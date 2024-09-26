За сутки на фронте - почти 200 боеcтолкновений, враг атаковал на 10 направлениях, - Генштаб
Больше всего вражеских атак за минувшие сутки зафиксировано на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях. Всего на фронте за сутки - 189 боевых столкновений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 75 авиаударов, в частности, сбросил 118 КАБов. Кроме этого, совершил более 4600 обстрелов, из них 109 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Ободы, Искривщина, Графское, Речки, Волчанск, Приколотное, Первомайское, Красный, Став Грековка, Новоегоровка, Григорьевка, Дружба, Клебан Бык, Константиновка, Яблоновка, Воздвиженка, Селидово, Привольное, Богоявленка, Урожайное, Новоандреевка, Каменское, Новоукраинка, Запорожье, Зеленовка, Херсон, Бургунка, Садовое и Антоновка.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении за сутки состоялось 10 штурмов противником наших позиций у Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от семи различных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки и Новолюбовки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз возле Григорьевки, Часова Яра и Клещиевки.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действий в сторону населенных пунктов Новоторецка, Лисовки, Новогродовки, Гродовки, Константиновки и Селидово. Почти половина вражеских атак произошла в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся авиаудару управляемыми авиабомбами.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак возле Цукурино, Горняка, Максимильяновки и Георгиевки.
На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил восемь штурмов наших позиций неподалеку Угледара и Водяного.
Боевые действия на юге и севере
На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться на позиции украинской армии вблизи Работино и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции дважды. Получили жесткий отпор, понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Сумской и Черниговской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов, осуществляет артиллерийские обстрелы. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где продолжается операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 15 авиационных ударов, использовав при этом 26 управляемых авиабомб.
Удары по врагу
Украинские воины активно наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. Истощают боевой потенциал врага по всей линии фронта и в тылу.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар по средству ПВО и два - по ракетным и артиллерийским системам.
В общем, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 44 боевых бронированных машины, 71 артиллерийскую систему, семь средств ПВО, 67 БПЛА оперативно-тактического уровня, четыре крылатые ракеты, 105 автомобилей, 22 единицы специальной техники оккупантов.
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Покровський напрямок.
На північ від Миколаївки російські війська ведуть штурмові дії в районі ротного опорного пункту. Ідуть важкі стрілецькі бої за підтримки бронетехніки.
📍48.258576, 37.327940
Центральна частина н.п. Крутий Яр та ділянка південніше перейшли під контроль супротивника.
На захід і на північ від терикону занедбаної шахти «Селидівська» тривають бойові зіткнення вздовж лісосмуги на схід від залізниці та вздовж балки. Обстановка на уточненні.
📍48.109580, 37.291356
Курахівський напрямок.
На південь від Катеринівки маневрені групи противника просунулися вздовж балки Солоненька та ряду лісосмуг на ділянці шириною до 3.05 км на глибину до 1.1 км. Бої тривають у районі Гострого, за Максимільянівки та на східній околиці балки Довга.
Вугледарський напрямок.
Тривають бойові зіткнення на північ від річки Кашлагач від Пречистівки до Вугледару та у східній частині міста, де російські штурмові групи зайняли кілька будинків.
Великоновоселківський напрямок.
Противник просунувся вздовж лісосмуги від східної околиці балки Грушувата до ферми на північ від Старомайорського на ділянці завширшки до 4.57 км.
Лиманський напрямок.
У північній частині Макіївки противник просунувся на глибину до 450 метрів, де закріпився у підвальних приміщеннях та потрапив під удар дроноводів ЗСУ.
📍49.234499, 37.976333
У Невському противник закріпився у центральній частині.
Курська область.
Продовжуються зіткнення різного ступеня інтенсивності в районі Веселого, південніше Обуховки, у напрямку Любимовки, східніше Мартиновки та в районі Руской Конопельки.".