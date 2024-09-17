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Скільки території захопила Росія після зміни Залужного? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує, як зміна Головнокомандувача ЗСУ вплинула на хід війни. Скільки території окупувала Росія після звільнення Валерія Залужного?

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чому здають Покровськ? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3593) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+11
забув поздоровити коханий Цензор із 20-ти літтям.
То ж вітаю та зичу: "Лупайте далі, допоки не повиздихать !"

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17.09.2024 20:23
+8
Заслужний повернеться в Україну,
Так, як вертаються назад лелеки.
Не зрадив генерал у 22-ім Батьківщину,
Він зараз поряд, хоч до Лондону далеко.
Не кисніть і не опускайте руки люди.
Правда за нами, тож і Україна не впаде.
Запам'ятайте, перемога наша точно буде,
І сонце зійде, а ворожа нечисть пропаде

https://www.youtube.com/channel/UCB-hj4GiAn4vEtUAFianoag

https://www.youtube.com/redirect?event=endscreen&redir_token=QUFFLUhqbGdwUWMwQ1dlV0JhNVNPdF95UTNqZ1c3dHdnUXxBQ3Jtc0tuemR0QW56Vk0xUjFQd2VaVkdIeHl5aUg3R3VpVDlENTk4elFwQnNkV3JRS0RqSGZUYTZ1WWxGeEVxY1V4eXJHQmNzUzYtekVWb3Y5ejItMGNtUlh1WlZPcnBVU2F3YzNxT21OLWhVMTFOSHJUaEFyUQ&q=https%3A%2F%2Fwww.patreon.com%2FProtsyshyn_Official

ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - НЕ ЙДИ
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17.09.2024 20:27
+4
КАБи появились - які розносять наші укріплення - надіявся шо Ф - 16 відженуть іх літаки - хер я вгадав
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17.09.2024 20:08
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КАБи появились - які розносять наші укріплення - надіявся шо Ф - 16 відженуть іх літаки - хер я вгадав
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17.09.2024 20:08 Відповісти
думаю, що вгадали, нжаль
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17.09.2024 20:21 Відповісти
Дебіли-командири теж з'явились у великій кількості,нажаль.ф-16передали аж 6 штук.один з яких відразу знищила кацапська агентура.
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17.09.2024 20:34 Відповісти
Ти там чи з дивану командирів клянеш.Дякуючи їм ти ще живий.
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17.09.2024 23:35 Відповісти
Живий дякуючи нашим воїнам а не командирам, таким як содоль наприклад.якщо мені боець 95 тки розповідає що їх кинули на штурм під Тернами у листопаді минулого року і за 40 хвилин загинуло 250 чоловік я повинен писати що командири не дебіли? Нажаль таких випадків багато і ми живемо не в світі рожевих поні.
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17.09.2024 23:40 Відповісти
Так чому ви не командир? Чому ви називаєте дебілами людей, які вас захищають? Ви хто? Лугадон.Руки геть від ЗСУ в повному складі
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17.09.2024 23:48 Відповісти
Тому що я за станом здоров'я не можу бути ні командиром ні військовим .про тупих командирів пишуть і кажуть не я а наші військові Лугандон-це ви.
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17.09.2024 23:54 Відповісти
Напишіть ваші образи ухилянтам у Німеччині.
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17.09.2024 23:56 Відповісти
Викрутився, хворий він,так не чіпляйся до ЗСУ, орки на тебе напали,а не командири ЗСУ. Дивися,сам ухилянт, а інших звинувачувати береться.
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17.09.2024 23:59 Відповісти
Я не ухилянт,стою на обліку у військоматі був дані обновив.якщо викличуть у тисі топитися не буду чи тікати у Німеччину,по собі всіх судиш, стара маразматична відьмо.птшу як воно є серед командирів ЗСУ є і покидьки і виродки і совки і не тобі мені зауваження робити.
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18.09.2024 08:13 Відповісти
Сидить на німецькому теплому дивані гнида а я через шахеди та каби не можу виспатися.правда моя не подобається про командирів?так читай у минулому році вбили чоловіка моєї знайомої на кордоні -дрг так гнида командир відмовився визнавати що він був на бойовому завданні дружина залишилась сама з малою дитиною в орендованій квартирі їй прийшлося наймати адвоката і ходити по судам щоб отримати за чоловіка компенсацію.таких випадків багато.як і багато дебільних штурмів в один з таких під Дружбою (Торецька)потрапив чоловік іншої знайомої з п'яти штурмовиків вижив лише він один,зараз він у лікарні Дніпра,яка була мета вп'ятьох лізти на ротний опорний пункт х.з
В учебці його колишнього десантника нічому не вчили сам він служив 30 років тому,це хіба не злочин? Це лише вершина айсбергу байдужості до людського життя у нас.нажаль.тому зараз у нас багато СЗЧ люди просто йдуть у відпустку і не повертаються бо першу СЗЧ декриміналізували якісь зрадники.
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18.09.2024 08:40 Відповісти
Каби запускаються на відстані 60-70 км з глибини тилу, хрен дістанеш ті су-34
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18.09.2024 08:41 Відповісти
пане Юрій, не розхитуйте лодку - крис може зтошнити і....
Залужний випаде на пенсію остаточно і безповоротно

