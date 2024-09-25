На Запорожье прозвучала серия взрывов. Оккупанты бьют КАБами

Вечером 25 сентября в Запорожской области прогремела серия взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

О первых взрывах Федоров написал в 22:55.

В 23:12 раздались повторные взрывы.

Ранее глава ОВА писал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожской области.

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