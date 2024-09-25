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Новини Війна
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Росіяни тиснуть на Вугледар з трьох сторін, - британська розвідка

Росіяни тиснуть на Вугледар з трьої сторін

Російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледара з трьох сторін.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Цілком ймовірно, що російські війська тепер загрожують місту з трьох сторін. Ймовірно, що російські війська продовжать тиснути на цю добре захищену частину лінії протягом наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни вже штурмують околиці міста.

За даними розвідки, війська РФ також ведуть бої східній половині Торецька, на південь від Покровська і "досягли лише повільного прогресу навколо Часового Яру".

"Ймовірно, російські війська одночасно атакують кілька цілей, щоб розтягнути українські сили. Однак це також завадило Росії зосередити сили в одній точці лінії, щоб мати більший ефект", - додали там.

Читайте: Російські окупанти просунулися біля села Піщане на Харківщині, - британська розвідка

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледара критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Читайте: Війна в Україні дорого обійшлася Росії, особливо в плані військового персоналу, - британська розвідка

Автор: 

Велика Британія (5602) зовнішня розвідка (467) Донецька область (8529) Вугледар (143)


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Читаю, добре захищеної....а це основне для ЗСУ. Вони тиснуть на Вугледар з 2014 року,наразі 2024. Тримайтесь і бережіть Україну
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25.09.2024 12:29 Відповісти
Беруть в кільце
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25.09.2024 12:34 Відповісти
Forbes написав що 72-бригада виходить з Вугледара в Богоявленку. Але це лише припущення.
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25.09.2024 14:07 Відповісти
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25.09.2024 12:52 Відповісти
Британская разведка во главе с капитаном Очевидностью!
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25.09.2024 13:32 Відповісти
 
 