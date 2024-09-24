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"Там может быть ловушка": как кинологи "Омеги" ищут российские схроны на Харьковщине. ВИДЕО

Несколько раз в неделю кинологи вместе с саперами 2-го отряда ЦСП "Омега" обнаруживают российские схроны в деоккупированных селах на Харьковщине. Патроны, гранаты, заряды и другие опасные предметы россияне оставляют в домах гражданских людей, минируя свои тайники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналистка "Бутусов плюс" Ирина Сампан побывала на выезде с инженерами и кинологами в одном из дачных поселений недалеко от Харькова. При обследовании домов собака Ява нашла российский схрон.

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Автор: 

Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4369) сапер (138) Сампан Ирина (36)


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24.09.2024 13:06 Ответить
 
 