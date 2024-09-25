ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке, - Сухопутные войска
Сейчас Угледар Донецкой области не находится в оперативном окружении, но российские захватчики имеют определенные продвижения.
Об этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Армия РФ пытается продвигаться по флангам, где они просто нашли возможность с учетом географического расположения, с учетом того, что там нет городских застроек, за которые легко держаться (ВСУ - ред.) или строить фортификации", - отметил он.
По словам военного, сейчас идут очень жесткие бои за Угледар.
Тимочко назвал условия, при которых украинское командование будет отводить войска из города. Это будет зависеть от того, в каком состоянии будет город.
"Если он будет абсолютно разрушенным, если городская застройка будет развалена и не будет возможности выстраивать качественную оборону, то, возможно, будут войска выводиться. Если возникнет угроза для жизни и целостности военных, то скорее всего их и будут отводить", - добавили в Сухопутных войсках.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
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Когда закончится или замедлится наступление РОВ?
Этот вопрос в последние дни, особенно на фоне ухудшения ситуации в районе Угледара, звучит довольно часто. Ведь и вправду, начавшееся наступление РОВ должно в какой-то момент снизить темп и масштабы, ведь должны же быть оперативная пауза, для перегруппировки, восстановления боеспособности подразделений и т.д.
Но, когда мы пытаемся оценить наступление РОВ именно такими, привычными для войскового порядка категориями критериями, мы совершаем главную ошибку, ведь РОВ это уже давно не классические войска со всем потребностями и нуждами.
А сейчас журналисты меня спрашивают о погодных условиях, приближающемся сезоне дождей и зиме, которые, по логике вещей, должны будут приостановить активную фазу боевых действий. По логике вещей - да, на самом деле, в реалиях РОВ - нет.
Когда закончится наступление РОВ? Ответ следующий.
В среднем в месяц РОВ теряют 35 тысяч тел. Но, при этом каждый месяц мобилизационная система россии мобилизует от 35 до 40 тысяч тел. То есть, имеет возможность каждый месяц потери компенсировать в ноль, а иногда даже немного накопить.
Такая ситуация и позволяет РОВ ежемесячно без особых сомнений терять по 35 тысяч тел и наступать, наступать, наступать.
Наступление РОВ будет продолжаться до тех пор, пока они не смогут компенсировать в ноль ежемесячные потери, а будут уходить в глубокий минус. Это возможно либо в случае срыва мобилизации, что является внутренним фактором по россии, либо в случае роста потерь до такого уровня, что мобилизация не будет справляться с компенсацией.
Надеяться на внутренний российский фактор - самоубийственный путь, повышение уровня нейтрализации оккупантов - вот наша цель.
Как остановить наступление РОВ? Нужно больше убивать россиян.
Как этого достигнуть? Это уже тема для совсем другого поста.
❗️72-га бригада ЗСУ відступає з Вугледара в Донецькій області, - Forbes
Як кажуть аналітики, ситуація в місті критична, і це, ймовірно, останні етапи його оборони.
Зазначається, що основна причина виведення військ із Вугледара - операція в Курській області.
"Українська оборона на сході прогиналася ще до того, як генштаб у Києві наказав частинам приблизно восьми бригад атакувати через кордон у Курській області минулого місяця. Тепер оборона прогинається швидше", - йдеться в статті.
І вони повторюють кацапську пропаганду. " Від'ємний наступ".
це одна з найкраще оснащених бригад, в тому числі, і західною технікою.
Проблема в тім, що кудиб ми не відходили,
подібні ситуації будуть повторюватися постійно...що має змінити хід війни, мені важко навіть уявити...
При цьому Головнокомандувач Сирський мовчить, Верховний - у відрядженні в США, всі інші очільники зе-влади, як "води в рот набрали". Ніхто не озвучить причини такої ситуації, що склалась.
Якщо не вистачає сил і засобів тримати фронт, так треба сказати що призвело до такого результату. Що це за планування бойових дій. Генштаб взагалі працює, чи там повний хаос і нерозбериха?
Вимальовується чітка лінія: Сирського, який взяв під козирьок наказ Зеленського зайти в Курську область, можуть зняти з посади за провали на Донбасі. А новий Головнокомандувач ЗСУ з Курської області війська виведе, щоби якось стабілізувати фронт не не допустити подалтше просування рашистських військ. Зеленський, як завжди умиє руки і поскаржиться на відсутність допомоги від США.
Якщо дійде до Дніпра це означатиме що захід злив Україну, не думаю що вони уже настільки опустяться, а з поточним управлінням не буде достатнього забезпечення військ.