не з дурнями шуткувати...
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17.09.2024 20:19 Відповісти
Дак це ж покращення від Зелідора і стабілізація лінії зіткнення,чи я щось путаю ???
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17.09.2024 20:49 Відповісти
забув поздоровити коханий Цензор із 20-ти літтям.
То ж вітаю та зичу: "Лупайте далі, допоки не повиздихать !"

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17.09.2024 20:23 Відповісти
Я на юбилей в тюрьме бане сидел, и не мог поздравить любимый сайт. Но в Твиттере читал поздравления редактору и сайту.
Скажу вам так. Площадки которые ты сам не модерируешь могут иметь довольно широкий аспект мнений.
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17.09.2024 21:14 Відповісти
Взагалі-то, вірніше буде - улюблений.
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18.09.2024 10:28 Відповісти
Цікаво б знати, яка роль була Залужного , примчавшогося до Києва під час візиту до Бубки гостей з Блінкіном ?
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17.09.2024 20:23 Відповісти
Заслужний повернеться в Україну,
Так, як вертаються назад лелеки.
Не зрадив генерал у 22-ім Батьківщину,
Він зараз поряд, хоч до Лондону далеко.
Не кисніть і не опускайте руки люди.
Правда за нами, тож і Україна не впаде.
Запам'ятайте, перемога наша точно буде,
І сонце зійде, а ворожа нечисть пропаде

https://www.youtube.com/channel/UCB-hj4GiAn4vEtUAFianoag

https://www.youtube.com/redirect?event=endscreen&redir_token=QUFFLUhqbGdwUWMwQ1dlV0JhNVNPdF95UTNqZ1c3dHdnUXxBQ3Jtc0tuemR0QW56Vk0xUjFQd2VaVkdIeHl5aUg3R3VpVDlENTk4elFwQnNkV3JRS0RqSGZUYTZ1WWxGeEVxY1V4eXJHQmNzUzYtekVWb3Y5ejItMGNtUlh1WlZPcnBVU2F3YzNxT21OLWhVMTFOSHJUaEFyUQ&q=https%3A%2F%2Fwww.patreon.com%2FProtsyshyn_Official

ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - НЕ ЙДИ
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17.09.2024 20:27 Відповісти
ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - ПЕРЕДОЗ

