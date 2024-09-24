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Новини
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На Черкащині сили ППО знищили 20 "шахедів", є кілька влучань по відкритій території

У Смілі вибиті вікна внаслідок падіння уламків

У Черкаській області силами ППО, мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії знищено 20 БпЛА противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

На Черкащині оборонці знищили два десятки ворожих цілей. Проте було і кілька влучань по відкритій території в обласному центрі. Потерпілих немає.

"Через падіння уламків у Смілі повибивало вікна в кількох будинках. Також у чотирьох випадках займалась суха рослинність. Натепер пожежі ліквідовані. Обстеження території триває,"- повідомив Табурець.

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Черкащина
Черкащина
Черкащина

Автор: 

безпілотник (4195) обстріл (28613) Чернігівська область (913)


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Без доповнення, чітко і зрозуміло. Не так як інші потім пишуть
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24.09.2024 09:21 Відповісти
 
 