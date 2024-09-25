Россияне давят на Угледар с трех сторон, - британская разведка
Российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
"Вполне вероятно, что российские войска теперь угрожают городу с трех сторон. Вероятно, что российские войска продолжат давить на эту хорошо защищенную часть линии в течение следующей недели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне уже штурмуют окрестности города.
По данным разведки, войска РФ также ведут бои восточной половине Торецка, к югу от Покровска и "достигли лишь медленного прогресса вокруг Часова Яра".
"Вероятно, российские войска одновременно атакуют несколько целей, чтобы растянуть украинские силы. Однако это также помешало России сосредоточить силы в одной точке линии, чтобы иметь больший эффект", - добавили там.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
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