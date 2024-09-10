Знищення РЛС ворожого комплексу С-400 ударом РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Українські воїни знищили радіолокаційну станцію російського комплексу С-400 ударом із РСЗВ "HIMARS".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки екіпажу "HIMARS" опублікований у соцмережах.

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