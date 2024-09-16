Момент удара РСЗО "HIMARS" по скоплению российских солдат, подвозивших боеприпасы на Луганщине. ВИДЕО
Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады из РЗСВ "HIMARS" атаковали российских солдат, которые подвозили боеприпасы для пушки МТ-12 "Рапира" на одном из участков фронта в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки была уничтожена буксируемая пушка вместе с расчетом и грузовиком оккупантов.
Напомним, на днях на Курщине экипаж РСЗО "HIMARS" попал в группу российских военных, которые двигались на переправу через реку Сейм.
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А от гармату таким чином не знищити, нажаль.
Ось така то, вона ГОЙДА в окупантів сруськіх…
....сидів би иван вдома, то був би живий.