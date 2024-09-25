УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9678 відвідувачів онлайн
Новини
2 168 3

В Запорізькій області пролунала серія вибухів. Окупанти б’ють КАБами

В Запорізькій області пролунали вибухи

Ввечері 25 вересня в Запорізькій області пролунала серія вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про перші вибухи Федоров написав о 22:55.

О 23:12 пролунали повторні вибухи.

Раніше очільник ОВА писав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Читайте: Удар по Запоріжжю: ворог завдав шість авіаударів, 7 осіб постраждало. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4481) обстріл (28657) Запорізька область (3634)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайті нам півіо аміріканскає,петріотічєскоє штоб атагнать самальоти врага от лбз.
-Наті.
Дайті нам самальоти фе16.
-Наті.
Вже і до Запоріжжя добралися кабами.
Таке враження,шо після отримання ціх "Наті" рашистских літакив стало ще більше.
показати весь коментар
26.09.2024 00:14 Відповісти
з якого дива ви вирішили, що біля Запоріжжя, над яким цілодобово шугають ворожі "крила" стоїть пускова "петріота"?
чи ви думаєте, що для тих F-16 нам передали відповідне озброєння, яке дозволяє без ризику втрати борта "приземлити" Су-34 над Токмаком?
у Реутово модулі УМПК роблять у три зміни, тому вистачає і на Запоріжжя.
показати весь коментар
26.09.2024 00:54 Відповісти
А ракет до ф-16 не наті.
показати весь коментар
26.09.2024 05:03 Відповісти
 
 