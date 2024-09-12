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Уничтожение российской системы дистанционного минирования "Земледелие" в Курской области. ВИДЕО

Уничтожение вражеской системы дистанционного минирования "Земледелие" в Курской области РФ.

Инженерный разведывательно-огневой комплекс противника был обнаружен возле населенного пункта Ржава и сдетонировал вследствие отличной работы и взаимодействия 413 ОББС и 78-го ОГШП.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Группа "шахедов" с южного направления движется к западу, - Воздушные силы

Курск (1114)


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Топ комментарии
+17
ЭТО Ж КАКОЙ ГНИДОЙ НАДО БЫТЬ, ЧТО БЫ ТАКУЮ ХЙНЮ НАЗВАТЬ "ЗЕМЛЕДЕЛИЕ" !!!???
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12.09.2024 23:16
+13
москвалем
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12.09.2024 23:26
+10
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12.09.2024 23:25
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Оригінальна назва: "**********".
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12.09.2024 23:10 Ответить
ЭТО Ж КАКОЙ ГНИДОЙ НАДО БЫТЬ, ЧТО БЫ ТАКУЮ ХЙНЮ НАЗВАТЬ "ЗЕМЛЕДЕЛИЕ" !!!???
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12.09.2024 23:16 Ответить
москвалем
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12.09.2024 23:26 Ответить
Пропоную наступну українську ракету назвати "Архітектор", або дрон "Хірург"
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13.09.2024 00:54 Ответить
Ракету назвати "мед", паляниця вже є,будем співати " добра з медом паляниця,а без меду не така..."
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13.09.2024 05:07 Ответить
Прикро що ворожий міст поруч не зацепило
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12.09.2024 23:22 Ответить
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12.09.2024 23:25 Ответить
@ "Ситуація у Кореньовському районі Курської області:

Противник опублікував кадри переміщення своєї штурмової групи в північно-східній частині населеного пункту Краснооктябрскоє, повідомляючи про наступальні дії на південь від села.
📍51.350503, 34.819825

На схід від залізничної платформи "344 км.", розташованої чуть західніше Вишньовки, дроноводи ЗСУ атакували штурмову групу противника.
📍51.325837, 34.832616

У населеному пункті Снагость на ранок точилися бої у східній частині вулиці Молодьожная.
📍51.312074, 34.901740
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12.09.2024 23:25 Ответить
красота то какая лєпота...
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12.09.2024 23:27 Ответить
А що вони мінують? 😲 Вони начебто витісняють наших. Мінують такими машинами переважно полоси оборони. 🤔
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12.09.2024 23:29 Ответить
Мєхвод Гомер знову втік(((
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12.09.2024 23:31 Ответить
Поки Захисники України знищують рашистів на ПЕРЕДОВІЙ, в тилу України Оманські прихвостні, продовжують ГАДИТИ Україні!

09.‎09.‎2024

Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»(С)
Зеленський, може про це пояснити Українцям з трибуни ВРУ ??
Це ж, не за шиферів-недостріляних, з трибуни ООН глаголити!
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12.09.2024 23:33 Ответить
Це прекрасно. 👍

P.S. Уйобкам, які пригнали цего пепелаца до України, буде своє зємлєдєліє. Називається six feet under.
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12.09.2024 23:34 Ответить
Нефіг по сухій траві їздити...От вона й здетонувала...
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12.09.2024 23:35 Ответить
А що Зеленський вже заборонив писати що це американська ракета?
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13.09.2024 00:10 Ответить
Після цього можна переназвати в « удобреніе».
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13.09.2024 06:44 Ответить
Добрий вечір, від хліборобів!
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13.09.2024 17:43 Ответить
 
 