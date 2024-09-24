УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10888 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 912 1

Удар по Запоріжжю: ворог завдав шість авіаударів, 7 осіб постраждало. ФОТОрепортаж

Російські загарбники, за попередніми даними, завдали шість ударів КАБами по Запоріжжю та  області. Постраждало 7 осіб.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"47-річний чоловік загинув, а його 83-річна мати поранена внаслідок влучання в приватний будинок в Шевченківському районі. Будинок родини зруйновано повністю", - йдеться в повідомленні.

У Шевченківському районі авіаудар прийшовся на подвір’я приватного сектору - травмовано хлопчика 15 років. У Комунарському районі травмовано 13-річну дівчинку.

"Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили, постраждав один співробітник підприємства", - розповів Федоров.

Він зазначив, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 70 багатоквартирних будинків, об’єкти соціальної сфери та інфраструктури в Шевченківському, Олександрівському та Комунарському районах міста Запоріжжя.

"Вісім авіаційних ударів прийшлося по Комишувасі. Наразі інформація про постраждалих звідти не надходила", - додав Федоров.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 24 вересня вкотре атакували регіони України ударними безпілотниками. у деяких областях лунали вибухи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Черкащині сили ППО знищили 20 "шахедів", є кілька влучань по відкритій території

Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня
Обстріли Запорізької області 23 вересня

Автор: 

Запоріжжя (2270) обстріл (28613) Запорізька область (3624)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже і до запоріжжя під..ри кабами дістають...
показати весь коментар
24.09.2024 09:44 Відповісти
 
 