Воїни бригади НГУ "Рубіж" знищили російський танк за допомогою наземного дрона-камікадзе. ВIДЕО
Бійці батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж" уразили російський танк за допомогою українського наземного дрона-камікадзе з встановленою протитанковою міною.
Відповідне відео розмістив телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Олександр #581937
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