Удар по Запоріжжю: ворог завдав шість авіаударів, 7 осіб постраждало. ФОТОрепортаж

Російські загарбники, за попередніми даними, завдали шість ударів КАБами по Запоріжжю та області. Постраждало 7 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"47-річний чоловік загинув, а його 83-річна мати поранена внаслідок влучання в приватний будинок в Шевченківському районі. Будинок родини зруйновано повністю", - йдеться в повідомленні.

У Шевченківському районі авіаудар прийшовся на подвір’я приватного сектору - травмовано хлопчика 15 років. У Комунарському районі травмовано 13-річну дівчинку.

"Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили, постраждав один співробітник підприємства", - розповів Федоров.

Він зазначив, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 70 багатоквартирних будинків, об’єкти соціальної сфери та інфраструктури в Шевченківському, Олександрівському та Комунарському районах міста Запоріжжя.

"Вісім авіаційних ударів прийшлося по Комишувасі. Наразі інформація про постраждалих звідти не надходила", - додав Федоров.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 24 вересня вкотре атакували регіони України ударними безпілотниками. у деяких областях лунали вибухи.

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