Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджена енергетична інфраструктура та житлові будинки

Вночі 24 вересня мешканці Миргородського району чули вибухи. Ворог атакував Полтавщину "шахедами" - працювала ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також уламками пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів.

"Задіяні усі відповідні служби для ліквідації наслідків. Ситуація на контролі", - додав Пронін.

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