"ПЕРЕДОЗ ! пока страною правіт завхоз... "
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17.09.2024 21:01 Відповісти
Не створюйте собі кумира.
Він знав, що буде після його звільнення. З його браттями по зброї, з планами подальших дій. З країною, кінець кінцем.
Як мінімум, здогадувався.
Але не зробив нічого, щоб цей процес, хоча б, уповільнити.
Просто схилив голову і пішов.
Він, можливо, вундеркінд тактики та стратегії, але не політик
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17.09.2024 21:04 Відповісти
Ви самі й відповіли - він військовий ! Й виконав наказ Буратіноверховного! Доречі, це був час затримки допомоги від США , ігрища в Палаті . Час післяпромовного звинувачення Залужним ( без прізвищ) кабміну та Банкової у відсутності дронної стратегії та промисловості у т ч ...
Вже Камишін зараз сховався в опзжОПУ Єрмака разом з лярвою Верещук . Дронна тактика й помисловість пішла на верх - й незавдяки кабміну... Але чомусь -таки Залужний приїздив з Лондона одночасно с Блінкеном та англійцем. Й Бутусов у звіті про запитання від Блінкена розповів про совдепівську організацію від ЗСУ ... У Залужного не було повноважень змінити все під нові стандарти але все ж він не був совковим Головним.
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17.09.2024 21:14 Відповісти
ПОВНЕ ... Пісня про Безуглу. Фольклор ЗСУ 📣 Підтримай збір донатом, відео лайком, коментарем
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17.09.2024 21:25 Відповісти
А, ну раз вам легше, що військовий та виконав наказ, значить, ви маєте сприйняти так само і інших військових, що виконали наказ? Кацапів, наприклад?
Це ж все змінює?
За що ж їх судити, раз Залужний теж військовий і виконав наказ?
Хоча, ваша справа.
Командувати армією він більше не буде, а політик з нього ніякий.
В якій якості він вам потрібен?
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17.09.2024 21:38 Відповісти
Залужного якщо й поставлять , то тільки якщо не буде Єрмака...
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17.09.2024 20:52 Відповісти
вот Залужний і НЕ збуде Єрмака
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17.09.2024 21:30 Відповісти
Какой ценой человеческих потерь при Залужном шло удержание этих территорий? 8271 забыли кто поддержал? p.s если власть хочет сдать территории,никакой военный гений не поможет.
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17.09.2024 20:26 Відповісти
Залужний протистояв кровопролиттю з Бахмутом ... Залужний голосно вказав на відсталість дронної промисловості та стратегії - це ж був час коли Камишін пообіцяв до кінця 2023 го мільйони дронів й ...., а Умєров кілометри фортифікацій, а Безугла гальмувала мобілізаційний закон...
Й усі разом його зжерли!
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17.09.2024 21:19 Відповісти
Наташа, а скажіть будь ласка - Залужний знав шо Чонгар розмінували у 21 році( замінований він був з 16 р. ), чи не знав. Він на той час був військовим керівником вищого рангу.
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17.09.2024 21:29 Відповісти
На 2017 рік ― начальник штабу - перший заступник командувача військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%C2%BB Оперативного командування «Захід» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-12 [12] .

23 серпня 2017 року отримав нове звання генерал-майораhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .

Станом на 2018 рік ― начальник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB Об'єднаних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .

9 грудня 2019 року - призначений командувачем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%C2%BB Оперативного командування «Північ» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]

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Підозри ще нікому не оголосили, але за 1.5 року провели понад 50 допитів з неналежного замінування та захисту півдня
заступника начальника Генштабу ЗСУ і командувача Об'єднаного оперативного штабу Сергія Наєва;колишніх командувачів угрупування «Південь» генералів Андрія Ковальчука та Андрія Соколова;командирів інших військових формувань, що входять до складу угруповання;ексначальника Генштабу Віктора Муженка - він зранку 24 лютого 2022 року приєднався до вищого військового командування та допомагав ухвалювати рішення у штабі;колишнього начальника Генштабу генерала Руслана Хомчака;інших військових з вищого командування;екскерівників Херсонщини, серед яких колишній очільник ОВА Геннадій Лагута (16 вересня його знайшли мертвим у Києві);екскомандира 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яка обороняла Південь, полковника Олександра Виноградова;військового Івана Сестриватовського - він мав підірвати мости на Чонгарі, але вибухівка, за його словами, не спрацювала.

