Самая горячая ситуация за прошедшие сутки была на Покровском направлении, враг также был активен на Кураховском, - Генштаб

За сутки на фронте 187 боеприкосновений, из них на Покровском направлении - 42 вражеских штурма, на Кураховском - 36 атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней своде Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов восемью ракетами и 71 авиаудар, сбросив 96 КАБ. Кроме этого, было совершено более 4800 обстрелов, из них 224 – из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Атинское, Биланы, Храповщина, Казачье, Большая Писаревка, Кондратовка, Могрица, Искрисковщина, Яструбино, Студенок, Ходыно, Яструбщина, Малая Корчаковка, Суходол, Свеса Сумской области; Купянск-Узловой, Петропавловка, Глушковка, Ковшаровка, Кругляковка Харьковской области; Надежда, Серебрянка, Райгородок, Новомарково, Дружба, Клебан-Бык, Петровка, Богоявленка, Новодонецкое, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области; Белогорье, Гуляйполе Запорожской области и Казачье Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении шло 20 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.

На Лиманском направлении произошло 15 боевых столкновений. Враг атаковал у Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении шли четыре боя. Наши воины остановили все попытки противника прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении произошло 10 боеприкосновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Миньковки, Григоровки и Белой Горы.

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На Торецком направлении велось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лисовка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Наибольшая концентрация атак была у Селидово и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Цукуриного, Желаемого Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки.

На Времевском направлении российские захватчики совершили пять наступательных действий возле Водяного, Екатериновки и Богоявленки.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Украинские защитники отразили штурмы противника неподалеку от Работино.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиационные бомбы и ударные БпЛА, производит минометные и артиллерийские обстрелы украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где идет операция наших войск. По имеющейся информации, в сутки враг нанес 16 авиаударов, использовав при этом 19 КАБов.

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Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1370 человек. Также украинские воины обезвредили 21 танк, 48 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, два средства ПВО, 85 БПЛА оперативно-тактического уровня, 58 автомобилей и две единицы спецтехники оккупантов.