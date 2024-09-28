Враг концентрирует усилия у Михайловки и Новоторецкого на Покровском направлении, - Генштаб
В целом, за прошедшие сутки, 27 сентября 2024 года, на фронте было зафиксировано 180 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 74 авиаудара, в частности, сбросил 118 КАБ. Кроме этого, совершил 5081 обстрел.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Прогресс, Ястребщина, Комаровка, Студенок, Мелячиха, Беловоды, Ходино, Бунякино, Башкировка, Харьков, Синьковка, Кучеровка, Купянск Узловой, Ковшаровка, Твердохлебово, Новое, Серебрянка, Новомарочное, Дружба, Константиновка, Бересток, Горняк, Трудовое, Богоявленка, Новодаровка, Зеленое Поле, Лобково, Новотимофеевка, Федоровка, Темировка, Ясная Поляна, Херсон.
Удары по врагу
Как отмечается, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожили два командных пункта, а также поразили две артиллерийские системы.
Также напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1470 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 42 боевые бронированные машины, 55 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня, 62 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты и 99 единиц спецтехники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении произошло шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.
На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от шести разных населенных пунктов. Акцент делал возле Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового.
На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Григорьевки, Предтечино, Часова Яра, Белой Горы и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку Торецка, Щербановки и Нью-Йорка.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидово и Новоторецкого. Самая большая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новоторецкого", - говорится в сообщении.
Также Генштаб информирует, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций неподалеку Угледара, Богоявленки, Водяного и Катериновки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Работино и Малых Щербаков получили достойный отпор - всего провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали более десятка управляемых авиабомб.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции два раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Как добавляет Генштаб, на границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
"Продолжается операция в Курской области", - отмечается в сводке.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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Торецький напрямок.
Противник просунувся у північній частині Нью-Йорка на ділянці завширшки до 2.6 км і зайняв східну частину Нелепівки на глибину до 400 метрів.
У Торецьку тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Дарвіна, Українських Добровольців, Михайла Петренка та Степової.
Покровський напрямок.
Північніше занедбаної шахти «Селидівська» противник спробував прорватись мотострілецьким підрозділом у напрямку південно-західної частини Селидового. Атаку вдалося відбити знищивши російську бронетехніку.
📍48.1271737, 37.2873164
Куп'янсько-Лиманський напрямок.
На захід від Піщаного тривають бойові зіткнення у напрямку Колесниківки та Кругляківки.
У районі Макіївки та Невського противник продовжує атаки маневреними групами.
Курська область.
На захід від Миколаєво-Дар'їно (Суджанський район) дроноводи ЗСУ атакували «термітним» дроном позиції штурмової групи противника в урочищі Лісок (балка Успенівський Яр). Попередньо російські війська просунулися на глибину до 1,85 км.
📍51.2345222, 34.9616202 ".
@ "Часівярський напрямок.
Дроноводи ЗСУ атакували позицію противника біля трубного мосту вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас на південній околиці урочища Кринички на південь від Часового Яру. Попередньо додано сіру зону на глибину до 1.9 км. Раніше противник публікував кадри демонстрації прапора у західній частині урочища.
📍48.5432206, 37.8794006
Покровський напрямок.
На північ від Миколаївки російські війська просунулися вздовж урочища на глибину до 450 метрів.
У Красному Яру противник просунувся до центрального перехрестя і продовжує тиснути у західному напрямку.
На північ від Новогродівки противник просунувся вздовж залізниці на глибину до 300 метрів і на північ від терикона вздовж ставка до 350 метрів.
На північний захід від Новогродівки противник за підтримки бронетехніки зробив спробу прорватися до н.п. Сухий Яр. Бійцям ЗСУ вдалося зупинити супротивника, знищивши бронетехніку.
На південь від Новогродівки противник просунувся в Маринівці і вздовж залізниці на північ від терикона шахти «Котляревська».
На південь від терикону занедбаної шахти «Селидівська» противник закріпився в районі колишнього польового водосховища і продовжує накати у напрямку залізниці та північно-східної частини Цукуриного.
ЗСУ прибрали ворожий прапор із даху школи №17 у північно-східній частині Гірника. Противника у місті немає."
https://t.me/DeepStateUA/20413 Примітка: "Сьогодні було прибрано кацапську ганчірку з приміщення Гірницької ЗЗСО І-ІІІ ст. №17
За однією із версій наших бійців, ганчірку повісило навіть не дрг, а хтось із місцевих. Загалом, поки підходи в Гірник вдається контролювати, але ситуація важка, бо кацапи повільно, але впевнено стирають місто."