Удар по Запорожью: враг нанес шесть авиаударов, 7 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики, по предварительным данным, нанесли шесть ударов КАБами по Запорожью и области. Пострадало 7 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"47-летний мужчина погиб, а его 83-летняя мать ранена в результате попадания в частный дом в Шевченковском районе. Дом семьи разрушен полностью", - говорится в сообщении.

В Шевченковском районе авиаудар пришелся во двор частного сектора - травмирован мальчик 15 лет. В Коммунарском районе травмирована 13-летняя девочка.

"Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Загорелся пожар, который оперативно погасили, пострадал один сотрудник предприятия", - рассказал Федоров.

Он отметил, что в результате российского обстрела повреждено более 70 многоквартирных домов, объекты социальной сферы и инфраструктуры в Шевченковском, Александровском и Коммунарском районах города Запорожья.

"Восемь авиационных ударов пришлось по Камышевахе. Пока информация о пострадавших оттуда не поступала", - добавил Федоров.

Напомним, российские захватчики в ночь на 24 сентября в очередной раз атаковали регионы Украины ударными беспилотниками. в некоторых областях раздавались взрывы.

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