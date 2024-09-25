РФ усиливает подразделения на передовых позициях и ищет новые пути для логистики, - ОТГ "Харків"

Силы обороны продолжают сдерживать натиск российских войск на Харьковском направлении. Ситуация остается сложной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ОТГ "Харків".

Так, в районе Глубокого оккупанты ищут новые пути для проведения логистического обеспечения подразделений на передовых позициях, в том числе и с использованием БПЛА. Провели эвакуацию потерь.

В районе Лукьянцев РФ активизировала использование FPV-дронов.

В районе Старицы войска РФ осуществляют мероприятия по инженерному оборудованию позиций и логистическому обеспечению. Усилили подразделения на передовых позициях.

"В Волчанске враг осуществлял одиночное перемещение личного состава на передовые позиции. Отмечается низкое морально-психологическое состояние личного состава противника", - отметили в ОТГ.

За минувшие сутки произошло три боевых столкновения. Россияне дважды ударили, использовав 8 КАБов и ракеты. Осуществили 86 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 351 обстрел позиций защитников Украины.

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Потери российских войск

67 оккупантов потеряла РФ за прошедшие сутки. Из них безвозвратные - 30, санитарные - 34. Трое российских оккупантов сдались в плен.

Силы обороны Украины уничтожили и повредили 84 единицы вооружения и военной техники, в частности:

3 танка;

10 артиллерийских систем;

3 автомобиля;

1 средство ППО;

2 единицы спецтехники;

65 БПЛА.

Также было уничтожено 46 укрытий для личного состава рашистов, 1 стартовую площадку запуска БПЛА, 4 места хранения боеприпасов и 1 полевой командный пункт.

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