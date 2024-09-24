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Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджена енергетична інфраструктура та житлові будинки

Вночі на Полтавщині працювала ППО

Вночі  24 вересня мешканці Миргородського району чули вибухи. Ворог атакував Полтавщину "шахедами" - працювала ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також уламками пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів.

"Задіяні усі відповідні служби для ліквідації наслідків. Ситуація на контролі", - додав Пронін.

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Автор: 

безпілотник (4195) ППО (3208) Полтавська область (1117)


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