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Екіпаж РСЗВ "HIMARS" накриває касетними снарядами групу росіян, які прямують на переправу через річку Сейм на Курщині. ВIДЕО

На Курщині екіпаж РСЗВ "HIMARS" поцілив у групу російських військових, які рухалися на переправу через річку Сейм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами спільної операції аеророзвідників 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів та артилеристів опублікований у соцмережах. На відеозаписі можна розгледіти, що під удар потрапило близько трьох десятків загарбників. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російської системи дистанційного мінування "Земледелие" у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) Курськ (1126) HIMARS (308) Сили безпілотних систем (95)


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Топ коментарі
+23
"Ша! Уже никто никуда не идет!" (с)
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13.09.2024 16:42
+17
Розп*дарасило знатно ушльопків
Браво виконавцям !
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13.09.2024 16:44
+13
Нагадує як в 90-ті травили тарганів. Вночі виходиш на кухню і спреєм їх!
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13.09.2024 16:57
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"Ша! Уже никто никуда не идет!" (с)
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13.09.2024 16:42 Відповісти
🤣🤣🤣
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13.09.2024 19:29 Відповісти
Розп*дарасило знатно ушльопків
Браво виконавцям !
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13.09.2024 16:44 Відповісти
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13.09.2024 16:49 Відповісти
Нагадує як в 90-ті травили тарганів. Вночі виходиш на кухню і спреєм їх!
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13.09.2024 16:57 Відповісти
Бляха, як вони ще там бігають? Це типу "щасливчики", по яких не попало?
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13.09.2024 16:58 Відповісти
попало, але як курка без голови ще певний час .... Ну Ви зрозуміли...
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13.09.2024 17:04 Відповісти
там в одному кумулятивно-уламковому ************* 35 грамів вибухової речовини, і якщо кумулятивна струя не вбила про влучанні ********** у голову, то нашпиговані дрібними уламками кацапи будуть суєтиться.
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13.09.2024 17:29 Відповісти
будут. но не довго.
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13.09.2024 18:52 Відповісти
Хробаки! Більше 3-х коли збираєтеся - відразу буде "Бо-Бо" ....
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13.09.2024 17:02 Відповісти
більшість живі... во блін
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13.09.2024 17:13 Відповісти
Да, кажется после такого попадания никто не должен выжить, но торс защищен броником, да и современные каски неплохо держат осколки, для поражения незащищенными остаются ноги, руки, шея и лицо. Тем кому попало в ноги и руки бегают под выбросом адреналина, кому в шею и лицо лежат, но таких меньше ибо разные вероятности попадания. Ну и конечно есть какое то количество по кому не попало или легко ранило. Короче, большинство из них 300, сколько из них подохнет зависит от скорости оказания помощи, в любом случае примерно половина из них в строй вернется не скоро.
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13.09.2024 18:29 Відповісти
Там вольфрамові кульки, їм пох каски і броніки.
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13.09.2024 19:10 Відповісти
Погуглил немного но толком ничего не нашел. Если вы правы и это 180 тыщ фольфр. шаров пробивающих бронежилеты, то возникает вопрос - откуда столько бегающих орков? Выбросом адреналина это уже не объяснишь. Примерно 1.5 года назад смотрел видео, где какой то орк подробно показывал результат попадания по технике этих самых фольф. шариков, и грузовик был буквально в решето, как дуршлаг, или вот недавно в Курске обстреляли колонну и там орки лежали в грузовиках очень кучно, и кажется без броников. Последний пример можно даже сравнить как выглядят разрывы - они явно разные.
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13.09.2024 20:57 Відповісти
Та їм пощастило ...на колективні походи на концерт кабздона суттеві знижки ...
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13.09.2024 17:15 Відповісти
Незнавши броду, не лізь у воду!
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13.09.2024 18:05 Відповісти
Жалко що не всіх.
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13.09.2024 18:29 Відповісти
Это снято в Голливуде, бо во первых ***** давно перещелкал все 36 (из имевшихся 24) Хаймарсов, во вторых все ракеты Хаймарс перехватывает раиськая пво, а в третьих ракеты двно закончились, а новых не дают.
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13.09.2024 18:51 Відповісти
Аж приємно дивитися як гине кацапське бидло
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13.09.2024 18:57 Відповісти
Все це добре, але ж чому міст цілий був?
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13.09.2024 19:54 Відповісти
kak čomu ? a video vam nespodobaetsa ?
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13.09.2024 20:19 Відповісти
Це приманка для тарганів
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13.09.2024 22:44 Відповісти
ежики плакали, кололись, но все равно ели кактус.
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13.09.2024 20:11 Відповісти
На 30 кацапів витрачати ********* хаймарс? це хто у нас такий "розумник" в артилерії сидить?
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13.09.2024 20:42 Відповісти
А нам для вас нічого не жаль! Колись під час штурму турками якоїсь фортеці на Балканах (чи-то болгарської, чи то сербської) у захисників закінчилися запаси скинцевої картечі Так вони заряджали гармати грошима зі скарбниці Сміялися: "Убитих буде за що поховать... А пораненим буде чим оплатить послуги лікаря...."
Вольфрам теж відносно дорогий!
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17.09.2024 07:27 Відповісти
Смерть кацапам!
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13.09.2024 20:49 Відповісти
А почему переправу не уничтожили?
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13.09.2024 21:25 Відповісти
хаймарс шкода...цих понтонів як гівна...чекають іншу партію орків
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14.09.2024 04:12 Відповісти
Красота це красота.
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13.09.2024 21:41 Відповісти
Живучі як таргани!
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14.09.2024 12:54 Відповісти
 
 