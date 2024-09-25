Россияне давят на Угледар с трех сторон, - британская разведка

Российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Вполне вероятно, что российские войска теперь угрожают городу с трех сторон. Вероятно, что российские войска продолжат давить на эту хорошо защищенную часть линии в течение следующей недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне уже штурмуют окрестности города.

По данным разведки, войска РФ также ведут бои восточной половине Торецка, к югу от Покровска и "достигли лишь медленного прогресса вокруг Часова Яра".

"Вероятно, российские войска одновременно атакуют несколько целей, чтобы растянуть украинские силы. Однако это также помешало России сосредоточить силы в одной точке линии, чтобы иметь больший эффект", - добавили там.

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Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

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