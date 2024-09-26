За добу на фронті майже 200 боєзіткнень, ворог атакував на 10 напрямках, - Генштаб
Найбільше ворожих атак минулої доби зафіксовано на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках. Всього на фронті за добу 189 бойових зіткнень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Обстріли України
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 75 авіаударів, зокрема, скинув 118 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Ободи, Іскривщина, Графське, Річки, Вовчанськ, Приколотне, Першотравневе, Червоний, Став Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Дружба, Клебан Бик, Костянтинівка, Яблунівка, Воздвиженка, Селідове, Привільне, Богоявленка, Урожайне, Новоандріївка, Кам’янське, Новоукраїнка, Запоріжжя, Зеленівка, Херсон, Бургунка, Садове та Антонівка.
Бойові дії на сході
На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля докладав у районах Греківки та Новолюбівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів біля Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дій у бік населених пунктів Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селидового. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався авіаудару керованими авіабомбами.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки.
На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Вугледару та Водяного.
Бойові дії на півдні та півночі
На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися на позиції українського війська поблизу Роботиного та Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції двічі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби та ударні БПЛА по районах українських населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб.
Удари по ворогу
Українські воїни активно завдають окупантам відчутних втрат у живій силі та техніці. Виснажують бойовий потенціал ворога по всій лінії фронту та в тилу.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один удар по засобу ППО та два – по ракетних і артилерійських системах.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 44 бойових броньованих машини, 71 артилерійську систему, сім засобів ППО, 67 БПЛА оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети, 105 автомобілів, 22 одиниці спеціальної техніки окупантів.
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Покровський напрямок.
На північ від Миколаївки російські війська ведуть штурмові дії в районі ротного опорного пункту. Ідуть важкі стрілецькі бої за підтримки бронетехніки.
📍48.258576, 37.327940
Центральна частина н.п. Крутий Яр та ділянка південніше перейшли під контроль супротивника.
На захід і на північ від терикону занедбаної шахти «Селидівська» тривають бойові зіткнення вздовж лісосмуги на схід від залізниці та вздовж балки. Обстановка на уточненні.
📍48.109580, 37.291356
Курахівський напрямок.
На південь від Катеринівки маневрені групи противника просунулися вздовж балки Солоненька та ряду лісосмуг на ділянці шириною до 3.05 км на глибину до 1.1 км. Бої тривають у районі Гострого, за Максимільянівки та на східній околиці балки Довга.
Вугледарський напрямок.
Тривають бойові зіткнення на північ від річки Кашлагач від Пречистівки до Вугледару та у східній частині міста, де російські штурмові групи зайняли кілька будинків.
Великоновоселківський напрямок.
Противник просунувся вздовж лісосмуги від східної околиці балки Грушувата до ферми на північ від Старомайорського на ділянці завширшки до 4.57 км.
Лиманський напрямок.
У північній частині Макіївки противник просунувся на глибину до 450 метрів, де закріпився у підвальних приміщеннях та потрапив під удар дроноводів ЗСУ.
📍49.234499, 37.976333
У Невському противник закріпився у центральній частині.
Курська область.
Продовжуються зіткнення різного ступеня інтенсивності в районі Веселого, південніше Обуховки, у напрямку Любимовки, східніше Мартиновки та в районі Руской Конопельки.".