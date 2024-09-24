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Удар по Запорожью: враг нанес шесть авиаударов, 7 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики, по предварительным данным, нанесли шесть ударов КАБами по Запорожью и области. Пострадало 7 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"47-летний мужчина погиб, а его 83-летняя мать ранена в результате попадания в частный дом в Шевченковском районе. Дом семьи разрушен полностью", - говорится в сообщении.

В Шевченковском районе авиаудар пришелся во двор частного сектора - травмирован мальчик 15 лет. В Коммунарском районе травмирована 13-летняя девочка.

"Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Загорелся пожар, который оперативно погасили, пострадал один сотрудник предприятия", - рассказал Федоров.

Он отметил, что в результате российского обстрела повреждено более 70 многоквартирных домов, объекты социальной сферы и инфраструктуры в Шевченковском, Александровском и Коммунарском районах города Запорожья.

"Восемь авиационных ударов пришлось по Камышевахе. Пока информация о пострадавших оттуда не поступала", - добавил Федоров.

Напомним, российские захватчики в ночь на 24 сентября в очередной раз атаковали регионы Украины ударными беспилотниками. в некоторых областях раздавались взрывы.

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Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня

Автор: 

Запорожье (2670) обстрел (27379) Запорожская область (3125)


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Вже і до запоріжжя під..ри кабами дістають...
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24.09.2024 09:44 Ответить
 
 