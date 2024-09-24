"Там може бути пастка": як кінологи "Омеги" шукають російські схрони на Харківщині. ВIДЕО
Декілька разів на тиждень кінологи разом з саперами 2-го загону ЦСП "Омега" виявляють російські схрони у деокупованих селах на Харківщині. Патрони, гранати, заряди та інші небезпечні предмети росіяни залишають у будинках цивільних людей, мінуючи свої схованки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналістка "Бутусов плюс" Ірина Сампан побувала на виїзді з інженерами та кінологами у одному із дачних поселень неподалік Харкова. Під час обстеження будинків собака Ява знайшла російський схрон.
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показати весь коментар24.09.2024 13:06 Відповісти Мені подобається 3
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