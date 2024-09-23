Оккупанты запустили ударные БпЛА с северного и южного направлений, - Воздушные силы
Вечером понедельника, 23 сентября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с северного и южного направлений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"БпЛА на Сумщине, на западе в направлении Черниговщины, на юге в направлении Полтавщины и Харьковщины;
БпЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс юго-западный", - сообщили Воздушные силы Украины в 21:56.
Также сообщалось о пуске врагом "Шахедов" с южного направления.
"БпЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины", - сообщили ВС в 22:10.
"БпЛА в районе Черкасс, курс юго-западный", - сообщалось в 22:39.
В 22:45 Воздушные силы сообщили:
- Ударные БпЛА на границе Полтавской, Сумской и Черниговской областей;
- БпЛА на востоке Николаевщины, курс на север;
- БпЛА на Херсонщине направляются на Николаевщину, курс северо-западный;
- Новая группа ударных вражеских БпЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.
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Trofim
показать весь комментарий24.09.2024 04:03 Ответить Мне нравится 0
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