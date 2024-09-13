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Новости Видео Война
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Экипаж РСЗО "HIMARS" накрывает кассетными снарядами группу россиян, направляющихся на переправу через реку Сейм на Курщине. ВИДЕО

На Курщине экипаж РСЗО "HIMARS" попал в группу российских военных, которые двигались на переправу через реку Сейм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами совместной операции аэроразведчиков 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов и артиллеристов, опубликована в соцсетях. На видеозаписи можно разглядеть, что под удар попало около трех десятков захватчиков.

Смотрите также: Уничтожение РЛС вражеского комплекса С-400 ударом РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) Курск (1116) HIMARS (287) Силы беспилотных систем (94)


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Топ комментарии
+23
"Ша! Уже никто никуда не идет!" (с)
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13.09.2024 16:42
+17
Розп*дарасило знатно ушльопків
Браво виконавцям !
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13.09.2024 16:44
+13
Нагадує як в 90-ті травили тарганів. Вночі виходиш на кухню і спреєм їх!
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13.09.2024 16:57
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"Ша! Уже никто никуда не идет!" (с)
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13.09.2024 16:42 Ответить
🤣🤣🤣
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13.09.2024 19:29 Ответить
Розп*дарасило знатно ушльопків
Браво виконавцям !
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13.09.2024 16:44 Ответить
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13.09.2024 16:49 Ответить
Нагадує як в 90-ті травили тарганів. Вночі виходиш на кухню і спреєм їх!
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13.09.2024 16:57 Ответить
Бляха, як вони ще там бігають? Це типу "щасливчики", по яких не попало?
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13.09.2024 16:58 Ответить
попало, але як курка без голови ще певний час .... Ну Ви зрозуміли...
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13.09.2024 17:04 Ответить
там в одному кумулятивно-уламковому ************* 35 грамів вибухової речовини, і якщо кумулятивна струя не вбила про влучанні ********** у голову, то нашпиговані дрібними уламками кацапи будуть суєтиться.
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13.09.2024 17:29 Ответить
будут. но не довго.
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13.09.2024 18:52 Ответить
Хробаки! Більше 3-х коли збираєтеся - відразу буде "Бо-Бо" ....
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13.09.2024 17:02 Ответить
більшість живі... во блін
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13.09.2024 17:13 Ответить
Да, кажется после такого попадания никто не должен выжить, но торс защищен броником, да и современные каски неплохо держат осколки, для поражения незащищенными остаются ноги, руки, шея и лицо. Тем кому попало в ноги и руки бегают под выбросом адреналина, кому в шею и лицо лежат, но таких меньше ибо разные вероятности попадания. Ну и конечно есть какое то количество по кому не попало или легко ранило. Короче, большинство из них 300, сколько из них подохнет зависит от скорости оказания помощи, в любом случае примерно половина из них в строй вернется не скоро.
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13.09.2024 18:29 Ответить
Там вольфрамові кульки, їм пох каски і броніки.
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13.09.2024 19:10 Ответить
Погуглил немного но толком ничего не нашел. Если вы правы и это 180 тыщ фольфр. шаров пробивающих бронежилеты, то возникает вопрос - откуда столько бегающих орков? Выбросом адреналина это уже не объяснишь. Примерно 1.5 года назад смотрел видео, где какой то орк подробно показывал результат попадания по технике этих самых фольф. шариков, и грузовик был буквально в решето, как дуршлаг, или вот недавно в Курске обстреляли колонну и там орки лежали в грузовиках очень кучно, и кажется без броников. Последний пример можно даже сравнить как выглядят разрывы - они явно разные.
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13.09.2024 20:57 Ответить
Та їм пощастило ...на колективні походи на концерт кабздона суттеві знижки ...
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13.09.2024 17:15 Ответить
Незнавши броду, не лізь у воду!
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13.09.2024 18:05 Ответить
Жалко що не всіх.
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13.09.2024 18:29 Ответить
Это снято в Голливуде, бо во первых ***** давно перещелкал все 36 (из имевшихся 24) Хаймарсов, во вторых все ракеты Хаймарс перехватывает раиськая пво, а в третьих ракеты двно закончились, а новых не дают.
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13.09.2024 18:51 Ответить
Аж приємно дивитися як гине кацапське бидло
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13.09.2024 18:57 Ответить
Все це добре, але ж чому міст цілий був?
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13.09.2024 19:54 Ответить
kak čomu ? a video vam nespodobaetsa ?
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13.09.2024 20:19 Ответить
Це приманка для тарганів
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13.09.2024 22:44 Ответить
ежики плакали, кололись, но все равно ели кактус.
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13.09.2024 20:11 Ответить
На 30 кацапів витрачати ********* хаймарс? це хто у нас такий "розумник" в артилерії сидить?
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13.09.2024 20:42 Ответить
А нам для вас нічого не жаль! Колись під час штурму турками якоїсь фортеці на Балканах (чи-то болгарської, чи то сербської) у захисників закінчилися запаси скинцевої картечі Так вони заряджали гармати грошима зі скарбниці Сміялися: "Убитих буде за що поховать... А пораненим буде чим оплатить послуги лікаря...."
Вольфрам теж відносно дорогий!
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17.09.2024 07:27 Ответить
Смерть кацапам!
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13.09.2024 20:49 Ответить
А почему переправу не уничтожили?
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13.09.2024 21:25 Ответить
хаймарс шкода...цих понтонів як гівна...чекають іншу партію орків
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14.09.2024 04:12 Ответить
Красота це красота.
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13.09.2024 21:41 Ответить
Живучі як таргани!
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14.09.2024 12:54 Ответить
 
 