ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке, - Сухопутные войска

Сейчас Угледар Донецкой области не находится в оперативном окружении, но российские захватчики имеют определенные продвижения.

Об этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Армия РФ пытается продвигаться по флангам, где они просто нашли возможность с учетом географического расположения, с учетом того, что там нет городских застроек, за которые легко держаться (ВСУ - ред.) или строить фортификации", - отметил он.

По словам военного, сейчас идут очень жесткие бои за Угледар.

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Тимочко назвал условия, при которых украинское командование будет отводить войска из города. Это будет зависеть от того, в каком состоянии будет город.

"Если он будет абсолютно разрушенным, если городская застройка будет развалена и не будет возможности выстраивать качественную оборону, то, возможно, будут войска выводиться. Если возникнет угроза для жизни и целостности военных, то скорее всего их и будут отводить", - добавили в Сухопутных войсках.

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

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