Россияне массированно атаковали Украину "шахедами": в ряде областей раздавались взрывы
Российские захватчики в ночь на 24 сентября в очередной раз атаковали регионы Украины ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".
По информации военных россияне запустили "шахеды" с северного и южного направлений.
Около 1 часа ночи взрывы услышали жители Полтавской громады. Ранее Воздушные силы ВС Украины сообщали о беспилотниках в направлении города.
В 1:45 и 3:49 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в регионе.
В течение ночи несколько раз взрывы были слышны в Черкасской области. Начальник ОВА Игорь Табурец в 3:55 сообщил о работе ПВО.
Около 5:30 стало известно, что взрывы прогремели в Сумах.
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