Росіяни масовано атакували Україну "шахедами": у низці областей лунали вибухи
Російські загарбники у ніч проти 24 вересня вкотре атакували регіони України ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та "Суспільне".
За інформацією військових росіяни запустили "шахеди" з північного та південного напрямків.
Близько 1 години ночі вибухи почули мешканці Полтавської громади. Раніше Повітряні сили ЗС України повідомляли про безпілотники в напрямку міста.
О 1:45 та 3:49 Київська ОВА повідомила про роботу ППО у регіоні.
Протягом ночі декілька разів вибухи було чутно у Черкаській області. Начальник ОВА Ігор Табурець о 3:55 повідомив про роботу ППО.
Близько 5:30 стало відомо, що вибухи пролунали у Сумах.
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