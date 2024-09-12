Знищення російської системи дистанційного мінування "Земледелие" у Курській області. ВIДЕО

Знищення ворожої системи дистанційного мінування "Земледелие" у Курській області РФ.

Інженерний розвідувально-вогневий комплекс противника був виявлений біля населеного пункту Ржава і здетонував унаслідок відмінної роботи та взаємодії 413 ОББС та 78-го ОДШП.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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