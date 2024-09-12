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Знищення російської системи дистанційного мінування "Земледелие" у Курській області. ВIДЕО

Знищення ворожої системи дистанційного мінування "Земледелие" у Курській області РФ.

Інженерний розвідувально-вогневий комплекс противника був виявлений біля населеного пункту Ржава і здетонував унаслідок відмінної роботи та взаємодії 413 ОББС та 78-го ОДШП.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе нищить ЗРК "Стріла-10", який росіяни заховали на фермі в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

Курськ (1126)


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Топ коментарі
+17
ЭТО Ж КАКОЙ ГНИДОЙ НАДО БЫТЬ, ЧТО БЫ ТАКУЮ ХЙНЮ НАЗВАТЬ "ЗЕМЛЕДЕЛИЕ" !!!???
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12.09.2024 23:16
+13
москвалем
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12.09.2024 23:26
+10
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12.09.2024 23:25
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12.09.2024 23:10 Відповісти
ЭТО Ж КАКОЙ ГНИДОЙ НАДО БЫТЬ, ЧТО БЫ ТАКУЮ ХЙНЮ НАЗВАТЬ "ЗЕМЛЕДЕЛИЕ" !!!???
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12.09.2024 23:16 Відповісти
москвалем
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12.09.2024 23:26 Відповісти
Пропоную наступну українську ракету назвати "Архітектор", або дрон "Хірург"
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13.09.2024 00:54 Відповісти
Ракету назвати "мед", паляниця вже є,будем співати " добра з медом паляниця,а без меду не така..."
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13.09.2024 05:07 Відповісти
Прикро що ворожий міст поруч не зацепило
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12.09.2024 23:22 Відповісти
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12.09.2024 23:25 Відповісти
@ "Ситуація у Кореньовському районі Курської області:

Противник опублікував кадри переміщення своєї штурмової групи в північно-східній частині населеного пункту Краснооктябрскоє, повідомляючи про наступальні дії на південь від села.
📍51.350503, 34.819825

На схід від залізничної платформи "344 км.", розташованої чуть західніше Вишньовки, дроноводи ЗСУ атакували штурмову групу противника.
📍51.325837, 34.832616

У населеному пункті Снагость на ранок точилися бої у східній частині вулиці Молодьожная.
📍51.312074, 34.901740
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12.09.2024 23:25 Відповісти
красота то какая лєпота...
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12.09.2024 23:27 Відповісти
А що вони мінують? 😲 Вони начебто витісняють наших. Мінують такими машинами переважно полоси оборони. 🤔
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12.09.2024 23:29 Відповісти
Мєхвод Гомер знову втік(((
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12.09.2024 23:31 Відповісти
Поки Захисники України знищують рашистів на ПЕРЕДОВІЙ, в тилу України Оманські прихвостні, продовжують ГАДИТИ Україні!

09.‎09.‎2024

Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»(С)
Зеленський, може про це пояснити Українцям з трибуни ВРУ ??
Це ж, не за шиферів-недостріляних, з трибуни ООН глаголити!
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12.09.2024 23:33 Відповісти
Це прекрасно. 👍

P.S. Уйобкам, які пригнали цего пепелаца до України, буде своє зємлєдєліє. Називається six feet under.
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12.09.2024 23:34 Відповісти
Нефіг по сухій траві їздити...От вона й здетонувала...
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12.09.2024 23:35 Відповісти
А що Зеленський вже заборонив писати що це американська ракета?
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13.09.2024 00:10 Відповісти
Після цього можна переназвати в « удобреніе».
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13.09.2024 06:44 Відповісти
Добрий вечір, від хліборобів!
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13.09.2024 17:43 Відповісти
 
 