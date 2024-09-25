В Запорізькій області пролунала серія вибухів. Окупанти б’ють КАБами

Ввечері 25 вересня в Запорізькій області пролунала серія вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про перші вибухи Федоров написав о 22:55.

О 23:12 пролунали повторні вибухи.

Раніше очільник ОВА писав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Читайте: Удар по Запоріжжю: ворог завдав шість авіаударів, 7 осіб постраждало. ФОТОрепортаж