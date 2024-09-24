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Новости Война
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беспилотник (3155) Воздушные силы (2008)

Россияне массированно атаковали Украину "шахедами": в ряде областей раздавались взрывы

шахеди

Российские захватчики в ночь на 24 сентября в очередной раз атаковали регионы Украины ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".

По информации военных россияне запустили "шахеды" с северного и южного направлений.

Около 1 часа ночи взрывы услышали жители Полтавской громады. Ранее Воздушные силы ВС Украины сообщали о беспилотниках в направлении города.

В 1:45 и 3:49 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в регионе.

В течение ночи несколько раз взрывы были слышны в Черкасской области. Начальник ОВА Игорь Табурец в 3:55 сообщил о работе ПВО.

Около 5:30 стало известно, что взрывы прогремели в Сумах.

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Черкаси -це було ппц.
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24.09.2024 06:52 Ответить
Не той світ,не той,що раніше був...
Замість того,щоб спинити виродка,який у 21 столітті планомірно знищує країну разом з населенням,закликають один одного або самі себе і запевнюють у непохитній підтримці...
А деякі ще і спонсують...
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24.09.2024 07:01 Ответить
 
 