Уничтожение российской системы дистанционного минирования "Земледелие" в Курской области. ВИДЕО
Уничтожение вражеской системы дистанционного минирования "Земледелие" в Курской области РФ.
Инженерный разведывательно-огневой комплекс противника был обнаружен возле населенного пункта Ржава и сдетонировал вследствие отличной работы и взаимодействия 413 ОББС и 78-го ОГШП.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Противник опублікував кадри переміщення своєї штурмової групи в північно-східній частині населеного пункту Краснооктябрскоє, повідомляючи про наступальні дії на південь від села.
📍51.350503, 34.819825
На схід від залізничної платформи "344 км.", розташованої чуть західніше Вишньовки, дроноводи ЗСУ атакували штурмову групу противника.
📍51.325837, 34.832616
У населеному пункті Снагость на ранок точилися бої у східній частині вулиці Молодьожная.
📍51.312074, 34.901740
09.09.2024
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену 03.06.2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»(С)
Зеленський, може про це пояснити Українцям з трибуни ВРУ ??
Це ж, не за шиферів-недостріляних, з трибуни ООН глаголити!
P.S. Уйобкам, які пригнали цего пепелаца до України, буде своє зємлєдєліє. Називається six feet under.