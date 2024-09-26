На Харьковщине враг дистанционно минирует маршруты Сил обороны, возле Лукьянцев замечены подразделения "Ахмат", - ОТГ "Харків"

Российские захватчики ночью дистанционно заминировали противопехотными минами маршруты Сил обороны неподалеку Глубокого. Подразделения "Ахмат" замечены в районе Липцев. В Волчанске враг проводит инженерные работы по обустройству тоннелей для скрытого перемещения между соседними домами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

"Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Глубокое противник в ночное время с помощью БПЛА осуществил дистанционное минирование противопехотными минами маршрутов выдвижения личного состава Сил обороны Украины.

В районе Лукьянцев отмечено пребывание подразделений "Ахмат" противника.

В районе Старицы противник продолжает выполнять мероприятия инженерного оборудования позиций, установление новых инженерных заграждений и проведение логистического обеспечения.

В Волчанске враг усилил воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины, осуществляет единичные перемещения личного состава для пополнения текущих потерь. Отмечено проведение инженерных работ по обустройству противником тоннелей для скрытого перемещения между соседними домами.

Боевые действия и потери врага

За минувшие сутки произошло три боевые столкновения. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 3-х КАБов и 2 ракетных удара, 54 удара дронами-камикадзе, осуществили 356 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составляют 136 существ, из них безвозвратные - 52, санитарные - 84", - говорится в сообщении.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 84 единицы вооружения и военной техники, в частности:

5 танков;

12 боевых бронированных машин;

6 артиллерийских систем;

14 автомобилей;

5 единиц спецтехники;

2 средства ПВО;

40 БПЛА.

Также уничтожено:

47 укрытий для личного состава;

2 места хранения боеприпасов;

1 пункт хранения ГСМ.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Напомним, больше всего вражеских атак за минувшие сутки зафиксировано на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях. Всего на фронте за сутки - 189 боевых столкновений.