На фронте произошло более 70 боевых столкновений, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло более 70 боевых столкновений. Сегодня горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
Не прекращаются систематические атаки артиллерии и авиации врага по приграничью Сумской и Черниговской областей. Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов - таких как Студенок, Большая Писаревка, Новониколаевка, Ободы и Бояро-Лежачи. Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов, таких как Прогресс, Яструбщина, Комаровка, Студенок, Мелячиха, Беловодье, Ходино, Бунякино, в общей сложности сбросив 14 авиационных бомб.
Противник наносит удары и по своей территории: сегодня враг совершил шесть авиационных ударов по Курской области, задействовав семь авиабомб.
Боевые действия на Харьковщине
Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды пытались осуществить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска, наши войска отбили атаки россиян.
На Купянском направлении противник шесть раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, четыре боестолкновения еще продолжаются. Ситуация контролируемая.
Боевые действия на Донбассе
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев около Грековки, Макеевки, Невского и Новосадово. Четыре боестолкновения завершились, еще два - продолжаются.
На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия при поддержке армейской авиации в направлении позиций нашего войска вблизи Григорьевки и Ступочек. Все атаки оккупантов были отбиты.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Торецка, Щербановки и Нью-Йорка, где Силы обороны отбили две атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировке подвергаются районы Дружбы, Берестка и Константиновки.
С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидово и Новоторецкого. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 15 атак противника, четыре атаки продолжаются. Потери врага уточняются.
Продолжаются бои вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбито 13 атак оккупационной армии, четыре атаки продолжаются.
На Времевском направлении наши войска отбили пять атак в сторону Угледара, Богоявленки, Водяного и Катериновки, еще три атаки продолжаются, попытки продвинуться до успехов противнику не принесли.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты осуществили по одной неудачной попытке атаковать наши подразделения вблизи Новодаровки и Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.
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Після захоплення частини Північного, що залишилася, противник перекинув частину штурмових груп у Торецьк, де робить спроби прорватися до згаданої вулиці Героїв Праці та шахти «Центральна».
За сьогодні бійцям ЗСУ вдалося відбити низку атак, однак, з урахуванням перекидання з боку противника додаткових сил, російське командування робить ставку на наявну перевагу та виснаження."