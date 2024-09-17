Скільки території захопила Росія після зміни Залужного? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує, як зміна Головнокомандувача ЗСУ вплинула на хід війни. Скільки території окупувала Росія після звільнення Валерія Залужного?
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Топ коментарі
+11 Dust
показати весь коментар17.09.2024 20:23
+8 Наталия Гончар
показати весь коментар17.09.2024 20:27
+4 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар17.09.2024 20:08
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В учебці його колишнього десантника нічому не вчили сам він служив 30 років тому,це хіба не злочин? Це лише вершина айсбергу байдужості до людського життя у нас.нажаль.тому зараз у нас багато СЗЧ люди просто йдуть у відпустку і не повертаються бо першу СЗЧ декриміналізували якісь зрадники.
Залужний випаде на пенсію остаточно і безповоротно
не з дурнями шуткувати...
То ж вітаю та зичу: "Лупайте далі, допоки не повиздихать !"
тюрьмебане сидел, и не мог поздравить любимый сайт. Но в Твиттере читал поздравления редактору и сайту.
Скажу вам так. Площадки которые ты сам не модерируешь могут иметь довольно широкий аспект мнений.
Так, як вертаються назад лелеки.
Не зрадив генерал у 22-ім Батьківщину,
Він зараз поряд, хоч до Лондону далеко.
Не кисніть і не опускайте руки люди.
Правда за нами, тож і Україна не впаде.
Запам'ятайте, перемога наша точно буде,
І сонце зійде, а ворожа нечисть пропаде
https://www.youtube.com/channel/UCB-hj4GiAn4vEtUAFianoag
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ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - НЕ ЙДИ
"ПЕРЕДОЗ ! пока страною правіт завхоз... "
Він знав, що буде після його звільнення. З його браттями по зброї, з планами подальших дій. З країною, кінець кінцем.
Як мінімум, здогадувався.
Але не зробив нічого, щоб цей процес, хоча б, уповільнити.
Просто схилив голову і пішов.
Він, можливо, вундеркінд тактики та стратегії, але не політик
Вже Камишін зараз сховався в опзжОПУ Єрмака разом з лярвою Верещук . Дронна тактика й помисловість пішла на верх - й незавдяки кабміну... Але чомусь -таки Залужний приїздив з Лондона одночасно с Блінкеном та англійцем. Й Бутусов у звіті про запитання від Блінкена розповів про совдепівську організацію від ЗСУ ... У Залужного не було повноважень змінити все під нові стандарти але все ж він не був совковим Головним.
Це ж все змінює?
За що ж їх судити, раз Залужний теж військовий і виконав наказ?
Хоча, ваша справа.
Командувати армією він більше не буде, а політик з нього ніякий.
В якій якості він вам потрібен?
Й усі разом його зжерли!
23 серпня 2017 року отримав нове звання генерал-майораhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
Станом на 2018 рік ― начальник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB Об'єднаних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .
9 грудня 2019 року - призначений командувачем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%C2%BB Оперативного командування «Північ» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]
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Підозри ще нікому не оголосили, але за 1.5 року провели понад 50 допитів з неналежного замінування та захисту півдня
заступника начальника Генштабу ЗСУ і командувача Об'єднаного оперативного штабу Сергія Наєва;колишніх командувачів угрупування «Південь» генералів Андрія Ковальчука та Андрія Соколова;командирів інших військових формувань, що входять до складу угруповання;ексначальника Генштабу Віктора Муженка - він зранку 24 лютого 2022 року приєднався до вищого військового командування та допомагав ухвалювати рішення у штабі;колишнього начальника Генштабу генерала Руслана Хомчака;інших військових з вищого командування;екскерівників Херсонщини, серед яких колишній очільник ОВА Геннадій Лагута (16 вересня його знайшли мертвим у Києві);екскомандира 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яка обороняла Південь, полковника Олександра Виноградова;військового Івана Сестриватовського - він мав підірвати мости на Чонгарі, але вибухівка, за його словами, не спрацювала.
А ВИСНОВКИ РОБИТИ ВМІЄТЕ? , я у військових правилах та субординації не дуже. Тим паче що підготовкою Півдня до війни ще займалися орли Баканова з СБУ...Тобто генерал Залужний, відповідаючий спочатку за ЗАХІД а потім за ПІВНІЧ - ... далі не буду формулювати питання .
При Залужному були Кринки, Роботине (це його протеже там керували, не Сирського)
Якою ціною була ця "ні кроку назад" стратегія при Залужному?
Це ж тут люди наполягали - що "Не треба стояти на смерть", треба маневрова війна, відходити назад щоб мінімізувати втрати. Ну добре - почали відходити, і зараз що? Знов зрада? То не поймеш чого вам треба.
То кричали що "нащо ми вмираємо на донбасі, де ж маневрова війна" і все таке
Почали намагатись на Курську щось маневрувати, брати кацапів у кліщі і що ви думаєте - знов зрада.
Я відео трохи пізнише подивлюсь, але заголовок засмутив.
А спростування на своє коментування заголовка напишете?
Залужного вже зливають? Не здивований, щось подібне і було очікувано, але не так швидко.
"Для того, щоб не зависати в цій стагнації, не подовжувати її, безумовно необхідні якісь, по-перше, управлінські рішення, по-друге, переосмислення філософії цієї війни з точки зору, що і як пріоритетно потрібно робити під цю філософію і безумовно якісь технологічні і в якому обсязі вони нам потрібні", - сказав він.
Таким чином, за словами голови радника глави ОП, під ці завдання підходить заміна управлінського складу ЗСУ.
І що, "змінили філософію"?
А військова справа то таке - Єрмак роскаже цим солдафонам, як треба воювати.
то було б бажано якби шановний пан Юрій
чястіше висказував свою думку на цйому форумі саме відповідями форумчянам і думками.
а він його читає - знаю...
це в бибухнуло форум.
це тільки побажання.
Цензор з ювілеєм - форум клас!
9:30 pm (Paris
Проукраїнські російські повстанці утримувалися від Курського наступуПідрозділи "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус", які були виключені з українських військових операцій на російській території, сподіваються зіграти роль у майбутньому проти режиму Путіна
Однак генштаб української армії вирішив інакше: російських прихильників утримували від найсміливішої операції Києва протягом двох з половиною років.
І Ілля Пономарьов, політичний лідер повстанців, який координує "Російський парламент", який засідає приблизно двічі на рік у Варшаві, Польща, і Денис Капустін, відомий як "Рекс", командир Російського добровольчого корпусу (РДК), підтвердили, що вони не були поінформовані - тоді як Легіон Свободи Росії відмовився коментувати операцію в Росії. Двоє чоловіків також підтвердили набагато більш конфіденційну інформацію, яка стала відкритою таємницею в Києві протягом декількох тижнів, але яку жоден чиновник у Києві не буде публічно коментувати: ГУР, українська служба військової розвідки, яка координує діяльність російських повстанців і проводить власні операції на ворожій території, була виключена з "Операції Курськ" або принаймні з її початкової штурмової фази, генеральним штабом"GUR та його російські бійці були виключені з операції, але не з військових причин", - повідомило джерело, близьке до повстанських рухів. "Це більше з особистих причин: [командувач української армії генерал Олександр] Сирський, який має певне суперництво з [начальником військової розвідки генералом Кирилом] Будановим, хотів свого моменту слави, якщо операція буде успішною".
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