РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10181 посетитель онлайн
Новости Война
3 793 28

ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке, - Сухопутные войска

У Сухопутних військах розповіли, за яких умов ЗСУ вийдуть з Вугледара

Сейчас Угледар Донецкой области не находится в оперативном окружении, но российские захватчики имеют определенные продвижения.

Об этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Армия РФ пытается продвигаться по флангам, где они просто нашли возможность с учетом географического расположения, с учетом того, что там нет городских застроек, за которые легко держаться (ВСУ - ред.) или строить фортификации", - отметил он.

По словам военного, сейчас идут очень жесткие бои за Угледар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне давят на Угледар с трех сторон, - британская разведка

Тимочко назвал условия, при которых украинское командование будет отводить войска из города. Это будет зависеть от того, в каком состоянии будет город.

"Если он будет абсолютно разрушенным, если городская застройка будет развалена и не будет возможности выстраивать качественную оборону, то, возможно, будут войска выводиться. Если возникнет угроза для жизни и целостности военных, то скорее всего их и будут отводить", - добавили в Сухопутных войсках.

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Также читайте: 72-я механизированная бригада может оказаться в окружении под Угледаром, - Forbes

Автор: 

Донецкая область (9718) боевые действия (4102) Угледар (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
https://t.me/zloyodessit/22703 Олександр Коваленко (злой одессит):
Когда закончится или замедлится наступление РОВ?
Этот вопрос в последние дни, особенно на фоне ухудшения ситуации в районе Угледара, звучит довольно часто. Ведь и вправду, начавшееся наступление РОВ должно в какой-то момент снизить темп и масштабы, ведь должны же быть оперативная пауза, для перегруппировки, восстановления боеспособности подразделений и т.д.
Но, когда мы пытаемся оценить наступление РОВ именно такими, привычными для войскового порядка категориями критериями, мы совершаем главную ошибку, ведь РОВ это уже давно не классические войска со всем потребностями и нуждами.
А сейчас журналисты меня спрашивают о погодных условиях, приближающемся сезоне дождей и зиме, которые, по логике вещей, должны будут приостановить активную фазу боевых действий. По логике вещей - да, на самом деле, в реалиях РОВ - нет.
Когда закончится наступление РОВ? Ответ следующий.
В среднем в месяц РОВ теряют 35 тысяч тел. Но, при этом каждый месяц мобилизационная система россии мобилизует от 35 до 40 тысяч тел. То есть, имеет возможность каждый месяц потери компенсировать в ноль, а иногда даже немного накопить.
Такая ситуация и позволяет РОВ ежемесячно без особых сомнений терять по 35 тысяч тел и наступать, наступать, наступать.
Наступление РОВ будет продолжаться до тех пор, пока они не смогут компенсировать в ноль ежемесячные потери, а будут уходить в глубокий минус. Это возможно либо в случае срыва мобилизации, что является внутренним фактором по россии, либо в случае роста потерь до такого уровня, что мобилизация не будет справляться с компенсацией.
Надеяться на внутренний российский фактор - самоубийственный путь, повышение уровня нейтрализации оккупантов - вот наша цель.
Как остановить наступление РОВ? Нужно больше убивать россиян.
Как этого достигнуть? Это уже тема для совсем другого поста.
показать весь комментарий
25.09.2024 13:10
+8
План перемоги Зеленського в дії.
показать весь комментарий
25.09.2024 13:19
+6
показать весь комментарий
25.09.2024 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.09.2024 13:03 Ответить
Клоун Зеля ************* !
показать весь комментарий
25.09.2024 13:25 Ответить
