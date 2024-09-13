Экипаж РСЗО "HIMARS" накрывает кассетными снарядами группу россиян, направляющихся на переправу через реку Сейм на Курщине. ВИДЕО

На Курщине экипаж РСЗО "HIMARS" попал в группу российских военных, которые двигались на переправу через реку Сейм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами совместной операции аэроразведчиков 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов и артиллеристов, опубликована в соцсетях. На видеозаписи можно разглядеть, что под удар попало около трех десятков захватчиков.

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