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Новости Видео Война
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Момент удара РСЗО "HIMARS" по скоплению российских солдат, подвозивших боеприпасы на Луганщине. ВИДЕО

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады из РЗСВ "HIMARS" атаковали российских солдат, которые подвозили боеприпасы для пушки МТ-12 "Рапира" на одном из участков фронта в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки была уничтожена буксируемая пушка вместе с расчетом и грузовиком оккупантов.

Напомним, на днях на Курщине экипаж РСЗО "HIMARS" попал в группу российских военных, которые двигались на переправу через реку Сейм.

Смотрите также: Уничтожение РЛС вражеского комплекса С-400 ударом РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7030) HIMARS (288) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+33
Кацапів вибили з агрегатного заводу у Вовчанську.
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16.09.2024 22:53
+21
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16.09.2024 22:57
+13
да,такіє дирачькі нє запламбіруєш...
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16.09.2024 22:53
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да,такіє дирачькі нє запламбіруєш...
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16.09.2024 22:53 Ответить
Кацапів вибили з агрегатного заводу у Вовчанську.
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16.09.2024 22:53 Ответить
Точно? Було б дуже добре, але такої новини ще не читав.
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16.09.2024 23:14 Ответить
365.nefed телеграм канал
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17.09.2024 00:01 Ответить
Тільки що над головою шахед збили.за 20 хвилин 7 кабів в районі Сум,****** дрисня.
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17.09.2024 00:03 Ответить
падвоз - апасноє дєло.
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16.09.2024 22:55 Ответить
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16.09.2024 22:57 Ответить
До речі, машина ціла.
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16.09.2024 23:01 Ответить
Тільки трішки дірява.
А от гармату таким чином не знищити, нажаль.
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16.09.2024 23:09 Ответить
«Радість» рашистів, виходить, аж через штани…
Ось така то, вона ГОЙДА в окупантів сруськіх…
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16.09.2024 23:13 Ответить
файно!
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16.09.2024 23:13 Ответить
Ну... Во-первых, это красиво.. (с)
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16.09.2024 23:20 Ответить
Красота є красота.
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17.09.2024 02:09 Ответить
Наїлися вольфраму і сплять.
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17.09.2024 09:07 Ответить
мальчики... в вольфрамовых трусиках.....
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17.09.2024 13:57 Ответить
Браво ЗСУ.
....сидів би иван вдома, то був би живий.
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17.09.2024 16:37 Ответить
 
 