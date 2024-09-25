ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові, - Сухопутні війська
Наразі Вугледар Донецької області не перебуває в оперативному оточенні, але російські загарбники мають певні просування.
Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Армія РФ намагається просуватися по флангах, де вони просто знайшли можливість з урахуванням географічного розташування, з урахуванням того, що там немає міських забудов, за які легко триматися (ЗСУ ,– ред.) чи будувати фортифікації", - зазначив він.
За словами військового, нині тривають дуже жорсткі бої за Вугледар.
Тимочко назвав умови, за яких українське командування відводитиме війська з міста. Це залежатиме від того, в якому стані буде місто.
"Якщо воно буде абсолютно зруйнованим, якщо міська забудова буде розвалена і не буде можливості вибудовувати якісну оборону, то, можливо, будуть війська виводитись. Якщо постане загроза для життя і цілісності військових, то швидше за все їх і будуть відводити", - додали у Сухопутних військах.
Ситуація у Вугледарі
Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.
Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.
Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.
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Когда закончится или замедлится наступление РОВ?
Этот вопрос в последние дни, особенно на фоне ухудшения ситуации в районе Угледара, звучит довольно часто. Ведь и вправду, начавшееся наступление РОВ должно в какой-то момент снизить темп и масштабы, ведь должны же быть оперативная пауза, для перегруппировки, восстановления боеспособности подразделений и т.д.
Но, когда мы пытаемся оценить наступление РОВ именно такими, привычными для войскового порядка категориями критериями, мы совершаем главную ошибку, ведь РОВ это уже давно не классические войска со всем потребностями и нуждами.
А сейчас журналисты меня спрашивают о погодных условиях, приближающемся сезоне дождей и зиме, которые, по логике вещей, должны будут приостановить активную фазу боевых действий. По логике вещей - да, на самом деле, в реалиях РОВ - нет.
Когда закончится наступление РОВ? Ответ следующий.
В среднем в месяц РОВ теряют 35 тысяч тел. Но, при этом каждый месяц мобилизационная система россии мобилизует от 35 до 40 тысяч тел. То есть, имеет возможность каждый месяц потери компенсировать в ноль, а иногда даже немного накопить.
Такая ситуация и позволяет РОВ ежемесячно без особых сомнений терять по 35 тысяч тел и наступать, наступать, наступать.
Наступление РОВ будет продолжаться до тех пор, пока они не смогут компенсировать в ноль ежемесячные потери, а будут уходить в глубокий минус. Это возможно либо в случае срыва мобилизации, что является внутренним фактором по россии, либо в случае роста потерь до такого уровня, что мобилизация не будет справляться с компенсацией.
Надеяться на внутренний российский фактор - самоубийственный путь, повышение уровня нейтрализации оккупантов - вот наша цель.
Как остановить наступление РОВ? Нужно больше убивать россиян.
Как этого достигнуть? Это уже тема для совсем другого поста.
❗️72-га бригада ЗСУ відступає з Вугледара в Донецькій області, - Forbes
Як кажуть аналітики, ситуація в місті критична, і це, ймовірно, останні етапи його оборони.
Зазначається, що основна причина виведення військ із Вугледара - операція в Курській області.
"Українська оборона на сході прогиналася ще до того, як генштаб у Києві наказав частинам приблизно восьми бригад атакувати через кордон у Курській області минулого місяця. Тепер оборона прогинається швидше", - йдеться в статті.
І вони повторюють кацапську пропаганду. " Від'ємний наступ".
це одна з найкраще оснащених бригад, в тому числі, і західною технікою.
Проблема в тім, що кудиб ми не відходили,
подібні ситуації будуть повторюватися постійно...що має змінити хід війни, мені важко навіть уявити...
При цьому Головнокомандувач Сирський мовчить, Верховний - у відрядженні в США, всі інші очільники зе-влади, як "води в рот набрали". Ніхто не озвучить причини такої ситуації, що склалась.
Якщо не вистачає сил і засобів тримати фронт, так треба сказати що призвело до такого результату. Що це за планування бойових дій. Генштаб взагалі працює, чи там повний хаос і нерозбериха?
Вимальовується чітка лінія: Сирського, який взяв під козирьок наказ Зеленського зайти в Курську область, можуть зняти з посади за провали на Донбасі. А новий Головнокомандувач ЗСУ з Курської області війська виведе, щоби якось стабілізувати фронт не не допустити подалтше просування рашистських військ. Зеленський, як завжди умиє руки і поскаржиться на відсутність допомоги від США.
Якщо дійде до Дніпра це означатиме що захід злив Україну, не думаю що вони уже настільки опустяться, а з поточним управлінням не буде достатнього забезпечення військ.