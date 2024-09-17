Скільки території захопила Росія після зміни Залужного? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує, як зміна Головнокомандувача ЗСУ вплинула на хід війни. Скільки території окупувала Росія після звільнення Валерія Залужного?

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