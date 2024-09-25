Украинская авиация и ракеты HIMARS наносят удары по командному пункту оккупантов на Запорожье. ВИДЕО
Комплекс разведывательного БПЛА "Шарк" 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады выследил командный пункт оккупантов в Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по командному пункту россиян сначала отработала украинская авиация, а затем прилетела ракета HIMARS с кассетным боеприпасом.
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