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На Черкасщине силы ПВО уничтожили 20 "шахедов", есть несколько попаданий по открытой территории

У Смілі вибиті вікна внаслідок падіння уламків

В Черкасской области силами ПВО, мобильных огневых групп и благодаря РЭБ-противодействию уничтожено 20 БпЛА противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

На Черкасщине защитники уничтожили два десятка вражеских целей. Однако было и несколько попаданий по открытой территории в областном центре. Пострадавших нет.

"Из-за падения обломков в Смеле повыбивало окна в нескольких домах. Также в четырех случаях возгоралась сухая растительность. На данный момент пожары ликвидированы. Обследование территории продолжается", - сообщил Табурец.

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Черкащина
Черкащина
Черкащина
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Без доповнення, чітко і зрозуміло. Не так як інші потім пишуть
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24.09.2024 09:21 Ответить
 
 