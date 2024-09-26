РФ готовится усилить штурмы на Запорожском направлении, - Силы обороны

Российские оккупационные войска готовят штурмовые действия на Запорожском направлении.

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Есть тенденция за несколько последних дней к тому, что ситуация в Запорожской области, именно на этом участке, линии разграничения, будет обостряться. Вчера за минувшие сутки уже было 5 штурмов и, скажем так, есть тенденция к тому, что они увеличатся, поскольку по информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного. Враг получил с резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного округа Российской Федерации 25 легких автомобилей багги. То есть это говорит о том, что готовятся штурмовые действия", - пояснил он.

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Спикер отметил, что ситуация на юге не менее напряженная, чем на других участках фронта.

Всего в течение минувших суток на этом направлении произошло 7 боевых столкновений: 5 - в Запорожской области, 2 - на Приднепровском направлении.

Боевые столкновения продолжались в районе Работино, в районе Новоандреевки на Запорожье, а также за острова в русле Днепра возле Херсона, что на Приднепровском направлении. Также оккупанты наносили авиационные удары, применяя управляемые авиационные бомбы, вела огонь из артиллерии и применяла дроны-камикадзе.

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Захватчики проводят разведку боем, применяя штурмовые группы 5-10 человек.

"Их тактика - как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, между передними краями и закрепиться в наших траншеях", - сказал Волошин, добавив, что снарядного голода у российских военных нет.

"Ну, еще пока не ощущается у них так называемый снарядный голод, потому что количество обстрелов, количество примененных боеприпасов остается постоянным - до двух тысяч снарядов. Кроме того, за прошедшие сутки, если брать, скажем, статистику, было применено более 350 дронов, FPV-дронов, из них было около 400 сбросов боеприпасов. Поэтому сказать, что у них есть какой-то снарядный голод и нехватка боеприпасов, или у них экономят, я бы так не сказал", - подытожил он.

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