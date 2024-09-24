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Ночью враг атаковал Полтавщину БПЛА, повреждена энергетическая инфраструктура и жилые дома

Вночі на Полтавщині працювала ППО

Ночью 24 сентября жители Миргородского района слышали взрывы. Враг атаковал Полтавщину "шахедами" - работала ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"Обломки вражеского БпЛА повредили несколько частных домов. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также обломками повреждена энергетическая инфраструктура на Полтавщине, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов.

"Задействованы все соответствующие службы для ликвидации последствий. Ситуация на контроле", - добавил Пронин.

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