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Новости Война
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Россияне давят на Угледар с трех сторон, - британская разведка

Росіяни тиснуть на Вугледар з трьої сторін

Российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Вполне вероятно, что российские войска теперь угрожают городу с трех сторон. Вероятно, что российские войска продолжат давить на эту хорошо защищенную часть линии в течение следующей недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне уже штурмуют окрестности города.

По данным разведки, войска РФ также ведут бои восточной половине Торецка, к югу от Покровска и "достигли лишь медленного прогресса вокруг Часова Яра".

"Вероятно, российские войска одновременно атакуют несколько целей, чтобы растянуть украинские силы. Однако это также помешало России сосредоточить силы в одной точке линии, чтобы иметь больший эффект", - добавили там.

Читайте: Российские оккупанты продвинулись возле села Песчаное на Харьковщине, - британская разведка

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Читайте: Война в Украине дорого обошлась России, особенно в плане военного персонала, - британская разведка

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Великобритания (4976) внешняя разведка (377) Донецкая область (9718) Угледар (129)


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Читаю, добре захищеної....а це основне для ЗСУ. Вони тиснуть на Вугледар з 2014 року,наразі 2024. Тримайтесь і бережіть Україну
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25.09.2024 12:29 Ответить
Беруть в кільце
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25.09.2024 12:34 Ответить
Forbes написав що 72-бригада виходить з Вугледара в Богоявленку. Але це лише припущення.
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25.09.2024 14:07 Ответить
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25.09.2024 12:52 Ответить
Британская разведка во главе с капитаном Очевидностью!
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25.09.2024 13:32 Ответить
 
 