А ВИСНОВКИ РОБИТИ ВМІЄТЕ? , я у військових правилах та субординації не дуже. Тим паче що підготовкою Півдня до війни ще займалися орли Баканова з СБУ...Тобто генерал Залужний, відповідаючий спочатку за ЗАХІД а потім за ПІВНІЧ - ... далі не буду формулювати питання .
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17.09.2024 22:23 Відповісти
Вище на почтаку -то було про Залужного з Вікіпедії ...
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17.09.2024 22:25 Відповісти
Нажаль люди вибрали собі месію і забули,що при Чонгарі був Головнокомандувач Залужний, а зе тільки президент України. Рік окопної війни це була стратегія Залужного, він мовчав,мовчав і мовчав, а потім просто захворів....Що тей рік дали ворогу наростити бойову міць,замінувати шляхи наступу і все.
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17.09.2024 23:53 Відповісти
У чому сенс цих порівнянь? Це "нефальсифікована гіпотеза". Треба ще порівнювати коєфіцієнт втрат, і коєфіцієнт задіяних сил і засобів зі сторони супротивника, і коєфіцієнт бойових бригад у наявності.

При Залужному були Кринки, Роботине (це його протеже там керували, не Сирського)

Якою ціною була ця "ні кроку назад" стратегія при Залужному?

Це ж тут люди наполягали - що "Не треба стояти на смерть", треба маневрова війна, відходити назад щоб мінімізувати втрати. Ну добре - почали відходити, і зараз що? Знов зрада? То не поймеш чого вам треба.

То кричали що "нащо ми вмираємо на донбасі, де ж маневрова війна" і все таке

Почали намагатись на Курську щось маневрувати, брати кацапів у кліщі і що ви думаєте - знов зрада.

Я відео трохи пізнише подивлюсь, але заголовок засмутив.
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17.09.2024 20:29 Відповісти
То ви - "не читали, але засуджуєте"?
А спростування на своє коментування заголовка напишете?
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17.09.2024 20:36 Відповісти
Така ціна єрмакократії...
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17.09.2024 20:34 Відповісти
Скільки території захопила Росія після зміни Залужного? Джерело:
Залужного вже зливають? Не здивований, щось подібне і було очікувано, але не так швидко.
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17.09.2024 20:37 Відповісти
У вас з логікою не склалося - хто у цьому відео "зливає Залужного"?
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17.09.2024 20:46 Відповісти
09.02.2024 Подоляк про заміну Головкома:

"Для того, щоб не зависати в цій стагнації, не подовжувати її, безумовно необхідні якісь, по-перше, управлінські рішення, по-друге, переосмислення філософії цієї війни з точки зору, що і як пріоритетно потрібно робити під цю філософію і безумовно якісь технологічні і в якому обсязі вони нам потрібні", - сказав він.
Таким чином, за словами голови радника глави ОП, під ці завдання підходить заміна управлінського складу ЗСУ.

І що, "змінили філософію"?
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17.09.2024 20:43 Відповісти
Треба просто позитивно мислити. План перемоги. Саміт миру. Шашлички. Шоу у мокрих трусах.

А військова справа то таке - Єрмак роскаже цим солдафонам, як треба воювати.
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17.09.2024 20:52 Відповісти
Ооооо, потекло гівно по трубах, отак був злитий Прошенко, все було то саме, але то Пан Наш Залужний,вам не вдастя його втоптати в болото, як Прошенко, не той розклад. Єдина людина,яка натовкла пику Пану Єрмаку в кулуарах, не пускала на скільки можна тупого головнокеровніка.Я не написала,щось нове, то все є в інтернеті.
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17.09.2024 20:55 Відповісти
якшо Цензор цінують за форум, а це є правда,
то було б бажано якби шановний пан Юрій
чястіше висказував свою думку на цйому форумі саме відповідями форумчянам і думками.
а він його читає - знаю...
це в бибухнуло форум.
це тільки побажання.
Цензор з ювілеєм - форум клас!
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17.09.2024 21:21 Відповісти
Якби Залужний закінчив війну, то хто б звільняв Слобожанщину? Я разом зі "стрьомними" нациками з РДК? Мені доля земель моїх предків (Білорусь, Татарстан, Слобожанщина, Кубань) - не байдужа.
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17.09.2024 21:36 Відповісти
Зебуїн вирішив сам командувати ЗСУ.
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17.09.2024 22:07 Відповісти
Tuesday, September 17, 2024 Le Monte
9:30 pm (Paris

