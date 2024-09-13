Экипаж РСЗО "HIMARS" накрывает кассетными снарядами группу россиян, направляющихся на переправу через реку Сейм на Курщине. ВИДЕО
На Курщине экипаж РСЗО "HIMARS" попал в группу российских военных, которые двигались на переправу через реку Сейм.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами совместной операции аэроразведчиков 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов и артиллеристов, опубликована в соцсетях. На видеозаписи можно разглядеть, что под удар попало около трех десятков захватчиков.
Топ комментарии
+23 Алекс Скела
показать весь комментарий13.09.2024 16:42
+17 Олександр Томах
показать весь комментарий13.09.2024 16:44
+13 Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий13.09.2024 16:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Браво виконавцям !
Вольфрам теж відносно дорогий!