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Момент удару РСЗВ "HIMARS" по скупченню російських солдатів, які підвозили боєприпаси на Луганщині. ВIДЕО

Бійці 45-ої окремої артилерійської бригади з РЗСВ "HIMARS" атакували російських солдатів, які підвозили боєприпаси для гармати МТ-12 "Рапіра" на одній із ділянок фронту в Луганській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок атаки було знищено буксировану гармату разом із розрахунком та вантажівкою окупантів.

Нагадаємо, днями на Курщині екіпаж РСЗВ "HIMARS" поцілив у групу російських військових, які рухалися на переправу через річку Сейм.

Також дивіться: Воїни бригади НГУ "Рубіж" знищили російський танк за допомогою наземного дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7342) HIMARS (309) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+33
Кацапів вибили з агрегатного заводу у Вовчанську.
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16.09.2024 22:53
+21
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16.09.2024 22:57
+13
да,такіє дирачькі нє запламбіруєш...
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16.09.2024 22:53
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да,такіє дирачькі нє запламбіруєш...
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16.09.2024 22:53 Відповісти
Кацапів вибили з агрегатного заводу у Вовчанську.
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16.09.2024 22:53 Відповісти
Точно? Було б дуже добре, але такої новини ще не читав.
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16.09.2024 23:14 Відповісти
365.nefed телеграм канал
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17.09.2024 00:01 Відповісти
Тільки що над головою шахед збили.за 20 хвилин 7 кабів в районі Сум,****** дрисня.
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17.09.2024 00:03 Відповісти
падвоз - апасноє дєло.
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16.09.2024 22:55 Відповісти
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16.09.2024 22:57 Відповісти
До речі, машина ціла.
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16.09.2024 23:01 Відповісти
Тільки трішки дірява.
А от гармату таким чином не знищити, нажаль.
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16.09.2024 23:09 Відповісти
«Радість» рашистів, виходить, аж через штани…
Ось така то, вона ГОЙДА в окупантів сруськіх…
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16.09.2024 23:13 Відповісти
файно!
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16.09.2024 23:13 Відповісти
Ну... Во-первых, это красиво.. (с)
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16.09.2024 23:20 Відповісти
Красота є красота.
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17.09.2024 02:09 Відповісти
Наїлися вольфраму і сплять.
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17.09.2024 09:07 Відповісти
мальчики... в вольфрамовых трусиках.....
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17.09.2024 13:57 Відповісти
Браво ЗСУ.
....сидів би иван вдома, то був би живий.
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17.09.2024 16:37 Відповісти
 
 