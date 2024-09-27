На фронте произошло более 70 боевых столкновений, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло более 70 боевых столкновений. Сегодня горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Не прекращаются систематические атаки артиллерии и авиации врага по приграничью Сумской и Черниговской областей. Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов - таких как Студенок, Большая Писаревка, Новониколаевка, Ободы и Бояро-Лежачи. Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов, таких как Прогресс, Яструбщина, Комаровка, Студенок, Мелячиха, Беловодье, Ходино, Бунякино, в общей сложности сбросив 14 авиационных бомб.

Противник наносит удары и по своей территории: сегодня враг совершил шесть авиационных ударов по Курской области, задействовав семь авиабомб.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды пытались осуществить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска, наши войска отбили атаки россиян.

На Купянском направлении противник шесть раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, четыре боестолкновения еще продолжаются. Ситуация контролируемая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самая горячая ситуация за прошедшие сутки была на Покровском направлении, враг также был активен на Кураховском, - Генштаб

Боевые действия на Донбассе

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев около Грековки, Макеевки, Невского и Новосадово. Четыре боестолкновения завершились, еще два - продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия при поддержке армейской авиации в направлении позиций нашего войска вблизи Григорьевки и Ступочек. Все атаки оккупантов были отбиты.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Торецка, Щербановки и Нью-Йорка, где Силы обороны отбили две атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировке подвергаются районы Дружбы, Берестка и Константиновки.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидово и Новоторецкого. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 15 атак противника, четыре атаки продолжаются. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбито 13 атак оккупационной армии, четыре атаки продолжаются.

На Времевском направлении наши войска отбили пять атак в сторону Угледара, Богоявленки, Водяного и Катериновки, еще три атаки продолжаются, попытки продвинуться до успехов противнику не принесли.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты осуществили по одной неудачной попытке атаковать наши подразделения вблизи Новодаровки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.