Екіпаж РСЗВ "HIMARS" накриває касетними снарядами групу росіян, які прямують на переправу через річку Сейм на Курщині. ВIДЕО

На Курщині екіпаж РСЗВ "HIMARS" поцілив у групу російських військових, які рухалися на переправу через річку Сейм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами спільної операції аеророзвідників 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів та артилеристів опублікований у соцмережах. На відеозаписі можна розгледіти, що під удар потрапило близько трьох десятків загарбників.

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