На Черкащині сили ППО знищили 20 "шахедів", є кілька влучань по відкритій території
У Черкаській області силами ППО, мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії знищено 20 БпЛА противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
На Черкащині оборонці знищили два десятки ворожих цілей. Проте було і кілька влучань по відкритій території в обласному центрі. Потерпілих немає.
"Через падіння уламків у Смілі повибивало вікна в кількох будинках. Також у чотирьох випадках займалась суха рослинність. Натепер пожежі ліквідовані. Обстеження території триває,"- повідомив Табурець.
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valentyna #410470
показати весь коментар24.09.2024 09:21 Відповісти Мені подобається 0
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