Знищення РЛС ворожого комплексу С-400 ударом РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО
Українські воїни знищили радіолокаційну станцію російського комплексу С-400 ударом із РСЗВ "HIMARS".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки екіпажу "HIMARS" опублікований у соцмережах.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+12 AbOriginal_UA
показати весь коментар10.09.2024 11:21
+8 Hanka Panyanka
показати весь коментар10.09.2024 11:20
+5 умом рассею не понять
показати весь коментар10.09.2024 11:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коли розвалиться Росія і ви почгете рвать один одному горлянки - прийдете просить у нас шматок хліба "щирою українською мовою.....
чого ти ватнозелене лайно приписуєш мені рашку, та ще з великої літері ?? ))
Як можна почати сварку до того, як з'ясувати зміст написаного?
дійсно, українцям не потрібна навіть причина щоб сваритися між собою
телешмарофономІкспЕрдом ))))))) але постійно пердить у калюжу ))
Наведете хоч одну цитату на підтвердження ваших епітетів?
Ви особистий шанувальник Холодного та вважаєте що хтось вас буде вважати за "крутого" якщо ви будете намагатися доплюнути до нього лайном?
Мабуть адміна дістала його неадекватність та забанили трохи.
Це форум, неадекватне, навчиться бути людиною.