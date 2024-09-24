Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджена енергетична інфраструктура та житлові будинки
Вночі 24 вересня мешканці Миргородського району чули вибухи. Ворог атакував Полтавщину "шахедами" - працювала ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Також уламками пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів.
"Задіяні усі відповідні служби для ліквідації наслідків. Ситуація на контролі", - додав Пронін.
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