Якщо розібʼють в щебень той Вугледар, чи буде загроза оточення, наші відійдуть, і це правильно, не треба робити з цього кінець світу.
показать весь комментарий
25.09.2024 13:06 Ответить
Може краще відвести хлопців і тоді рознести у щебінь місто разом з орками?
показать весь комментарий
25.09.2024 13:29 Ответить
Ти ж не думаєш що вся бригада сидить в тій розбитій забудові.
показать весь комментарий
25.09.2024 13:38 Ответить
Ага, залишилося забрати в кацапів Каби і снаряди яких в нас немає =(
показать весь комментарий
25.09.2024 14:16 Ответить
Зато зелёный полководец отчитываться о захвате новых земель.Никто из его окружения и семьи кровь не проливает
показать весь комментарий
25.09.2024 13:10 Ответить
https://t.me/zloyodessit/22703 Олександр Коваленко (злой одессит):
Когда закончится или замедлится наступление РОВ?
Этот вопрос в последние дни, особенно на фоне ухудшения ситуации в районе Угледара, звучит довольно часто. Ведь и вправду, начавшееся наступление РОВ должно в какой-то момент снизить темп и масштабы, ведь должны же быть оперативная пауза, для перегруппировки, восстановления боеспособности подразделений и т.д.
Но, когда мы пытаемся оценить наступление РОВ именно такими, привычными для войскового порядка категориями критериями, мы совершаем главную ошибку, ведь РОВ это уже давно не классические войска со всем потребностями и нуждами.
А сейчас журналисты меня спрашивают о погодных условиях, приближающемся сезоне дождей и зиме, которые, по логике вещей, должны будут приостановить активную фазу боевых действий. По логике вещей - да, на самом деле, в реалиях РОВ - нет.
Когда закончится наступление РОВ? Ответ следующий.
В среднем в месяц РОВ теряют 35 тысяч тел. Но, при этом каждый месяц мобилизационная система россии мобилизует от 35 до 40 тысяч тел. То есть, имеет возможность каждый месяц потери компенсировать в ноль, а иногда даже немного накопить.
Такая ситуация и позволяет РОВ ежемесячно без особых сомнений терять по 35 тысяч тел и наступать, наступать, наступать.
Наступление РОВ будет продолжаться до тех пор, пока они не смогут компенсировать в ноль ежемесячные потери, а будут уходить в глубокий минус. Это возможно либо в случае срыва мобилизации, что является внутренним фактором по россии, либо в случае роста потерь до такого уровня, что мобилизация не будет справляться с компенсацией.
Надеяться на внутренний российский фактор - самоубийственный путь, повышение уровня нейтрализации оккупантов - вот наша цель.
Как остановить наступление РОВ? Нужно больше убивать россиян.
Как этого достигнуть? Это уже тема для совсем другого поста.
показать весь комментарий
25.09.2024 13:10 Ответить
Слухати цього піздабола, жополиза зелені, себе не поважати. Позитивний блохер на зарплатні з ОП для диванних перемогойобів, жертв телемарахвону.
показать весь комментарий
25.09.2024 14:22 Ответить
Який брєд! Коваленко дає повну реальну картину ситуації на фронті, без переможних реляцій бидломарафону. И не робив цього до повномасштабного вторгнення. Читаю його давно. Так що не брешіть!
показать весь комментарий
25.09.2024 14:44 Ответить
https://t.me/usivoho/31548 Паляниця :
❗️72-га бригада ЗСУ відступає з Вугледара в Донецькій області, - Forbes
Як кажуть аналітики, ситуація в місті критична, і це, ймовірно, останні етапи його оборони.
Зазначається, що основна причина виведення військ із Вугледара - операція в Курській області.
"Українська оборона на сході прогиналася ще до того, як генштаб у Києві наказав частинам приблизно восьми бригад атакувати через кордон у Курській області минулого місяця. Тепер оборона прогинається швидше", - йдеться в статті.
показать весь комментарий
25.09.2024 13:13 Ответить
Не повторюйте кацапське ипсо, ви можете запхати в той Вугледар три бригади, це тільки збільшить втрати. Можете кинути іх в зустрічний бій, і іх не стане. Хай військові роблять свою справу, а хто хоче допомогти то може приєднатись.
