В Запорізькій області пролунала серія вибухів. Окупанти б’ють КАБами
Ввечері 25 вересня в Запорізькій області пролунала серія вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Про перші вибухи Федоров написав о 22:55.
О 23:12 пролунали повторні вибухи.
Раніше очільник ОВА писав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.
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-Наті.
Дайті нам самальоти фе16.
-Наті.
Вже і до Запоріжжя добралися кабами.
Таке враження,шо після отримання ціх "Наті" рашистских літакив стало ще більше.
чи ви думаєте, що для тих F-16 нам передали відповідне озброєння, яке дозволяє без ризику втрати борта "приземлити" Су-34 над Токмаком?
у Реутово модулі УМПК роблять у три зміни, тому вистачає і на Запоріжжя.