Момент удару РСЗВ "HIMARS" по скупченню російських солдатів, які підвозили боєприпаси на Луганщині. ВIДЕО
Бійці 45-ої окремої артилерійської бригади з РЗСВ "HIMARS" атакували російських солдатів, які підвозили боєприпаси для гармати МТ-12 "Рапіра" на одній із ділянок фронту в Луганській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок атаки було знищено буксировану гармату разом із розрахунком та вантажівкою окупантів.
Нагадаємо, днями на Курщині екіпаж РСЗВ "HIMARS" поцілив у групу російських військових, які рухалися на переправу через річку Сейм.
Топ коментарі
+33 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар16.09.2024 22:53
+21 Fish Man
показати весь коментар16.09.2024 22:57
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.09.2024 22:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от гармату таким чином не знищити, нажаль.
Ось така то, вона ГОЙДА в окупантів сруськіх…
....сидів би иван вдома, то був би живий.