показать весь комментарий
25.09.2024 13:22 Ответить
Саме так. Це поки що єдині наслідки курської операції .
І вони повторюють кацапську пропаганду. " Від'ємний наступ".
показать весь комментарий
25.09.2024 13:26 Ответить
"це такий наш план" - *******
показать весь комментарий
25.09.2024 14:12 Ответить
Всіх подібних писак запрошую поїхати в Вугледар, посидіти там в полуруїнах під Кабами і артою (зброя вам не потрібна, ворога ви там все рівно не побачите), добре мозги прочищає.
показать весь комментарий
25.09.2024 14:18 Ответить
План перемоги Зеленського в дії.
показать весь комментарий
25.09.2024 13:19 Ответить
72 - га бригада 2р тримала оборону Вугледара - але іх взяли в напів- кільце
показать весь комментарий
25.09.2024 13:20 Ответить
72 бригада стоїть, прогинаються фланги,
це одна з найкраще оснащених бригад, в тому числі, і західною технікою.
Проблема в тім, що кудиб ми не відходили,
подібні ситуації будуть повторюватися постійно...що має змінити хід війни, мені важко навіть уявити...
показать весь комментарий
25.09.2024 13:39 Ответить
Вже кілька днів в "ефірі" якийсь ноунейм, дотичний до "Сухопутних військ ЗСУ" озвучує одну і ту саму тезу: ЗСУ мають постійно відступати, щоб, начебто зберегти українське військо.
При цьому Головнокомандувач Сирський мовчить, Верховний - у відрядженні в США, всі інші очільники зе-влади, як "води в рот набрали". Ніхто не озвучить причини такої ситуації, що склалась.
Якщо не вистачає сил і засобів тримати фронт, так треба сказати що призвело до такого результату. Що це за планування бойових дій. Генштаб взагалі працює, чи там повний хаос і нерозбериха?
Вимальовується чітка лінія: Сирського, який взяв під козирьок наказ Зеленського зайти в Курську область, можуть зняти з посади за провали на Донбасі. А новий Головнокомандувач ЗСУ з Курської області війська виведе, щоби якось стабілізувати фронт не не допустити подалтше просування рашистських військ. Зеленський, як завжди умиє руки і поскаржиться на відсутність допомоги від США.
показать весь комментарий
25.09.2024 13:45 Ответить
ви що, хіба може найпотужніше сказати що ми відступаємо? воно ж лише переможець і потужний побідун всіх і вся
показать весь комментарий
25.09.2024 14:13 Ответить
В Гундоса буде від'ємний наступ, як і у його кацапських кураторів, от і все.
показать весь комментарий
25.09.2024 14:24 Ответить
Я ще рік тому питав - Чи почали будувати лінію оборони по правому березі Дніпра?
показать весь комментарий
25.09.2024 14:05 Ответить
Після підриву всіх мостів форсувати Дніпро дуже складно, звісно, як деякі "наші" не допоможуть.
показать весь комментарий
25.09.2024 14:23 Ответить
Ще потрібно підірвати дамби, перед цим зливши воду. А це швидко не зробиш.
показать весь комментарий
25.09.2024 15:48 Ответить
Як показує досвід другої світової не так уже й складно при нормальному підході, та і не перегинайте палицю.

Якщо дійде до Дніпра це означатиме що захід злив Україну, не думаю що вони уже настільки опустяться, а з поточним управлінням не буде достатнього забезпечення військ.
показать весь комментарий
25.09.2024 16:25 Ответить
При форсуванні Дніпра були мобілізовані польовими воєнкоматами сотні тисяч жителів Лівобережжя і йшли по кісткам. Десь в кінці 60-х в школу нас приходив місцевий ветеран, якому дали Героя лише за те що він вибрався на той берег живим. Отак було нормально. А зараз люди які никаються повинні розуміти що може бути ремейк. Приклад донбасят, які думали що потраплять до казки а довелось гинути, уже є.
показать весь комментарий
25.09.2024 17:13 Ответить
Будуть відводити. Просроченому пора вертати Залужного з Альбіону, спасати рідну зелену сраку
показать весь комментарий
25.09.2024 14:22 Ответить
 
 