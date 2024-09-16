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Воїни бригади НГУ "Рубіж" знищили російський танк за допомогою наземного дрона-камікадзе. ВIДЕО

Бійці батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж" уразили російський танк за допомогою українського наземного дрона-камікадзе з встановленою протитанковою міною.

Відповідне відео розмістив телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники завдали авіаудару по російському польовому штабу. ВIДЕО

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танк (2071) знищення (7342) Національна гвардія (1543)


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Чудова робота, хлопці !
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16.09.2024 22:02 Відповісти
Файно.
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16.09.2024 22:34 Відповісти
А що то за довгі предмети розлітаються?
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16.09.2024 23:11 Відповісти
Можливо для захисту від FPV-дронів колодами був обвішаний, або тавровими балками ... Але не на того дрона наскочив.
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16.09.2024 23:19 Відповісти
Лапти размер XXXXL
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17.09.2024 00:07 Відповісти
Точно из говна и палок.
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17.09.2024 00:46 Відповісти
 
 