используют все виды вооружения: танки, артиллерию, дроны".

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Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

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