РФ посилює підрозділи на передових позиціях та шукає нові шляхи для логістики, - ОТУ "Харків"

Сили оборони продовжують стримувати натиск російських військ на Харківському напрямку. Ситуація залишається складною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків".

Так, в районі Глибокого окупанти шукають нові шляхи для проведення логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях, в тому числі і з використанням БпЛА. Провели евакуацію втрат.

В районі Лукʼянців РФ активізувала використання FPV-дронів.

В районі Стариці війська РФ здійснюють заходи щодо інженерного обладнання позицій та логістичного забезпечення. Посилили підрозділи на передових позиціях.

"У Вовчанську ворог здійснював поодиноке переміщення особового складу на передові позиції. Відмічається низький морально-психологічний стан особового складу противника", - зазначили в ОТУ.

Минулої доби відбулося три бойових зіткнення. Росіяни двічі вдарили, використавши 8 КАБів та ракети. Здійснили 86 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 351 обстріл позицій захисників України.

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Втрати російських військ

67 окупантів втратила РФ минулої доби. З них безповоротні - 30, санітарні - 34. Троє російських окупантів здалися у полон.

Сили оборони України знищили та пошкодили 84 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

3 танки;

10 артилерійських систем;

3 автомобілі;

1 засіб ППО;

2 одиниці спецтехніки;

65 БпЛА.

Також було знищено 46 укриттів для особового складу рашистів, 1 стартовий майданчик запуску БпЛА, 4 місця зберігання боєприпасів та 1 польовий командний пункт.

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