Момент удара РСЗО "HIMARS" по скоплению российских солдат, подвозивших боеприпасы на Луганщине. ВИДЕО

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады из РЗСВ "HIMARS" атаковали российских солдат, которые подвозили боеприпасы для пушки МТ-12 "Рапира" на одном из участков фронта в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки была уничтожена буксируемая пушка вместе с расчетом и грузовиком оккупантов.

Напомним, на днях на Курщине экипаж РСЗО "HIMARS" попал в группу российских военных, которые двигались на переправу через реку Сейм.

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