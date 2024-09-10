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Знищення РЛС ворожого комплексу С-400 ударом РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Українські воїни знищили радіолокаційну станцію російського комплексу С-400 ударом із РСЗВ "HIMARS".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки екіпажу "HIMARS" опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": HIMARS накриває російський полігон на східному напрямку двома ракетами M30A1. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ППО (3189) знищення (7243) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+12
Ще б другу, осколкову, коли почали евакуацію.....
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10.09.2024 11:21
+8
радію разом з усіма...
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10.09.2024 11:20
+5
гарний відосік
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10.09.2024 11:28
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10.09.2024 11:16 Відповісти
адреса ворожій цілі вказана точно
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10.09.2024 11:19 Відповісти
радію разом з усіма...
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10.09.2024 11:20 Відповісти
Ще б другу, осколкову, коли почали евакуацію.....
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10.09.2024 11:21 Відповісти
гарний відосік
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10.09.2024 11:28 Відповісти
Це ті - котрі повинні були перехоплювать і знищувать наші ракети......
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10.09.2024 12:46 Відповісти
це ті, хто мали збивати наші літаки, то на перехоплення ракет в них місків нема ))
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10.09.2024 13:35 Відповісти
Швидше за все вони її навіть не помітили. ЕПР у ракети хаймарса в передній полусфері явно нижча ніж 0,01м2
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10.09.2024 13:49 Відповісти
"черкасов"! Полемізувать з тобою - підтверджувать що і у мене немає "місків" Скажи куратору - що для мене ти на "хахла" не сподобився! Ти тупий лахтинський батрак - хоч і з знанням української мови... (хоч чомусь доброму ми вас навчили - змусили вивчить українську мову....).
Коли розвалиться Росія і ви почгете рвать один одному горлянки - прийдете просить у нас шматок хліба "щирою українською мовою.....
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10.09.2024 14:49 Відповісти
зеленоватний "****" )) я з тобою тупою посіпакою зеленої шмарклі і не збирався полемізувати )) тому твій допис і підтвержує відсутність в тебе сірої речовини у макітрі ))
чого ти ватнозелене лайно приписуєш мені рашку, та ще з великої літері ?? ))
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10.09.2024 15:11 Відповісти
я взагалі не розумію, чого ви сретеся, якщо він вам в унісон написав.
Як можна почати сварку до того, як з'ясувати зміст написаного?
дійсно, українцям не потрібна навіть причина щоб сваритися між собою
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10.09.2024 17:55 Відповісти
він має бажання бути єдиним телешмарофоном ІкспЕрдом ))))))) але постійно пердить у калюжу ))
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10.09.2024 18:18 Відповісти
Ти просто "не в курсі" ! Це - кацапський провокатор. який "косит пад хахла" ..... Він у мене "на контролі" вже не перший день! Я від нього "говнєцо" відчув ще тижнів два тому - і з тих пір відслідковую А кілька днів тому я прямо сказав - що він "козачок засланий" Але (враховуючи, що я тут "в авторитеті")- він старається якось "пристосуваться" до моїх коментарів - щоб люди вважали його "праукраинским хахлом" (Тут справа "особистості" - а не того, що вона в даний момент пише)
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10.09.2024 18:07 Відповісти
От я поки що бачу жалюгідну Моську що бігає за Слоном та "переможно" гавкає.
Наведете хоч одну цитату на підтвердження ваших епітетів?
Ви особистий шанувальник Холодного та вважаєте що хтось вас буде вважати за "крутого" якщо ви будете намагатися доплюнути до нього лайном?
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10.09.2024 19:04 Відповісти
Скільки вам рочків за психоемоційним розвитком, неповнолітнє?
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10.09.2024 19:09 Відповісти
Він мені на днях писав - що у нього "син воює на фронті" А він і донатить і ще купу справ робить для України! Забув ще сказать, що і кров здає! А лексика-то - кацапська! Лише перекладені слова українською Та ще й "молодіжна - ТАК людина зріла не висловлюється Такі речі треба вміть розрізнять... Того ж він і "******" та "з штанів вискакує" - що я його "розкусив"!
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10.09.2024 20:04 Відповісти
"Я в танку горів, я льотчик!"
Мабуть адміна дістала його неадекватність та забанили трохи.
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10.09.2024 20:09 Відповісти
Не знаю... Мені якось "фіолетово"... Я йому свою думку висловив - а там хай "дзявкає"!.......
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10.09.2024 20:14 Відповісти
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17.09.2024 06:41 Відповісти
Бан закінчився, Чмосько?
Це форум, неадекватне, навчиться бути людиною.
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16.09.2024 23:45 Відповісти
ось тобі цитата : Полемізувать з тобою - підтверджувать що і у мене немає "місків"
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10.09.2024 19:09 Відповісти
а це означає, що кілька пускових установок залишились сліпими...
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11.09.2024 01:00 Відповісти
 
 