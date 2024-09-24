На Черкащині сили ППО знищили 20 "шахедів", є кілька влучань по відкритій території

У Черкаській області силами ППО, мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії знищено 20 БпЛА противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

На Черкащині оборонці знищили два десятки ворожих цілей. Проте було і кілька влучань по відкритій території в обласному центрі. Потерпілих немає.

"Через падіння уламків у Смілі повибивало вікна в кількох будинках. Також у чотирьох випадках займалась суха рослинність. Натепер пожежі ліквідовані. Обстеження території триває,"- повідомив Табурець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджена енергетична інфраструктура та житлові будинки