Проукраїнські російські повстанці утримувалися від Курського наступуПідрозділи "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус", які були виключені з українських військових операцій на російській території, сподіваються зіграти роль у майбутньому проти режиму Путіна

Однак генштаб української армії вирішив інакше: російських прихильників утримували від найсміливішої операції Києва протягом двох з половиною років.

І Ілля Пономарьов, політичний лідер повстанців, який координує "Російський парламент", який засідає приблизно двічі на рік у Варшаві, Польща, і Денис Капустін, відомий як "Рекс", командир Російського добровольчого корпусу (РДК), підтвердили, що вони не були поінформовані - тоді як Легіон Свободи Росії відмовився коментувати операцію в Росії. Двоє чоловіків також підтвердили набагато більш конфіденційну інформацію, яка стала відкритою таємницею в Києві протягом декількох тижнів, але яку жоден чиновник у Києві не буде публічно коментувати: ГУР, українська служба військової розвідки, яка координує діяльність російських повстанців і проводить власні операції на ворожій території, була виключена з "Операції Курськ" або принаймні з її початкової штурмової фази, генеральним штабом"GUR та його російські бійці були виключені з операції, але не з військових причин", - повідомило джерело, близьке до повстанських рухів. "Це більше з особистих причин: [командувач української армії генерал Олександр] Сирський, який має певне суперництво з [начальником військової розвідки генералом Кирилом] Будановим, хотів свого моменту слави, якщо операція буде успішною".

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17.09.2024 22:34 Відповісти
То був неповний он-лайн переклад статті у LE MONDE
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17.09.2024 22:39 Відповісти
Курщина: Котлы для россиян. Растеряны, напуганы, сдаются в плен newsider закачано 15 х-в тому О Кушнарь
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17.09.2024 22:45 Відповісти
Олексій, повністю Вас підтримую. На таких як Ви надія. Дякую.
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17.09.2024 23:21 Відповісти
Вибачте,Юрію.
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17.09.2024 23:22 Відповісти
Я не хочу чути ні аналізу ні даних,бо ніколи не забуду Лисичанськ, який здали без бою і Бутусова коментар. Піски, Бахмут, Роботине, Урожайне, Старомайорське....це Залужний. Досить маніпуляції, хочете правду будьте в ЗСУ. Маріуполь Азов просто віддали на знищення. На сьогодні не зрозуміла Курщина з тисячами захисниками ЗСУ, тоді коли фронт має проблеми. Захват Бутусова також був. А також була Полтава з брехнею редактора, допоки не видалив абзац сенсацію. Мене брехуном зробили,коли Березі про це написала. Не вірю нікому, тільки ЗСУ
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17.09.2024 23:41 Відповісти
Пану Юрію хотілось би побажати одного, кажуть: " Краткость сестра Таланта(200 кг золота)". Давати якісь поради верховному не хочу(ШАРА), бо нажаль Цензор читають не тільки українці, а й ворог, - котрий вчиться тому, що не вміє сам. Все ж про одне скажу: - війна справа колективна, а не одноосібна, тому командирами різних рівнів не розкидаються, а вчать та консолідують, бо одна голова добре, а десять краще.
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18.09.2024 06:47 Відповісти
Необхідно опублікувати статтю з узагальненням основних моментів.
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18.09.2024 16:23 Відповісти
 
 