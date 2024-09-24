На Черкасщине силы ПВО уничтожили 20 "шахедов", есть несколько попаданий по открытой территории
В Черкасской области силами ПВО, мобильных огневых групп и благодаря РЭБ-противодействию уничтожено 20 БпЛА противника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.
На Черкасщине защитники уничтожили два десятка вражеских целей. Однако было и несколько попаданий по открытой территории в областном центре. Пострадавших нет.
"Из-за падения обломков в Смеле повыбивало окна в нескольких домах. Также в четырех случаях возгоралась сухая растительность. На данный момент пожары ликвидированы. Обследование территории продолжается", - сообщил Табурец.
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показать весь комментарий24.09.2024 09:21 Ответить Мне нравится 0
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