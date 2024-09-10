Уничтожение РЛС вражеского комплекса С-400 ударом РСЗО "HIMARS". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили радиолокационную станцию российского комплекса С-400 ударом из РСЗО "HIMARS".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки экипажа "HIMARS" опубликована в соцсетях.
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+12 AbOriginal_UA
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+8 Hanka Panyanka
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+5 умом рассею не понять
показать весь комментарий10.09.2024 11:28
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Коли розвалиться Росія і ви почгете рвать один одному горлянки - прийдете просить у нас шматок хліба "щирою українською мовою.....
чого ти ватнозелене лайно приписуєш мені рашку, та ще з великої літері ?? ))
Як можна почати сварку до того, як з'ясувати зміст написаного?
дійсно, українцям не потрібна навіть причина щоб сваритися між собою
телешмарофономІкспЕрдом ))))))) але постійно пердить у калюжу ))
Наведете хоч одну цитату на підтвердження ваших епітетів?
Ви особистий шанувальник Холодного та вважаєте що хтось вас буде вважати за "крутого" якщо ви будете намагатися доплюнути до нього лайном?
Мабуть адміна дістала його неадекватність та забанили трохи.
Це форум, неадекватне, навчиться бути людиною.