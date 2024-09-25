РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10152 посетителя онлайн
Новости Война
624 2

РФ усиливает подразделения на передовых позициях и ищет новые пути для логистики, - ОТГ "Харків"

Ситуація на Харківщини: Що відомо станом на 25 вересня?

Силы обороны продолжают сдерживать натиск российских войск на Харьковском направлении. Ситуация остается сложной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ОТГ "Харків".

Так, в районе Глубокого оккупанты ищут новые пути для проведения логистического обеспечения подразделений на передовых позициях, в том числе и с использованием БПЛА. Провели эвакуацию потерь.

В районе Лукьянцев РФ активизировала использование FPV-дронов.

В районе Старицы войска РФ осуществляют мероприятия по инженерному оборудованию позиций и логистическому обеспечению. Усилили подразделения на передовых позициях.

Волчанске враг осуществлял одиночное перемещение личного состава на передовые позиции. Отмечается низкое морально-психологическое состояние личного состава противника", - отметили в ОТГ.

За минувшие сутки произошло три боевых столкновения. Россияне дважды ударили, использовав 8 КАБов и ракеты. Осуществили 86 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 351 обстрел позиций защитников Украины.

Смотрите также: Дрон-камикадзе атакует российский "танк-сарай" в Харьковской области. ВИДЕО

Потери российских войск

67 оккупантов потеряла РФ за прошедшие сутки. Из них безвозвратные - 30, санитарные - 34. Трое российских оккупантов сдались в плен.

Силы обороны Украины уничтожили и повредили 84 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 3 танка;
  • 10 артиллерийских систем;
  • 3 автомобиля;
  • 1 средство ППО;
  • 2 единицы спецтехники;
  • 65 БПЛА.

Также было уничтожено 46 укрытий для личного состава рашистов, 1 стартовую площадку запуска БПЛА, 4 места хранения боеприпасов и 1 полевой командный пункт.

Смотрите также: "Там может быть ловушка": как кинологи "Омеги" ищут российские схроны на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4102)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від піпи наказ : не здавацца
Ми всим миром цю пухлину
давимо,та повинні знищити
показать весь комментарий
25.09.2024 09:02 Ответить
Сподіваюсь що ми в рази у порівнянні з кідарами нарощуємо захист, чи не на часі?
показать весь комментарий
25.09.2024 10:42 Ответить
 
 