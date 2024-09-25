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Новини Війна
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ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові, - Сухопутні війська

У Сухопутних військах розповіли, за яких умов ЗСУ вийдуть з Вугледара

Наразі Вугледар Донецької області не перебуває в оперативному оточенні, але російські загарбники мають певні просування.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Армія РФ намагається просуватися по флангах, де вони просто знайшли можливість з урахуванням географічного розташування, з урахуванням того, що там немає міських забудов, за які легко триматися (ЗСУ ,– ред.) чи будувати фортифікації", - зазначив він.

За словами військового, нині тривають дуже жорсткі бої за Вугледар.

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Тимочко назвав умови, за яких українське командування відводитиме війська з міста. Це залежатиме від того, в якому стані буде місто.

"Якщо воно буде абсолютно зруйнованим, якщо міська забудова буде розвалена і не буде можливості вибудовувати якісну оборону, то, можливо, будуть війська виводитись. Якщо постане загроза для життя і цілісності військових, то швидше за все їх і будуть відводити", - додали у Сухопутних військах.

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Також читайте: 72-га механізована бригада може опинитися в оточенні під Вугледаром, - Forbes

Автор: 

Донецька область (8529) бойові дії (3857) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+8
https://t.me/zloyodessit/22703 Олександр Коваленко (злой одессит):
Когда закончится или замедлится наступление РОВ?
Этот вопрос в последние дни, особенно на фоне ухудшения ситуации в районе Угледара, звучит довольно часто. Ведь и вправду, начавшееся наступление РОВ должно в какой-то момент снизить темп и масштабы, ведь должны же быть оперативная пауза, для перегруппировки, восстановления боеспособности подразделений и т.д.
Но, когда мы пытаемся оценить наступление РОВ именно такими, привычными для войскового порядка категориями критериями, мы совершаем главную ошибку, ведь РОВ это уже давно не классические войска со всем потребностями и нуждами.
А сейчас журналисты меня спрашивают о погодных условиях, приближающемся сезоне дождей и зиме, которые, по логике вещей, должны будут приостановить активную фазу боевых действий. По логике вещей - да, на самом деле, в реалиях РОВ - нет.
Когда закончится наступление РОВ? Ответ следующий.
В среднем в месяц РОВ теряют 35 тысяч тел. Но, при этом каждый месяц мобилизационная система россии мобилизует от 35 до 40 тысяч тел. То есть, имеет возможность каждый месяц потери компенсировать в ноль, а иногда даже немного накопить.
Такая ситуация и позволяет РОВ ежемесячно без особых сомнений терять по 35 тысяч тел и наступать, наступать, наступать.
Наступление РОВ будет продолжаться до тех пор, пока они не смогут компенсировать в ноль ежемесячные потери, а будут уходить в глубокий минус. Это возможно либо в случае срыва мобилизации, что является внутренним фактором по россии, либо в случае роста потерь до такого уровня, что мобилизация не будет справляться с компенсацией.
Надеяться на внутренний российский фактор - самоубийственный путь, повышение уровня нейтрализации оккупантов - вот наша цель.
Как остановить наступление РОВ? Нужно больше убивать россиян.
Как этого достигнуть? Это уже тема для совсем другого поста.
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25.09.2024 13:10
+8
План перемоги Зеленського в дії.
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25.09.2024 13:19
+6
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25.09.2024 13:03
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25.09.2024 13:03 Відповісти
Клоун Зеля ************* !
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25.09.2024 13:25 Відповісти
Якщо розібʼють в щебень той Вугледар, чи буде загроза оточення, наші відійдуть, і це правильно, не треба робити з цього кінець світу.
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25.09.2024 13:06 Відповісти
Може краще відвести хлопців і тоді рознести у щебінь місто разом з орками?
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25.09.2024 13:29 Відповісти
Ти ж не думаєш що вся бригада сидить в тій розбитій забудові.
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25.09.2024 13:38 Відповісти
Ага, залишилося забрати в кацапів Каби і снаряди яких в нас немає =(
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25.09.2024 14:16 Відповісти
Зато зелёный полководец отчитываться о захвате новых земель.Никто из его окружения и семьи кровь не проливает
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25.09.2024 13:10 Відповісти
https://t.me/zloyodessit/22703 Олександр Коваленко (злой одессит):
Когда закончится или замедлится наступление РОВ?
Этот вопрос в последние дни, особенно на фоне ухудшения ситуации в районе Угледара, звучит довольно часто. Ведь и вправду, начавшееся наступление РОВ должно в какой-то момент снизить темп и масштабы, ведь должны же быть оперативная пауза, для перегруппировки, восстановления боеспособности подразделений и т.д.
Но, когда мы пытаемся оценить наступление РОВ именно такими, привычными для войскового порядка категориями критериями, мы совершаем главную ошибку, ведь РОВ это уже давно не классические войска со всем потребностями и нуждами.
А сейчас журналисты меня спрашивают о погодных условиях, приближающемся сезоне дождей и зиме, которые, по логике вещей, должны будут приостановить активную фазу боевых действий. По логике вещей - да, на самом деле, в реалиях РОВ - нет.
Когда закончится наступление РОВ? Ответ следующий.
В среднем в месяц РОВ теряют 35 тысяч тел. Но, при этом каждый месяц мобилизационная система россии мобилизует от 35 до 40 тысяч тел. То есть, имеет возможность каждый месяц потери компенсировать в ноль, а иногда даже немного накопить.
Такая ситуация и позволяет РОВ ежемесячно без особых сомнений терять по 35 тысяч тел и наступать, наступать, наступать.
