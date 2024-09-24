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Новини Війна
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Росіяни масовано атакували Україну "шахедами": у низці областей лунали вибухи

шахеди

Російські загарбники у ніч проти 24 вересня вкотре атакували регіони України ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та "Суспільне".

За інформацією військових росіяни запустили "шахеди" з північного та південного напрямків.

Близько 1 години ночі вибухи почули мешканці Полтавської громади. Раніше Повітряні сили ЗС України повідомляли про безпілотники в напрямку міста.

О 1:45 та 3:49 Київська ОВА повідомила про роботу ППО у регіоні.

Протягом ночі декілька разів вибухи було чутно у Черкаській області. Начальник ОВА Ігор Табурець о 3:55 повідомив про роботу ППО.

Близько 5:30 стало відомо, що вибухи пролунали у Сумах.

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Автор: 

безпілотник (4195) Повітряні сили (2663)


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Черкаси -це було ппц.
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24.09.2024 06:52 Відповісти
Не той світ,не той,що раніше був...
Замість того,щоб спинити виродка,який у 21 столітті планомірно знищує країну разом з населенням,закликають один одного або самі себе і запевнюють у непохитній підтримці...
А деякі ще і спонсують...
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24.09.2024 07:01 Відповісти
 
 