На Запорожье прозвучала серия взрывов. Оккупанты бьют КАБами
Вечером 25 сентября в Запорожской области прогремела серия взрывов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
О первых взрывах Федоров написал в 22:55.
В 23:12 раздались повторные взрывы.
Ранее глава ОВА писал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожской области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-Наті.
Дайті нам самальоти фе16.
-Наті.
Вже і до Запоріжжя добралися кабами.
Таке враження,шо після отримання ціх "Наті" рашистских літакив стало ще більше.
чи ви думаєте, що для тих F-16 нам передали відповідне озброєння, яке дозволяє без ризику втрати борта "приземлити" Су-34 над Токмаком?
у Реутово модулі УМПК роблять у три зміни, тому вистачає і на Запоріжжя.