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На Запорожье прозвучала серия взрывов. Оккупанты бьют КАБами

В Запорізькій області пролунали вибухи

Вечером 25 сентября в Запорожской области прогремела серия взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

О первых взрывах Федоров написал в 22:55.

В 23:12 раздались повторные взрывы.

Ранее глава ОВА писал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожской области.

Смотрите также: Удар по Запорожью: враг нанес шесть авиаударов, 7 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

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взрыв (6764) обстрел (27312) Запорожская область (3102)


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Дайті нам півіо аміріканскає,петріотічєскоє штоб атагнать самальоти врага от лбз.
-Наті.
Дайті нам самальоти фе16.
-Наті.
Вже і до Запоріжжя добралися кабами.
Таке враження,шо після отримання ціх "Наті" рашистских літакив стало ще більше.
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26.09.2024 00:14 Ответить
з якого дива ви вирішили, що біля Запоріжжя, над яким цілодобово шугають ворожі "крила" стоїть пускова "петріота"?
чи ви думаєте, що для тих F-16 нам передали відповідне озброєння, яке дозволяє без ризику втрати борта "приземлити" Су-34 над Токмаком?
у Реутово модулі УМПК роблять у три зміни, тому вистачає і на Запоріжжя.
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26.09.2024 00:54 Ответить
А ракет до ф-16 не наті.
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26.09.2024 05:03 Ответить
 
 