Наступление РОВ будет продолжаться до тех пор, пока они не смогут компенсировать в ноль ежемесячные потери, а будут уходить в глубокий минус. Это возможно либо в случае срыва мобилизации, что является внутренним фактором по россии, либо в случае роста потерь до такого уровня, что мобилизация не будет справляться с компенсацией.
Надеяться на внутренний российский фактор - самоубийственный путь, повышение уровня нейтрализации оккупантов - вот наша цель.
Как остановить наступление РОВ? Нужно больше убивать россиян.
Как этого достигнуть? Это уже тема для совсем другого поста.
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25.09.2024 13:10 Відповісти
Слухати цього піздабола, жополиза зелені, себе не поважати. Позитивний блохер на зарплатні з ОП для диванних перемогойобів, жертв телемарахвону.
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25.09.2024 14:22 Відповісти
Який брєд! Коваленко дає повну реальну картину ситуації на фронті, без переможних реляцій бидломарафону. И не робив цього до повномасштабного вторгнення. Читаю його давно. Так що не брешіть!
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25.09.2024 14:44 Відповісти
https://t.me/usivoho/31548 Паляниця :
❗️72-га бригада ЗСУ відступає з Вугледара в Донецькій області, - Forbes
Як кажуть аналітики, ситуація в місті критична, і це, ймовірно, останні етапи його оборони.
Зазначається, що основна причина виведення військ із Вугледара - операція в Курській області.
"Українська оборона на сході прогиналася ще до того, як генштаб у Києві наказав частинам приблизно восьми бригад атакувати через кордон у Курській області минулого місяця. Тепер оборона прогинається швидше", - йдеться в статті.
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25.09.2024 13:13 Відповісти
Не повторюйте кацапське ипсо, ви можете запхати в той Вугледар три бригади, це тільки збільшить втрати. Можете кинути іх в зустрічний бій, і іх не стане. Хай військові роблять свою справу, а хто хоче допомогти то може приєднатись.
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25.09.2024 13:22 Відповісти
Саме так. Це поки що єдині наслідки курської операції .
І вони повторюють кацапську пропаганду. " Від'ємний наступ".
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25.09.2024 13:26 Відповісти
"це такий наш план" - *******
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25.09.2024 14:12 Відповісти
Всіх подібних писак запрошую поїхати в Вугледар, посидіти там в полуруїнах під Кабами і артою (зброя вам не потрібна, ворога ви там все рівно не побачите), добре мозги прочищає.
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25.09.2024 14:18 Відповісти
План перемоги Зеленського в дії.
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25.09.2024 13:19 Відповісти
72 - га бригада 2р тримала оборону Вугледара - але іх взяли в напів- кільце
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25.09.2024 13:20 Відповісти
72 бригада стоїть, прогинаються фланги,
це одна з найкраще оснащених бригад, в тому числі, і західною технікою.
Проблема в тім, що кудиб ми не відходили,
подібні ситуації будуть повторюватися постійно...що має змінити хід війни, мені важко навіть уявити...
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25.09.2024 13:39 Відповісти
Вже кілька днів в "ефірі" якийсь ноунейм, дотичний до "Сухопутних військ ЗСУ" озвучує одну і ту саму тезу: ЗСУ мають постійно відступати, щоб, начебто зберегти українське військо.
При цьому Головнокомандувач Сирський мовчить, Верховний - у відрядженні в США, всі інші очільники зе-влади, як "води в рот набрали". Ніхто не озвучить причини такої ситуації, що склалась.
Якщо не вистачає сил і засобів тримати фронт, так треба сказати що призвело до такого результату. Що це за планування бойових дій. Генштаб взагалі працює, чи там повний хаос і нерозбериха?
Вимальовується чітка лінія: Сирського, який взяв під козирьок наказ Зеленського зайти в Курську область, можуть зняти з посади за провали на Донбасі. А новий Головнокомандувач ЗСУ з Курської області війська виведе, щоби якось стабілізувати фронт не не допустити подалтше просування рашистських військ. Зеленський, як завжди умиє руки і поскаржиться на відсутність допомоги від США.
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25.09.2024 13:45 Відповісти
ви що, хіба може найпотужніше сказати що ми відступаємо? воно ж лише переможець і потужний побідун всіх і вся
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25.09.2024 14:13 Відповісти
В Гундоса буде від'ємний наступ, як і у його кацапських кураторів, от і все.
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25.09.2024 14:24 Відповісти
Я ще рік тому питав - Чи почали будувати лінію оборони по правому березі Дніпра?
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25.09.2024 14:05 Відповісти
Після підриву всіх мостів форсувати Дніпро дуже складно, звісно, як деякі "наші" не допоможуть.
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25.09.2024 14:23 Відповісти
Ще потрібно підірвати дамби, перед цим зливши воду. А це швидко не зробиш.
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25.09.2024 15:48 Відповісти
Як показує досвід другої світової не так уже й складно при нормальному підході, та і не перегинайте палицю.

Якщо дійде до Дніпра це означатиме що захід злив Україну, не думаю що вони уже настільки опустяться, а з поточним управлінням не буде достатнього забезпечення військ.
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25.09.2024 16:25 Відповісти
При форсуванні Дніпра були мобілізовані польовими воєнкоматами сотні тисяч жителів Лівобережжя і йшли по кісткам. Десь в кінці 60-х в школу нас приходив місцевий ветеран, якому дали Героя лише за те що він вибрався на той берег живим. Отак було нормально. А зараз люди які никаються повинні розуміти що може бути ремейк. Приклад донбасят, які думали що потраплять до казки а довелось гинути, уже є.
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25.09.2024 17:13 Відповісти
Будуть відводити. Просроченому пора вертати Залужного з Альбіону, спасати рідну зелену сраку
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25.09.2024 14:22 Відповісти
 
 