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Украинская авиация и ракеты HIMARS наносят удары по командному пункту оккупантов на Запорожье. ВИДЕО

Комплекс разведывательного БПЛА "Шарк" 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады выследил командный пункт оккупантов в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по командному пункту россиян сначала отработала украинская авиация, а затем прилетела ракета HIMARS с кассетным боеприпасом.

Смотрите также: Момент удара РСЗО "HIMARS" по скоплению российских солдат, подвозивших боеприпасы на Луганщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) уничтожение (6995) Запорожская область (3102) HIMARS (287)


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на Запорожжі. За порогом. За порогами. Запорожець а не запоріжець.
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25.09.2024 16:35 Ответить
Пороги множина, поріг однина.
На Запоріжжі !!!
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25.09.2024 17:08 Ответить
Навіть в однині буде "за порОгом".Вивчайте краще українську.
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27.09.2024 08:51 Ответить
Запоріжець - житель міста Запоріжжя
Запорожець - автомобіль виготовлений на ЗАЗ
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25.09.2024 17:15 Ответить
Запорожці пишуть листа турецькому султану, Запорожець за Дунаєм.Це все жителі Запорожжя. А "Запоріжжя" це калька з азаровщини, та іншого на кшталт "нарід".Вивчайте українську.
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27.09.2024 08:55 Ответить
російсько-фашистську нечисть - знищено!
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25.09.2024 16:46 Ответить
якщо розбігаються після удару авіації - калібр був "маловатий"
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25.09.2024 17:06 Ответить
от чому краще битися з агресором по той бік кордону.. а так - красиве, багате село доводиться нищити разом зі щурячими кацапами-свинособаками...(
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25.09.2024 17:30 Ответить
 
 