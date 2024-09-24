Россияне массированно атаковали Украину "шахедами": в ряде областей раздавались взрывы

Российские захватчики в ночь на 24 сентября в очередной раз атаковали регионы Украины ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".

По информации военных россияне запустили "шахеды" с северного и южного направлений.

Около 1 часа ночи взрывы услышали жители Полтавской громады. Ранее Воздушные силы ВС Украины сообщали о беспилотниках в направлении города.

В 1:45 и 3:49 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в регионе.

В течение ночи несколько раз взрывы были слышны в Черкасской области. Начальник ОВА Игорь Табурец в 3:55 сообщил о работе ПВО.

Около 5:30 стало известно, что взрывы прогремели в Сумах.

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