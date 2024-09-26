На Харківщині ворог дистанційно мінує маршрути Сил оборони, біля Лук’янців помічено підрозділи "Ахмат", - ОТУ "Харків"

Російські загарбники вночі дистанційно замінували протипіхотними мінами маршрути Сил оборони неподалік Глибокого. Підрозділи "Ахмат" помічені у районі Липців. У Вовчанську ворог проводить інженерні роботи щодо облаштування тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

У районі населеного пункту Глибоке противник в нічний час за допомогою БпЛА здійснив дистанційне мінування протипіхотними мінами маршрутів висування особового складу Сил оборони України.

В районі Лукʼянців відмічено перебування підрозділів "Ахмат" противника.

В районі Стариці противник продовжує виконувати заходи інженерного обладнання позицій, встановлення нових інженерних загороджень та проведення логістичного забезпечення.

У Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України, здійснює поодинокі переміщення особового складу для поповнення поточних втрат. Відмічено проведення інженерних робіт щодо облаштування противником тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками.

Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося три бойових зіткнення. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 3-х КАБів та 2 ракетні удари. Завдали 54 удари дронами-камікадзе. Здійснили 356 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

"Втрати ворога за минулу добу становлять 136 істот, з них безповоротні - 52, санітарні - 84", - йдеться в повідомленні.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 84 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

5 танків;

12 бойових броньованих машин;

6 артилерійських систем;

14 автомобілів;

5 одиниць спецтехніки;

2 засоби ППО;

40 БпЛА.

Також знищено:

47 укриттів для особового складу;

2 місця зберігання боєприпасів;

1 пункт зберігання ПММ.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, найбільше ворожих атак минулої доби зафіксовано на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках. Всього на фронті за добу 189 бойових зіткнень.