Росіяни тиснуть на Вугледар з трьох сторін, - британська розвідка

Російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледара з трьох сторін.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Цілком ймовірно, що російські війська тепер загрожують місту з трьох сторін. Ймовірно, що російські війська продовжать тиснути на цю добре захищену частину лінії протягом наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни вже штурмують околиці міста.

За даними розвідки, війська РФ також ведуть бої східній половині Торецька, на південь від Покровська і "досягли лише повільного прогресу навколо Часового Яру".

"Ймовірно, російські війська одночасно атакують кілька цілей, щоб розтягнути українські сили. Однак це також завадило Росії зосередити сили в одній точці лінії, щоб мати більший ефект", - додали там.

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Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледара критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

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