ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові, - Сухопутні війська

Наразі Вугледар Донецької області не перебуває в оперативному оточенні, але російські загарбники мають певні просування.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Армія РФ намагається просуватися по флангах, де вони просто знайшли можливість з урахуванням географічного розташування, з урахуванням того, що там немає міських забудов, за які легко триматися (ЗСУ ,– ред.) чи будувати фортифікації", - зазначив він.

За словами військового, нині тривають дуже жорсткі бої за Вугледар.

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Тимочко назвав умови, за яких українське командування відводитиме війська з міста. Це залежатиме від того, в якому стані буде місто.

"Якщо воно буде абсолютно зруйнованим, якщо міська забудова буде розвалена і не буде можливості вибудовувати якісну оборону, то, можливо, будуть війська виводитись. Якщо постане загроза для життя і цілісності військових, то швидше за все їх і будуть відводити", - додали у Сухопутних військах.

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

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