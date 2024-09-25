УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10718 відвідувачів онлайн
Новини Війна
624 2

РФ посилює підрозділи на передових позиціях та шукає нові шляхи для логістики, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківщини: Що відомо станом на 25 вересня?

Сили оборони продовжують стримувати натиск російських військ на Харківському напрямку. Ситуація залишається складною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків".

Так, в районі Глибокого окупанти шукають нові шляхи для проведення логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях, в тому числі і з використанням БпЛА. Провели евакуацію втрат.

В районі Лукʼянців РФ активізувала використання FPV-дронів.

В районі Стариці війська РФ здійснюють заходи щодо інженерного обладнання позицій та логістичного забезпечення. Посилили підрозділи на передових позиціях.

Вовчанську ворог здійснював поодиноке переміщення особового складу на передові позиції. Відмічається низький морально-психологічний стан особового складу противника", - зазначили в ОТУ.

Минулої доби відбулося три бойових зіткнення. Росіяни двічі вдарили, використавши 8 КАБів та ракети. Здійснили 86 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 351 обстріл позицій захисників України.

Дивіться: "Там може бути пастка": як кінологи "Омеги" шукають російські схрони на Харківщині. ВIДЕО

Втрати російських військ

67 окупантів втратила РФ минулої доби. З них безповоротні - 30, санітарні - 34. Троє російських окупантів здалися у полон.

Сили оборони України знищили та пошкодили  84 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 3 танки;
  • 10 артилерійських систем;
  • 3 автомобілі;
  • 1 засіб ППО;
  • 2 одиниці спецтехніки;
  • 65 БпЛА.

Також було знищено 46 укриттів для особового складу рашистів, 1 стартовий майданчик запуску БпЛА, 4 місця зберігання боєприпасів та 1 польовий командний пункт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе атакує російський "танк-сарай" на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3857)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від піпи наказ : не здавацца
Ми всим миром цю пухлину
давимо,та повинні знищити
показати весь коментар
25.09.2024 09:02 Відповісти
Сподіваюсь що ми в рази у порівнянні з кідарами нарощуємо захист, чи не на часі?
показати весь коментар
25.09.2024 10:42 Відповісти
 
 